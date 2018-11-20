Полная корзина

Денис Аторин — председатель судейской комиссии областной федерации баскетбола. Родным регионом круг его профессиональных интересов не ограничивается. На всероссийском уровне он судит Суперлигу. А в Псковской области организовывает вместе с Антоном Морозовом идеальные баскетбольные соревнования. «Короли улиц», наделавшие летом много шума, — их рук дело. «Псковской правде» Денис Аторин рассказал, за что баскетболистов отправляют в раздевалку до конца матча, куда будет расти в Пскове стритбол и чего городу не хватает до профессионального баскетбольного уровня.

ФОЛЫ

Острый случай был всего один. Игроки одной из команд на эмоциях написали неконструктивно, некрасиво, прислали нам и были за это впоследствии наказаны лигой. Такое — редкость. У нас дружелюбный вид спорта. Проскакивает, конечно, и с трибун всякое, в южных регионах чуть чаще, что-то недоброе, но всему этому очень далеко до футбольных страстей.

— Чаще сужу женскую Суперлигу, второй дивизион. Езжу по разным городам. Пришел в судейство, получив травму коленного сустава, — в профессионалы путь был закрыт. Но хотел остаться в спорте. Для тренера еще молод, выбрал судейство. Все серьезно, букмекеры работают на матчах. К сожалению, работают уже и на соревнованиях несовершеннолетних спортсменов. В общем, я с 2010 года на этом тернистом пути. Серьезно готовишься к каждой игре, просматриваешь игроков, их технику. Встречаются, естественно, и «Неймары», но у нас за два акта подобного артистизма отправляют в раздевалку до конца матча, поэтому злоупотребить этим сложно.

ДВУХОЧКОВЫЕ

— Все плохо. Но уже не кошмар, как десяток лет назад. Только сейчас у нас появились новые тренеры и, соответственно, первые юниоры, неплохие девчонки. Мы тренировались со второго класса до 2008 года. Затем случился провал более чем на десяток лет. И он произошел не только в Пскове, во всей стране. Зато в этот период перезапущен школьный баскетбол. Теперь «КЭС-Баскет» — самое масштабное школьное спортивное соревнование в Европе! Окрепли студенческие лиги. Стал понятен профессиональный баскетбол. Пора и Пскову с Луками подтягиваться. Жаль только, что ВЛГАФК среди спортивных вузов не самый ресурсный, чтобы удерживать лучших, ну и для ПсковГУ традиционно спортивное начало не определяющее.

— «Короли улиц» стали нереально крутым проектом не только в масштабе баскетбола, но и всего псковского спорта — самодостаточное соревнование, с красивым продакшном. Классика и стрит — разные вещи?

— Да, разные, несмотря на это, федерация у них одна. Три на три станет олимпийским видом уже в Токио в 2020 году. И если — а это случится скорее всего — наша мужская сборная останется без Олимпиады, наши стритболисты — одни из законодателей мод в мире. Но технически это разные соревнования, стрит интенсивнее.

Уличный баскет жив, жил и будет жить. Понимая это, мы и делали турнир. Сначала он был однодневным, в этом году мы сделали несколько туров на разных локациях и финальный этап. Дальше будет уже точно больше.