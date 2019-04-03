Чиновников — на велосипеды

В этом году построят три новых физкультурно-оздоровительных комплекса, откроют сто площадок для воркаута, в школьные спортзалы пустят взрослых, а у здания областной администрации оборудуют площадку для велосипедов — губернатор Михаил Ведерников надеется, что его подчиненные будут ездить на работу на двух колесах, а не на четырех, как обычно.

Развитие спорта в нашем регионе обсуждали на заседании администрации области 26 марта.

К концу этого года 34 % жителей нашей области будут регулярно заниматься спортом. Такие цифры назвал Михаил Ведерников и подчеркнул, что это не амбициозная задача, поскольку мы уже сейчас близки к этому показателю. Не хватает всего десяти тысяч человек. А вот к 2024 году эта цифра должна вырасти до 55 %. Такую задачу поставил президент Владимир Путин перед всей страной.

Уже в этом году у нас в области построят три новых физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа — в Великих Луках, Новоржеве и Плюссе, «Псковская правда» подробно рассказывала об этом две недели назад. К началу сезона в муниципалитетах оборудуют сто мини-площадок для занятий воркаутом.

Около 30 млн рублей планируют потратить на строительство малых спортивных площадок для ГТО, еще 5 млн рублей пойдут на оказание адресной помощи спортивным организациям. Всего же на развитие физкультуры и спорта в нашей области в 2019 году направят более 800 млн рублей из консолидированного бюджета. Деньги будут тратить на проведение соревнований и других спортивных мероприятий, выдавать субсидии спортивным организациям, поощрять спортсменов, которые достигли профессиональных высот, и их тренеров.

Михаил Ведерников поручил разработать комплекс мероприятий, которые помогут вовлекать людей в занятия спортом, и поискать успешный опыт, как у нас, так и в других регионах. Губернатор отметил, что пока не во всех муниципалитетах популяризации физкультуры и спорта уделяют должное внимание и с этими районами нужно вести дополнительную активную работу.

— Можно использовать школьные спортивные залы, с условных семнадцати часов, — предложил Михаил Ведерников. — Чтобы любой взрослый житель того или иного населенного пункта мог заниматься спортом в школьном зале.