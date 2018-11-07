Без воды, но с едой

Сезон академической гребли на воде завершен, спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области, мастер спорта международного класса Павел Сорин потихоньку становится полноправным лидером сборной страны. На прошлую Олимпиаду в Рио он не попал из-за допинговых скандалов. Нашего чистого спортсмена отстранили, что называется, за компанию. Между тем до летней Олимпиады в Токио остается меньше двух лет. — Ты не где-то там на мировых гребных каналах, ты дома. Что здесь делаешь и сколько может длиться безводный перерыв у гребца-профессионала? — Гребцы со стажем 10-15 лет могут совершенно безболезненно проводить по 3-5 месяцев без воды. Приобретенного навыка хватает, естественно, в том случае если есть тренировки на концепт-тренажере. В принципе можно даже год в лодке не сидеть, грести на тренажере, все зависит от мышечной памяти. Если ты один раз в жизни научился, то уже не забудешь. Ну и в любом случае отдых нужен. Переключаться головой и мышцами. Ранний выход на воду тоже плох, потому что в разгар сезона может начать тошнить от воды. Поэтому я в Пскове, дома, тренируюсь, работаю на тренажерах, отдыхаю. — Бывает такое, что во время отдыха даже на речном велосипеде не хочется кататься, пусть и в приятной компании? — Нет, до такой степени вода, конечно, не надоедает, это крайность. Но подготовка к стартам — это не только вода и постоянная гребля, это и неинтенсивное межсезонье.

ПРОЩЕ СКАЗАТЬ, ЧТО ТЫ ИЗ ПИТЕРА

— У академической сборной России одна из самых молодых команд в топе, это обнадеживает, но результат пока не пришел — держимся в десятке, не выше. Почему? — Сложно сказать. Как и у всех спортивных федераций, у нашей тоже есть свои болячки, многое слишком часто меняется, тогда как тренерская школа, доставшаяся в наследство от советской, фактически не обновлялась. Это блестящие специалисты, но спорт не стоит на месте и нельзя сознательно отказываться от мирового опыта. Кроме того, нас, по сути, год как собрали вместе — для результата еще мало, но мы понимаем, что до Токио совсем не далеко. — Почему «четверка»? — Определенных предпочтений у меня нет. Я и в «двойке» выступал, и в «восьмерке». В сборной так сложилось: мне доверили именно в «четверке» место загребного, сам не просился, а это дополнительная ответственность. «Четверка» — очень динамичный разряд, за последние годы никто не может дважды подряд стать первым в мире в «четверке», в других же классах есть признанные лидеры. Отмечу, что у нас в экипаже все ребята ответственные, не только я. Хотя в первые секунды, на старте, от меня действительно многое зависит. Но главное — именно об этом не думать. Освободить голову. Делать то, что делаем на тренировках, и будет результат. — В российских городах продолжают появляться роскошные гребные объекты. В Пскове появляются на постоянной основе гребцы уровня сборной, а вот с хозяйством не все хорошо. Что говорят о Пскове в гребной России? — Когда представляешься, говоришь, что ты из Пскова, большинство не знают, что это за город. Поэтому проще сказать, что ты из Питера. Конечно, я тоже мечтаю о том, чтобы и у нас появилась хорошая база. Многие предпосылки для крепкого гребного центра у нас есть: традиции, местоположение, сопутствующая инфраструктура. Да и сам город — небольшой, а это плюс. В том же Питере или Москве редкий мальчик захочет в 10-12 лет ездить на гребной канал через весь город. А тут до базы «Динамо» на автобусе, велосипеде или пешком совсем не долго. Я так и провел свое детство.

САМАЯ ВКУСНАЯ ШАУРМА В МИРЕ