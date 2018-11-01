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Спорт

Нормальный срез

Неадекватные родители, отсутствие взрослой профессиональной команды, несерьезные задачи — куда расти детскому хоккею в Пскове

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Арслан Байрамов
1 ноября 2018 года, 10:50
Фото: предоставлено Дмитрием Пошелюком
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В последние выходные октября в Санкт-Петербурге для детской команды «Торнадо» из Псковской области завершился первый в ее истории путь в новом всероссийском детском хоккейном турнире — «Добролед», учрежденном Фондом Тимченко. «Торнадо» 2006 года стало четвертым на окружном турнире. «На Россию» хоккеисты не попали. О детском хоккее мы говорим с тренером команды, чемпионом мира с белорусским гражданством Дмитрием Пошелюком.

— Результат нашей команды на турнире «Добролед»— это успех или провал?

Это нормальный срез нашей общей работы: и моей, и ребят, и родителей. В нашей команде было большое представительство хоккеистов 2007 года рождения. Кроме того, некоторые ребята не смогли выступить на этом соревновании, потому что между двумя этапами (весенним региональным и летним окружным) они перешли из Пскова в новые клубы — питерские и белорусские. В то же время хоккейное хозяйство в Сыктывкаре, Архангельске и Ленобласти, финишировавших выше нас, развито мощнее. А в детском хоккее любые системные болячки скрыть очень трудно.

Дмитрий Пошелюк, тренер

— Главные поводы для гордости на сегодняшний день и чего детскому хоккею не хватает?

— Горжусь всеми своими ребятами. Но приятно знать, что есть и те, кого заметили и позвали в профколлективы. Это ребята 2006 года рождения: Матвей Крысенков («Динамо», Петербург), Николай Руликов, Иван Афанасьев (оба «СКА-Стрельня»), Тигран Киракосян («Химик», Новополоцк, Беларусь), Артём Цыганков («СКА Дроздецкого», Петербург). Надеюсь, что у ребят будет шанс дойти и до КХЛ. Мы ведь даже по самым скромным меркам готовим хоккеистов не под серьезные задачи: ОФП, популяризация хоккея, традиции. Вот чем мы занимаемся. Чтобы была системная работа, нужны молодежная и профессиональная команды, играющие во всероссийских регулярках. Содействие этому — прямая задача Федерации хоккея России. Иначе детям расти некуда. Ну и еще не всегда хватает адекватных родителей. Однажды ко мне подошел мужчина, видимо, державший все-таки клюшку в руках, и сказал, что он «отец-хоккеист» и будет за моими методами приглядывать. Но это тоже вопрос времени, вопрос культуры.

— Какие-то люди в Пскове считают себя хоккеистам. Но ваша хоккейная биография действительно повод для гордости. Как вы тут оказались?

— Изначально я приехал в Себеж, где и зарекомендовал себя для Псковской области. Выиграл там областную «Золотую шайбу» во всех возрастах с тамошними ребятами. Стал двухкратным чемпионом области в составе «Себежа». Потом переехал сюда по приглашению директора Центра спортивной подготовки Псковской области Андрея Сидорова.

В свое время в качестве голкипера я выступал за команды мастеров — «Полимир» (Новополоцк), «Химик-ШВСМ» (Витебск), «Химик-СКА» (Новополоцк), ХК «Брест». Выступал на молодежном чемпионате мира за сборную Беларуси, выходил против Ильи Ковальчука, Станислава Чистова и многих других звезд последних поколений России. Призывали меня и в ряды национальной сборной Беларуси, но в официальных матчах участия я не принимал.

По окончании хоккейной карьеры выступил на чемпионатах мира по хоккею с мячом. И в качестве полевого, и как вратарь, и даже как администратор. Но это для меня хобби. Просто так совпало, что удалось даже стать чемпионом мира в группе «Б». В группе «А» занимали места на подступах к подиуму. Обыгрывали Канаду, США, Норвегию, но, естественно, до топ-сборных России, Швеции, Казахстана, Финляндии никак не дотягивали. Любительского уровня хоккея с мячом недостаточно, но другого в те времена у Беларуси не было.

— Когда вы приехали сюда, тут было голое поле (образно), или хуже, или лучше?

— Тут не было голого поля даже образно, потому что появился уже крытый искусственный лед, и какое-то движение началось. И хотя все начиналось с нуля, администрация Ледового, учредители дворца — все всегда максимально шли навстречу и детям, и тренировочному процессу. Но хотя мы тут все работаем на максимум (и я говорю не только о тренерах и администрации), но и о детях, все-таки кружок хоккея и школа хоккея — это разные вещи. У нас многое определяет не система, а люди. Сначала были тренеры из Эстонии и Беларуси, я был четвертым «легионером». Потом они уехали, я остался, но появились молодые ребята из разных уголков России. Не было турниров, стали делать тренировочные соревнования с соседями сами. Не было чего-то еще, сами придумывали как. Теперь будет интересно понаблюдать, как будут обстоять дела в Великих Луках, им тоже предстоит это все пройти. А мы будем ждать, когда начнем мериться силами с их командами.

— Вы судите игры, а с судей в псковском хоккее особый спрос. Есть что сказать в свою защиту?

— Уровень судейства в Пскове хороший. Был не очень, но стал лучше. Сначала и судьи-то не все правила знали, потому что собственно и не играли никогда на серьезном уровне, не имели настоящей практики. Потом и судьи подросли. И игроки-любители понемногу начинают понимать правила хоккея. Весь сыр-бор из-за того и был всегда, что большинство хоккейные правила не понимало. Я судить научился еще до Пскова, считаю, что делаю это получше, чем многие играют. Есть хорошие арбитры — Юрий Михайлов, Слава Бельгесов.

— А почему не играете в этом сезоне?

— «Барсы» в этом году перешли во второй дивизион, после того как уехали патроны команды. Во втором мастерам играть нельзя. Я по статусу мастер. В ветеранах мне играть еще рано. Ну и ладно. Я-то свое наиграл. У меня кроме подопечных детей есть еще и свои, и им время уделить надо. Дочка пробовала себя у Маргариты Робиной в фигурном катании, сыну только пять лет, но уверен, что значительная часть его жизни пройдет на коньках. А будет ли он, как папа раньше, профи или, как папа сейчас, любителем — его дело. Но спорт у нас в семье любят все.

— А паспорт у вас российский?

— Нет, я его и не пытался получить. Живу здесь как дома. До родины близко, с родственниками всегда можем увидеться на выходных. Уж Псков-то и Беларусь — точно братские республики. 

КСТАТИ

В марте этого года на Дмитрия Пошелюка было совершено нападение. Хоккеист Владимир Маркелов накинулся на судью с кулаками прямо в перерыве. Маркелова отстранили от участия в турнирах. Пошелюк заявил, что никакого нехоккейного конфликта между ними не было — просто у молодого хоккеиста не выдержали нервы. Неоднократно Дмитрий Пошелюк признавался лучшим судьей соревнований под эгидой Федерации хоккея Псковской области.

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