Крепкая «четвёрка»

2018-й вышел для главной футбольной команды Пскова неоднозначным. С одной стороны, клуб «Псков-747» демонстрировал порой неплохой футбол, с другой — случались и серьезные провалы. Порой команде не хватало класса, зато иногда начинала тащить молодежь. Ну и самое главное — команда пережила чуть ли не клиническую смерть в межсезонье, однако спустя пару месяцев получила от губернатора гарантии жизни на три года вперед. Как это все переживалось в клубной раздевалке, «Псковской правде» рассказал Кирилл Турчин, 28-летний защитник, выступающий за команду с 2009 года. — Половина сезона позади, почти завершился календарный год. Главные впечатления от него? — Впечатления под стать всему произошедшему — самые противоречивые. Хотели быть повыше, но обидные домашние и гостевые поражения не дали это сделать, где-то повезло нам, где-то был сильней соперник. Думаю, весной, когда будет тепло, наберем все, что задолжали, и будем в верхней половине таблицы. Вполне достойная задача. Лично для меня самое обидное поражение было в Долгопрудном, когда нам не оставили шансов — 1:7. Причем произошло это, как назло, после того, как Михаил Ведерников зашел в раздевалку и гарантировал нам спокойное существование в ближайшие годы. А самая запоминающаяся победа была над «Казанкой», в гостях, в начале нового сезона, когда мы, уступая по ходу встречи 0:1, победи со счетом 2:1. Можем, когда можем. — Почему поражение от «Чертаново» со счетом 0:5, благодаря которому москвичи в Пскове отпраздновали победу в сезоне, ты не считаешь самым обидным? — Да, счет был некультурным. Но «Чертаново» и правда было на голову выше всех команд, и нашей в том числе. Было приятно смотреть, как их команда радовалось чемпионству. Лучше уж проиграть так один раз, чем пять раз по «ноль-один».

ПОЛУЧШЕ, ЧЕМ НА ВЫЕЗДЕ

— По статистике, «Псков» — одна из самых домашних команд дивизиона. Почему так, учитывая, что трибуны не заполняются до отказа и особой культуры поддержки «747» нет? — Наверное, потому что на стадион приходят в первую очередь родственники, друзья, молодые воспитанники команды — те, перед кем совсем уж не хочется облажаться. Поэтому так и играем, получше, чем на выезде. Будь моя воля, сделал бы вход на стадион бесплатным. Усилил бы рекламу домашних игр. Надеюсь, скоро мы переедем на новый «Машиностроитель» и там будет все лучше. Тем более, что ребята из других команд часто жалуются, что наш газон не очень. — У фан-сектора «747» за воротами есть особая магия? — Раньше ее было больше. Но там сменилось поколение, и молодым фанатам есть чему учиться. Пока они время от времени заряжают пару простых речевок, и я бы не сказал, что команда убивается ради них. Вот на днях я съездил в Питер на матч хоккейного «СКА», там за воротами сидело не более 100 болельщиков, но они не унимались. И с трибуны ты только на них обращаешь внимание.

НИКТО НЕ ПОБЕЖАЛ

— Как в команде относятся к приезжим ребятам? — К нам приезжают, в основном, молодые парни, наши ровесники. Все хотят засветиться, а команд мало. Мы всем рады. Тренеры дают шанс. С некоторыми сохраняешь добрые приятельские отношения, со многими дружба сохраняется на года. Я вот подружился с Антоном Смысловым — вратарем из Санкт-Петербурга. И с нападающим, играющим сейчас в «Томи», Ильёй Кузьмичёвым. По возможности встречаемся, списываемся. — Как Псков относится к младшему соседу — «Лукам-Энергии»? — Принципиальность раздута извне, да к тому же и великолучан-то в их команде не так много, у нас, кажется, их больше. — Команда пережила в этом году многое. Досталось и ей, и персонально некоторым футболистам, и российскому футболисту как таковому. Как боевой дух? — В раздевалке все хорошо. Всегда играет музыка, звучат шутки. Всегда хорошее, рабочее настроение. Околофутбольные дела не должны мешать работе. Проблемы же всегда есть. В каждом сезоне. Даже когда летом происходил этот кошмар, я делал домашние дела. Верил, что клуб останется. Ведь такой город не может остаться без футбола. Примерно также считали и большинство ребят, никто не побежал себя искать на стороне, хотя и предложения некоторым поступали. Очень надеюсь, что разговоров о закрытии клуба впредь больше никогда не будет. — В ситуации с Кокориным и Мамаевым ты на чьей стороне? — Я на стороне футболистов. В России бывают и хуже преступления, которые спускают на тормозах. А это раздували несколько недель. Возможно, ребята и были неправы. Но весь замес из-за чиновников в кафе. Подерись футболисты с футболистами — ничего такого бы не было. Иногда кто-то и в псковском футболе приходил после уик-энда с синяками, но все решалось внутри конфликта — при чем тут зарплаты и вседозволенность. Глупость молодецкая.

СЧАСТЛИВ В РОДНОМ КЛУБЕ