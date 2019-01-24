Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Спорт

Армения из центра обороны

Псковский футболист Илья Гультяев борется за золото чемпионата Армении и путевку в Лигу чемпионов

Текст:
Арслан Байрамов
24 января 2019 года, 12:12
Фото: пресс-службы ФК «Бананц»
0

Еще год назад Илья Гультяев был столпом обороны амбициозного ФК «Тамбов», которому не хватило одного шага до выхода в Премьер-лигу. Прежде сын легендарного для Пскова Александра Гультяева, воспитанник московского «Спартака» выступал за «Томь», «Уфу», «Нефтехимик»,

«Енисей» и «Тосно». За пару дней до 30-летия, в последние минуты летнего трансферного окна Гультяев перешел в ереванский футбольный клуб со странным для русского слуха названием «Бананц». Сейчас она идет второй в чемпионате после «Алашкерта», три года удерживающего первую строчку. Что такое футбол по-армянски, Илья Гультяев во время отпуска в Пскове рассказал «Псковской правде».

— Илья, «Тамбов» проиграл весной «Амкару» стыки за участие в Премьер-лиге, ты был одним из лучших в команде, по мнению болельщиков, журналистов, но начался следующий сезон, и с «Тамбовом» твои пути разошлись. Почему?

— В начале текущего сезона ушел тренер Андрей Талалаев, который позвал меня в команду. У руля встал его помощник Мурат Искаков, который мне не доверял. Ему нужны были другие футболисты, и передо мной поставили вопрос ребром: глухой запас или аренда. В аренду я не хотел. Дело могло дойти до разбирательств в контрольно-дисциплинарном комитете, во время которого я бы остался без практики, и после обстоятельного разговора мы договорились с клубом на досрочное расторжение контракта и выплату неустойки. Я стал свободным агентом 31 августа, в последний день до закрытия трансферного окна.

Фото пресс-службы ФК «Бананц».
— И ты выбираешь… Армению!

— Из-за ситуации с «Тамбовом», честного говоря, долго выбирать не приходилось. По сути, контракт с «Бананцем» был подписан за мгновенья до флажка благодаря удаче и хорошим людям, участвовавшим в международном документообороте. Это было не просто. И надо сказать, выбор не разочаровал.

— Почему?

— Я попал в солнечную теплую страну, которая находится рядом с Россией. Здесь говорят по-русски. Здесь очень приветливые, отзывчивые люди. Причем уже в первый день, в аэропорту, из-за небритости меня приняли здесь за своего. Очень хорошо и спокойно на улицах. Очень хорошие и доступные продукты, замечательная кухня— как будете в Армении, обязательно попробуйте здесь хаш, ну а не попробовать шашлык будет невозможно — его здесь делают на каждому углу. Очень интересная и красивая история у самой страны, много памятников, которые мы с супругой, которая тоже живет здесь со мной, стараемся посещать. Но главное, конечно, футбол, он здесь очень важен. Особенно в Ереване, где выступают сразу семь команд только в элитном дивизионе.

Фото пресс-службы ФК «Бананц».
— Что такое ФК «Бананц»?

— Это активно развивающийся клуб, которым владеет Дживан Челоянц, в прошлом один из акционеров «Спартака», который помнит меня еще юношей в системе команды. У нас свой стадион, спортшкола с командами, выступающими в первенствах Армении. Собрался прекрасный коллектив, где поровну армян, русских и талантливых легионеров из Европы и Африки. После старта сезона мы идем вторыми за «Алашкертом», который трижды подряд выигрывал чемпионат, но, думаю, последнее слово не сказано. Тем более что речь идет не только о золоте, но и о путевке в Лигу чемпионов.

— Это тоже было важным основанием для перехода?

— Да, после того как «Тамбов» не вышел в Премьер-лигу, конечно, хотелось новых вызовов. И вот он, шанс. Отец рассказывал мне, как, будучи игроком «Нарвы», играл с румынами в Кубке Интертото. Местные соревнования — это одно, а международные встречи — совсем другая история. И очень хочется в ней принять участие.

Фото пресс-службы ФК «Бананц».
— Ты вновь один из лучших в своей команде. Как тебе уровень армянского футбола?

