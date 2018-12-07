Гордость всей области

По традиции на ежегодный бал пригласили победителей и призеров соревнований областного, российского и мирового уровня, а также тренеров, воспитавших спортсменов. А уже на следующий день спортивные функционеры обсуждали, как сделать так, чтобы больше половины жителей региона занимались физкультурой.

На этот раз «Бал чемпионов» собрал более 70 выдающихся спортсменов и тренеров Псковской области. Чествовали тех, кто одержал победы в прошлом году. Праздник прошел в легкой обстановке и завершился концертом группы «Drum and Jazz» (об их победе на фестивале уличной музыки «ВКонтакте» ранее уже рассказывала «Псковская правда»).

Спортсмены и тренеры Центра спортивной подготовки получили свои награды в «Сильные духом», «Лучший спортсмен в летних олимпийских видах спорта», «За высокие достижения в спорте», «За волю к победе», «Надежда псковского спорта».

- Свои победы вы завоевали упорным трудом, потом и кровью. Вы показываете положительный пример для начинающих спортсменов и нашей молодежи. Каждый из вас — гордость своей семьи и всей Псковской области. Я поздравляю вас с высокими результатами. Мы гордимся вами и со своей стороны будем делать все возможное, чтобы спорт в Псковской области развивался, — сказал губернатор Михаил Ведерников и пожелал атлетам новых рекордов и спортивных достижений.

Поздравить спортсменов также пришли спикер областного Собрания депутатов Александр Котов, бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР Светлана Семенова, председатель областного комитета по физкультуре и спорту Иван Штылин.

Среди награжденных — многократный победитель всероссийских и международных соревнований, призер Кубка мира, чемпион России, член сборной команды России по стрельбе из лука, мастер спорта международного класса Александра Савенкова, которой на днях приказом министра спорта РФ Павла Колобкова присвоено почетное звание «Заслуженный мастер спорта России».

Наградой отмечена наша коллега по медиахолдингу, корреспондент газеты «Комсомольская правда - Псков» Анастасия Хорошева в номинации «Лучший спортивный журналист Псковской области».

На следующий день после бала состоялось еще одно важное событие в сфере областного спорта – расширенная коллегия спорткомитета. Началось совещание с вопросов, связанных с реализацией майских указов президента.

- Нас не может не радовать, что развитие спорта и физической культуры находятся на особом контроле у президента, но перед нами поставлены непростые задачи. Например, к 2024 году нам необходимо довести до 55 % долю граждан, занимающихся спортом и ведущих здоровый образ жизни, — отметил Иван Штылин.

Он подчеркнул, что каждое муниципальное образование должно решать поставленную задачу, учитывая собственную специфику и возможности. Также глава спортивного ведомства отметил, что районные программы по развитию спорта необходимо привести в точное соответствие с показателями федеральных программ:

- Это одно из важных условий получения госфинансирования. Федеральная поддержка будет оказываться не только на создание новых объектов инфраструктуры, но и на реконструкцию и капитальный ремонт уже имеющихся спортивных сооружений.