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Спорт

На зимовку

«Псков-747» и «Луки-Энергия» завершили выступления в 2018 году

Текст:
Арслан Байрамов
23 октября 2018 года, 10:06
Фото: пресс-служба ФК «Псков-747»
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Во втором дивизионе в прошедшие выходные были сыграны матчи первого тура второго круга. После них команды уйдут на перерыв до самого апреля, когда игры возобновятся вновь. С каким багажом подошли команды к перерыву, анализирует «Псковская правда».

МЕРТВАЯ ПЕТЛЯ

В гости к команде Игоря Васильева приезжала «Казанка», битая псковичами в Москве в первом круге со счетом 2:1. На сей раз результат зеркальный: «Казанка» увезла 3 очка из Пскова.

Ключевое событие матча случилось на 25-й минуте: за разговоры с арбитром две желтые карточки подряд получил капитан «747» Антон Шишаев. Главный судья — петербуржец Ян Бобровский — вошел в историю псковского футбола: удалил капитана дома в первом тайме — редкое явление. Неординарное.

В итоге на два гола «Казанки» одним точным ударом ответил в меньшинстве Сеня Ягодкин — 1:2. Шишаева не хватало. Но вчерашняя молодежь мужественно сражалась со стремящимся в ФНЛ фарм-клубом «Локомотива». А это новая тенденция российской вышки — туда стремятся попасть дубли сильнейших команд Премьер-лиги. «Казанка» опаздывает, но с таким судейством скоро успеет.

Две желтых и совокупная красная Шишаеву — решение, удивившее, кажется, всех присутствовавших на стадионе. Решение судьи вызвало мало споров после матча.

Бесспорно, псковская команда нестабильна. Ей катастрофически не фартит. Но есть характер. Боинг «747» совершает мертвую петлю: но с таким коллективом обязательно за падением будет взлет.

СОТРЯСЕНИЕ ЛИДЕРА

«Луки-Энергия» принимала лидера турнира — ивановский «Текстильщик». Встреча при затяжной серии без одержанных побед не вселяла оптимизма в сердца болельщиков «Луки-Энергии». Большинство из них приняли решение посмотреть игру в интернете в домашних условиях.

Однако в этом поединке великолукские футболисты добились волевой победы со счетом 2:1, прервав 12-матчевую беспроигрышную серию «Текстильщика» и свою 9-матчевую безвыигрышную (в то время как в Кубке «Луки» поднимались вверх). При этом ивановский «Текстильщик», потерпев первое поражение в сезоне, тем не менее сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице.

В концовке игры вышедший на последнюю замену игрок «Текстильщика» Евгений Андреев получил от Валерия Сармонта мощнейший удар мячом в лицо с близкого расстояния. Андреев упал как подкошенный. Его увезли со стадиона на скорой помощи. Обошлось сотрясением и ретроамнезией.

А «Луки» воспользовались численным большинством. В юбилейном 50-м домашнем матче «Луки-Энергии» и в 60-м в составе команды победный мяч забивает 21-летний воспитанник клуба Сергей Бабакин.

Характер, продемонстрированный «Луками» в матчах на Кубке, в дерби с «747» и играх с «Текстильщиком», также оставляет надежду на достойные перспективы клуба весной.

Пока же обе команды Псковской области в подвале турнирной таблицы. Но их путь в этом сезоне заслуживает уважения. 

ТОП-10 ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ ФУТБОЛЬНОЙ ПСКОВЩИНЫ 2018 ГОДА

1. Реконструкция «Машиностроителя».

750 млн рублей помогут превратить спортивный парк советского периода в современный футбольный стадион с инфраструктурой. Футбольные ядра будут сохранены.

2. Сохранение ФК «Псков-747».

Принципиальная позиция губернатора и поддержка болельщиков продлили жизнь клубу даже не на один сезон. В рядах клуба играют на 90 % — псковские футболисты.

3. «Стрела» в финале чемпионата мира.

Воспитанники городской футбольной школы «Стрела» 2003 — 2004 годов рождения, которых тренирует Юрий Баскаков, отработали болбоями (подавали на поле мячи) на финале чемпионата мира в Лужниках.

4. Уверенная поступь «Луки-Энергии» в Кубке России.

Команда с берегов Ловати повторила успех «747» и добралась до 1/16 Кубка страны. Боровшись до последнего, «Луки» уступили дома «Енисею» Дмитрия Аленичева.

5. Дебют «Автофаворита» в Кубке России.

Команда Андрея Аленичева боролась в этом году за золото сразу в нескольких соревнованиях. Но старт в Кубке страны, несомненно, станет вехой в истории клуба.

6. Запуск чемпионата области по дворовому футболу.

Инициатива «Команды 2018» объединить футболистов дворовых команд всего региона нашла живой отклик. Да и вообще ярких футбольных независимых лиг в области с каждым годом все больше.

7. Переход Ильи Гультяева в «Бананц».

Один из лучших игроков ФНЛ прошлого сезона попал в немилость нового тренера «Тамбова», и Гультяев перешел в чемпионат Армении, откуда уже в следующем году сможет попылить в Европе.

8. Положительный допинг-тест Ивана Ершова.

Несмотря на то, что 39-летний футболист «747» зарекомендовал себя в Пскове как безупречный профессионал, ситуация поучительна для всех: у новой РУСАДА — новые подходы.

9. Уверенность молодежи «747».

Денис Долгий, Арсений Ягодкин, Владислав Волков, Александр Коренблюм, Никита Иванов, Всеволод Фёдоров, Владислав Емельянов, Михаил Севастьянов — новая страница истории клуба.

10. Дмитрий Аленичев вывел «Енисей» в Премьер-лигу.

Легендарный российский футболист на посту тренера освоил, как выводить команды в элитный дивизион. Вслед за тульским «Арсеналом» путь повторил «Енисей».

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