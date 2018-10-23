На зимовку

Во втором дивизионе в прошедшие выходные были сыграны матчи первого тура второго круга. После них команды уйдут на перерыв до самого апреля, когда игры возобновятся вновь. С каким багажом подошли команды к перерыву, анализирует «Псковская правда».

МЕРТВАЯ ПЕТЛЯ

В гости к команде Игоря Васильева приезжала «Казанка», битая псковичами в Москве в первом круге со счетом 2:1. На сей раз результат зеркальный: «Казанка» увезла 3 очка из Пскова.

Ключевое событие матча случилось на 25-й минуте: за разговоры с арбитром две желтые карточки подряд получил капитан «747» Антон Шишаев. Главный судья — петербуржец Ян Бобровский — вошел в историю псковского футбола: удалил капитана дома в первом тайме — редкое явление. Неординарное.

В итоге на два гола «Казанки» одним точным ударом ответил в меньшинстве Сеня Ягодкин — 1:2. Шишаева не хватало. Но вчерашняя молодежь мужественно сражалась со стремящимся в ФНЛ фарм-клубом «Локомотива». А это новая тенденция российской вышки — туда стремятся попасть дубли сильнейших команд Премьер-лиги. «Казанка» опаздывает, но с таким судейством скоро успеет.

Две желтых и совокупная красная Шишаеву — решение, удивившее, кажется, всех присутствовавших на стадионе. Решение судьи вызвало мало споров после матча.

Бесспорно, псковская команда нестабильна. Ей катастрофически не фартит. Но есть характер. Боинг «747» совершает мертвую петлю: но с таким коллективом обязательно за падением будет взлет.