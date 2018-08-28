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Спорт

Не продинамили

Спортшколы потеряют статус учреждений дополнительного образования — во что это выльется

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Арслан Байрамов
28 августа 2018 года, 10:26
Фото: Андрей Степанов
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Руководству спортшкол надо срочно менять уставы. Потеряем ли мы в финансировании? Уменьшится ли количество ставок? Увеличится ли нагрузка на тренеров? На эти вопросы сотрудников спортшкол ответили члены Совета Федерации, проводившие в Пскове выездное совещание экспертного совета.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЛОББИ

Гости посетили Дирекцию спортивных сооружений, школу олимпийского резерва по плаванию «Барс» и гребную базу «Динамо», а также провели совещание с руководителями спортивных школ по вопросу модернизации системы подготовки спортивного резерва.

Гребная база «Динамо», похоже, наконец получит решение всех своих проблем. База находится на балансе всероссийского физкультурного общества, и реконструировать ее регион не может. А давно пора. Между тем, именно на ней проходят подготовку по академической гребле у Сергея Матвеева лучшие гребцы региона, среди которых Павел Сорин и Александр Матвеев. Директор федерального Центра подготовки спортивного резерва Константин Вырупаев пообещал помочь с лоббированием передачи базы от «Динамо» региону или же в том, чтобы сами «динамовцы» привели ее в порядок.

На совещании же с руководителями спортшкол региона обсуждался вопрос реорганизации областного Центра спортивной подготовки и самих спортшкол, которые должны покинуть область дополнительного образования. Директора учреждений боятся этого шага. За них вопросы задавал председатель госкомитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин:

— Потеряем ли мы в финансировании? Уменьшится ли количество ставок? Увеличится ли нагрузка на тренеров? — спрашивал Штылин. На все ответы он получил ответ «нет». Кроме того, потеряв статус учреждений допобразования, спортшколы смогут надеяться на дополнительные субсидии и рост зарплатных ведомостей. Директорам муниципальных спортшкол нужно срочно переделывать свои уставы.

Городская зарядка и пробежка объединили в Пскове приверженцев ЗОЖ.
Фото Андрея Степанова

КАЖДОМУ ПО СПОРТЗАЛУ

Сенатор Эдуард Исаков обратил внимание на то, что 80-летняя бабушка не сможет отдавать 1200 рублей за 12 занятий в месяц, поэтому он считает, что необходимо субсидировать занятия пенсионеров в спортивно-оздоровительных комплексах. Ведь согласно майскому указу президента России необходимо к 2024 году довести число занимающихся спортом россиян до 55 %. Но нужно реально смотреть на обеспеченность спортивными сооружениями и их износ, материально-техническую базу, объективно оценивать количество занимающихся.

Заместитель начальника управления образования Псковской области Александр Барышников также выдвинул предложение, способствующее увеличению занимающихся. Он предложил членам совета рассмотреть на федеральном уровне вопрос ремонта и реконструкции спортзалов в районных центрах и в городах. И создать еще один новый проект: в каждой школе с численностью учеников более одной тысячи открывать второй спортзал.

Сенатор Елена Бибикова (для которой Псковская область не чужая) отметила, что необходимо рассмотреть все составляющие здорового образа жизни — как для профессиональных спортсменов, так и для спортсменов-любителей. Изучить лучшие практики работы на примере отдельных видов спорта и способствовать созданию безопасной и благоприятной среды для всех: детей и молодежи, трудоспособного населения и граждан старшего поколения.

— Формирование здорового образа жизни становится основой социальной политики государства, которая базируется на признании высокой значимости здоровья, ответственности за его сохранение со стороны государства, человека и общества в целом, — подчеркнул Виктор Абрамов.

ДЛЯ ВСЕХ

В Финском парке Пскова состоялась акция «Золотая миля». В спортивной разминке и забеге приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, члены областного отделения Союза пенсионеров России и Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Поддержку проекту оказал врио губернатора региона Михаил Ведерников.

Как отметил Константин Вырупаев, здоровый образ жизни — ключевой фактор, влияющий на продолжительность и качество жизни человека:

— Необходимость формирования приверженности населения к здоровому образу жизни, систематическим занятиям физической культурой и спортом обусловлена стоящими перед обществом задачами социально-экономического и демографического развития страны.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова сообщила, что, несмотря на то что Псковская область в последние годы сократила отставание по коэффициенту естественного прироста населения в два раза, задача заключается в его приросте. Она выразила уверенность, что решения, принятые по итогам выездного заседания, помогут региону сформировать условия для приобщения граждан всех возрастов к здоровому образу жизни и послужат возможностью федеральной поддержки идей и инициатив Псковской области. 

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