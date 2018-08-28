Не продинамили

Руководству спортшкол надо срочно менять уставы. Потеряем ли мы в финансировании? Уменьшится ли количество ставок? Увеличится ли нагрузка на тренеров? На эти вопросы сотрудников спортшкол ответили члены Совета Федерации, проводившие в Пскове выездное совещание экспертного совета.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЛОББИ

Гости посетили Дирекцию спортивных сооружений, школу олимпийского резерва по плаванию «Барс» и гребную базу «Динамо», а также провели совещание с руководителями спортивных школ по вопросу модернизации системы подготовки спортивного резерва.

Гребная база «Динамо», похоже, наконец получит решение всех своих проблем. База находится на балансе всероссийского физкультурного общества, и реконструировать ее регион не может. А давно пора. Между тем, именно на ней проходят подготовку по академической гребле у Сергея Матвеева лучшие гребцы региона, среди которых Павел Сорин и Александр Матвеев. Директор федерального Центра подготовки спортивного резерва Константин Вырупаев пообещал помочь с лоббированием передачи базы от «Динамо» региону или же в том, чтобы сами «динамовцы» привели ее в порядок.

На совещании же с руководителями спортшкол региона обсуждался вопрос реорганизации областного Центра спортивной подготовки и самих спортшкол, которые должны покинуть область дополнительного образования. Директора учреждений боятся этого шага. За них вопросы задавал председатель госкомитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин:

— Потеряем ли мы в финансировании? Уменьшится ли количество ставок? Увеличится ли нагрузка на тренеров? — спрашивал Штылин. На все ответы он получил ответ «нет». Кроме того, потеряв статус учреждений допобразования, спортшколы смогут надеяться на дополнительные субсидии и рост зарплатных ведомостей. Директорам муниципальных спортшкол нужно срочно переделывать свои уставы.