Крепкая «четвёрка»

2018-й вышел для главной футбольной команды Пскова неоднозначным. С одной стороны, клуб «Псков-747» демонстрировал порой неплохой футбол, с другой — случались и серьезные провалы. Порой команде не хватало класса, зато иногда начинала тащить молодежь. Ну и самое главное — команда пережила чуть ли не клиническую смерть в межсезонье, однако спустя пару месяцев получила от губернатора гарантии жизни на три года вперед. Как это все переживалось в клубной раздевалке, «Псковской правде» рассказал Кирилл Турчин, 28-летний защитник, выступающий за команду с 2009 года.
— Половина сезона позади, почти завершился календарный год. Главные впечатления от него?
— Впечатления под стать всему произошедшему — самые противоречивые. Хотели быть повыше, но обидные домашние и гостевые поражения не дали это сделать, где-то повезло нам, где-то был сильней соперник. Думаю, весной, когда будет тепло, наберем все, что задолжали, и будем в верхней половине таблицы. Вполне достойная задача.
Лично для меня самое обидное поражение было в Долгопрудном, когда нам не оставили шансов — 1:7. Причем произошло это, как назло, после того, как Михаил Ведерников зашел в раздевалку и гарантировал нам спокойное существование в ближайшие годы. А самая запоминающаяся победа была над «Казанкой», в гостях, в начале нового сезона, когда мы, уступая по ходу встречи 0:1, победи со счетом 2:1. Можем, когда можем.
— Почему поражение от «Чертаново» со счетом 0:5, благодаря которому москвичи в Пскове отпраздновали победу в сезоне, ты не считаешь самым обидным?
— Да, счет был некультурным. Но «Чертаново» и правда было на голову выше всех команд, и нашей в том числе. Было приятно смотреть, как их команда радовалось чемпионству. Лучше уж проиграть так один раз, чем пять раз по «ноль-один».
— По статистике, «Псков» — одна из самых домашних команд дивизиона. Почему так, учитывая, что трибуны не заполняются до отказа и особой культуры поддержки «747» нет?
— Наверное, потому что на стадион приходят в первую очередь родственники, друзья, молодые воспитанники команды — те, перед кем совсем уж не хочется облажаться. Поэтому так и играем, получше, чем на выезде. Будь моя воля, сделал бы вход на стадион бесплатным. Усилил бы рекламу домашних игр. Надеюсь, скоро мы переедем на новый «Машиностроитель» и там будет все лучше. Тем более, что ребята из других команд часто жалуются, что наш газон не очень.
— У фан-сектора «747» за воротами есть особая магия?
— Раньше ее было больше. Но там сменилось поколение, и молодым фанатам есть чему учиться. Пока они время от времени заряжают пару простых речевок, и я бы не сказал, что команда убивается ради них. Вот на днях я съездил в Питер на матч хоккейного «СКА», там за воротами сидело не более 100 болельщиков, но они не унимались. И с трибуны ты только на них обращаешь внимание.
— Как в команде относятся к приезжим ребятам?
Околофутбольные дела не должны мешать работе, уверен спортсмен.
Фото из личного архива Кирилла Турчина
— К нам приезжают, в основном, молодые парни, наши ровесники. Все хотят засветиться, а команд мало. Мы всем рады. Тренеры дают шанс. С некоторыми сохраняешь добрые приятельские отношения, со многими дружба сохраняется на года. Я вот подружился с Антоном Смысловым — вратарем из Санкт-Петербурга. И с нападающим, играющим сейчас в «Томи», Ильёй Кузьмичёвым. По возможности встречаемся, списываемся.
— Как Псков относится к младшему соседу — «Лукам-Энергии»?
— Принципиальность раздута извне, да к тому же и великолучан-то в их команде не так много, у нас, кажется, их больше.
— Команда пережила в этом году многое. Досталось и ей, и персонально некоторым футболистам, и российскому футболисту как таковому. Как боевой дух?
— В раздевалке все хорошо. Всегда играет музыка, звучат шутки. Всегда хорошее, рабочее настроение. Околофутбольные дела не должны мешать работе. Проблемы же всегда есть. В каждом сезоне. Даже когда летом происходил этот кошмар, я делал домашние дела. Верил, что клуб останется. Ведь такой город не может остаться без футбола. Примерно также считали и большинство ребят, никто не побежал себя искать на стороне, хотя и предложения некоторым поступали. Очень надеюсь, что разговоров о закрытии клуба впредь больше никогда не будет.
— В ситуации с Кокориным и Мамаевым ты на чьей стороне?
— Я на стороне футболистов. В России бывают и хуже преступления, которые спускают на тормозах. А это раздували несколько недель. Возможно, ребята и были неправы. Но весь замес из-за чиновников в кафе. Подерись футболисты с футболистами — ничего такого бы не было. Иногда кто-то и в псковском футболе приходил после уик-энда с синяками, но все решалось внутри конфликта — при чем тут зарплаты и вседозволенность. Глупость молодецкая.
— Кем видел себя в молодости? Мечтал ли перебраться поскорее в «Челси»?
— Я из тех странных парней, которые никогда особо не стремились уезжать. Я в начале карьеры был очень счастлив, что попал в родной профессиональный клуб. Да, бывают недопонимания, задержки зарплат, но кидаться в крайности смысла никогда не было, на жизнь хватало. Друзья, семья — все рядом. Может быть, если повезет, то почему бы и нет — поиграю где-то повыше, но буду тут, пока нужен.
— Какое спортивное будущее видишь для потомства?
— Я зарекся, будь у меня сын, то никогда бы в футбол его не отдал. Мне жалко ребят, как их тренируют, гоняют.
— У тебя растет очаровательная дочь, не думал про женский футбол для нее?
— Она танцует, ей это нравится. Может быть, займется чем-то еще, но я надеюсь, что и в ее случае это будет не женский футбол. Это вообще зрелище на любителя. Хотя для тех, кто занимается, уверен, полезно, как и любой систематический спорт.
— На судей-девушек еще не попадал? Как вообще судейство во второй лиге?
— С девушками-рефери пока не везло. А судьи-мужчины судят как обычно. Тренер перед каждой игрой просит не реагировать на это, но сделать так, особенно в защите, всегда сложно.
— Терпения, удачи и побед во втором круге тебе и всей команде! Только Псков — только победа!