— Очень квалифицированный чемпионат, очень техничные атакующие команды, так что мне как защитнику скучать не приходится. Армянские традиции футбола сильны еще с советских времен –«Арарат», «Пюник» — бренды, не нуждающиеся в представлении. Сегодня об Армении в футбольном плане судят по именам Генриха Мхитаряна и Юрия Мовсисяна. Я был на домашней игре сборной с их участием — они настоящие боги для страны. Здесь в чемпионате я встретил ребят, с кем пересекался на футбольных полях в России — футболисты высокой квалификации. Дружим, живем поблизости, а многие местные парни и молодые легионеры могут заиграть в России или Европе. Поэтому за путевки в Лигу чемпионов и Лигу Европы идет настоящее сражение.

— По Пскову скучаешь в этих командировках? Красноярск, Тамбов, Ереван…

— Да, конечно, но здорово, что жена рядом, и отпуск стараюсь проводить преимущественно в Пскове. В этот раз успели съездить в Вологду к бабушке и встретить Рождество в Европе.

— Пожелаем тебе встретить новый лигочемпионский сезон в Европе! 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт / Арена
5 февраля 10:15

Воркаут на зимовке

Лидер уличных воркаутеров Псковской области Виталий Дидыч зовет на турник

Спорт / Соревнования
29 января 15:26

Что случилось в Нью-Йорке

Псковский боксер Акавов второй раз не смог завоевать чемпионский пояс WBO

Спорт / Соревнования
15 января 14:29

Подстелили коврик

В следующем году на соревнования по самбо в Великие Луки пригласят женщин и организуют поединки по боевому самбо
  • Порховичи стали первыми, кому эксперты ГТРК рассказали о преимуществах цифрового телевидения
  • За оправдание терроризма в интернете псковскому журналисту грозит семь лет тюрьмы
  • Ключи от новых машин скорой помощи вручил псковским врачам Михаил Ведерников
  • Сергей Грахов официально назначен председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области
  • Псковичей призывают поторопиться с записью на семинар для молодых семей
  • Огурцы, выращенные в Писковичах, появятся на прилавках магазинов в середине февраля
  • Запущены четыре автобуса по маршрутам № 22 и 30, рассчитанных на маломобильных псковичей
  • Псковичей призывают обращать внимание на опасные сосульки и наледь, входя в подъезд
  • Михаил Ведерников вошёл в состав оргкомитета по подготовке 20-летия подвига псковских десантников
  • Более 300 млн рублей поступило в «Псковпассажиравтотранс» для погашения задолженностей
  • Февральский график приёма населения в МФЦ Пскова и Великих Лук опубликовала прокуратура
  • Из-за погодных условий ситуация на дорогах Псковской области по-прежнему сложная
  • Не выходить из дома без масок советует Роспотребнадзор жителям Псковской области
  • Идёт запись в бесплатный тур по псковским новостройкам, который состоится 9 февраля
  • Tele2 назвала самые популярные смартфоны в Псковской области

    • 5 февраля

  • Участницу очередного выпуска «Модной революции» выбирают с помощью интернет-голосовании
  • Под уголовное дело Ольгу Торбич подвело продвижение коммерсантов в корыстных целях
  • Елена Новичкова: Образ получился очень женственным и шикарным
  • Ольгу Торбич сняли с должности директора «Моглино» и возбудили уголовное дело
  • В «Единой России» предложили снизить тариф на вывоз мусора за его раздельный сбор
  • Братья Шабановы стали победителями турнира по легкой атлетике «Русская зима»
  • В Госдуме предлагают оборудовать web-камерами рекультивируемые свалки
  • Елена Рыжикова: Маникюр цвета нюд по-прежнему актуален
  • Великолукская студентка Асият Гафарова стала лучшим боксёром на соревнованиях в Петрозаводске
  • Пожилой рыбак Алексей Богданов пропал по дороге домой в Псковском районе (ФОТО)
  • Масочный режим начал действовать в больницах и детских садах Псковской области
  • Пожизненное заключение грозит великолучанину за убийство знакомого на глазах у семьи

    • 4 февраля

  • Губернатор Михаил Ведерников подписал соглашение с Фондом развития Псковской области
  • Водителям в Пскове рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за непогоды
  • В Гдовском районе отпраздновали 75-летие освобождения от фашистских захватчиков

    • Новости

    Общество
    Ольга Нефёдова 6 февраля 10:08

    Парковка под окнами

    Жители дома у рынка «Нива» против превращения зеленой зоны в автостоянку

    Спорт / Соревнования
    20 декабря 09:54

    Путь руки и ноги

    Тройка команд-лидеров собрала более сотни золотых наград на престижном турнире в Пскове

    Спорт
    7 декабря 14:17

    Гордость всей области

    В Пскове состоялся областной спортивный праздник «Бал чемпионов»