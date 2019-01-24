Армения из центра обороны

Еще год назад Илья Гультяев был столпом обороны амбициозного ФК «Тамбов», которому не хватило одного шага до выхода в Премьер-лигу. Прежде сын легендарного для Пскова Александра Гультяева, воспитанник московского «Спартака» выступал за «Томь», «Уфу», «Нефтехимик», «Енисей» и «Тосно». За пару дней до 30-летия, в последние минуты летнего трансферного окна Гультяев перешел в ереванский футбольный клуб со странным для русского слуха названием «Бананц». Сейчас она идет второй в чемпионате после «Алашкерта», три года удерживающего первую строчку. Что такое футбол по-армянски, Илья Гультяев во время отпуска в Пскове рассказал «Псковской правде». — Илья, «Тамбов» проиграл весной «Амкару» стыки за участие в Премьер-лиге, ты был одним из лучших в команде, по мнению болельщиков, журналистов, но начался следующий сезон, и с «Тамбовом» твои пути разошлись. Почему? — В начале текущего сезона ушел тренер Андрей Талалаев, который позвал меня в команду. У руля встал его помощник Мурат Искаков, который мне не доверял. Ему нужны были другие футболисты, и передо мной поставили вопрос ребром: глухой запас или аренда. В аренду я не хотел. Дело могло дойти до разбирательств в контрольно-дисциплинарном комитете, во время которого я бы остался без практики, и после обстоятельного разговора мы договорились с клубом на досрочное расторжение контракта и выплату неустойки. Я стал свободным агентом 31 августа, в последний день до закрытия трансферного окна.

— И ты выбираешь… Армению! — Из-за ситуации с «Тамбовом», честного говоря, долго выбирать не приходилось. По сути, контракт с «Бананцем» был подписан за мгновенья до флажка благодаря удаче и хорошим людям, участвовавшим в международном документообороте. Это было не просто. И надо сказать, выбор не разочаровал. — Почему? — Я попал в солнечную теплую страну, которая находится рядом с Россией. Здесь говорят по-русски. Здесь очень приветливые, отзывчивые люди. Причем уже в первый день, в аэропорту, из-за небритости меня приняли здесь за своего. Очень хорошо и спокойно на улицах. Очень хорошие и доступные продукты, замечательная кухня— как будете в Армении, обязательно попробуйте здесь хаш, ну а не попробовать шашлык будет невозможно — его здесь делают на каждому углу. Очень интересная и красивая история у самой страны, много памятников, которые мы с супругой, которая тоже живет здесь со мной, стараемся посещать. Но главное, конечно, футбол, он здесь очень важен. Особенно в Ереване, где выступают сразу семь команд только в элитном дивизионе.

— Что такое ФК «Бананц»? — Это активно развивающийся клуб, которым владеет Дживан Челоянц, в прошлом один из акционеров «Спартака», который помнит меня еще юношей в системе команды. У нас свой стадион, спортшкола с командами, выступающими в первенствах Армении. Собрался прекрасный коллектив, где поровну армян, русских и талантливых легионеров из Европы и Африки. После старта сезона мы идем вторыми за «Алашкертом», который трижды подряд выигрывал чемпионат, но, думаю, последнее слово не сказано. Тем более что речь идет не только о золоте, но и о путевке в Лигу чемпионов. — Это тоже было важным основанием для перехода? — Да, после того как «Тамбов» не вышел в Премьер-лигу, конечно, хотелось новых вызовов. И вот он, шанс. Отец рассказывал мне, как, будучи игроком «Нарвы», играл с румынами в Кубке Интертото. Местные соревнования — это одно, а международные встречи — совсем другая история. И очень хочется в ней принять участие.