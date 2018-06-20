Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Спорт

С пропеллером за спиной

На псковских пилотов-парапланеристов равняется вся страна

Текст:
Арслан Байрамов
20 июня 2018 года, 09:45
Фото: Сергей Смирнов
0

Привычная летняя картина для Пскова: купаются в лучах закатного солнца, скользя над гладью Псковы и Великой, спускаясь с Соколихи не Карлсоны, современные Икары (без трагических концовок) — псковские парапланеристы. Пообщавшись со свежеиспеченным чемпионом страны Сергеем Смирновым, «Псковская правда» узнала, что индустрия полетов под крылом парашюта с мотором за спиной в Псковской области одна из самых мощных в России: есть свои традиции, производства и знаковые персоны. А сам парапланеризм вполне может стать спортивно-туристической визитной карточкой Пскова, такой же, как воздухоплавание для Великих Лук.

— Сергей, первый вопрос очевиден, он не про спорт. Страшно ли подниматься в воздух?

Страх был сначала. Иногда он возвращается после длительных перерывов в полетах. Но в целом он уже отсутствует. С опытом появляется уверенность в себе. Да и мы не делаем ничего безбашенного.

Сергей Смирнов
— Как давно ты в спорте?

— Мне 33 года, и по сути полетами как спортом я занимаются только 4 года. Были пробные полеты раньше, но это было, скорее, баловство. С 2012 года парапланеризм увлек меня, и я стал отдавать ему все свободное время. Купил первый мотор, установку и крыло. Сейчас у меня последняя модель, но обновлять приходиться часто — раз в один-два года.

— Во сколько обходится это увлечение?

— Весь комплект стоит в районе 6000 евро. В него входит итальянский бензиновый двигатель и польское крыло. А установки, кстати, делают в Пскове.

— Гаражное производство?

— Нет, вполне уважаемое, по российским меркам уж точно. Этим занимается Мирон Антипов, которого можно назвать одним из основателей псковской школы парапланеризма. Он летает на протяжении лет пятнадцати. А его компания известна во всей стране и Прибалтике как производитель установок. У Мирона можно и учиться полетам, этим могут заниматься даже дети, специальных прав для сверхлегкой авиации не требуется.

— Чем интересно заниматься в воздухе?

— Просто так летать, куда глаза глядят, надоедает через год. Начинается поиск себя: кому-то становится интересно заниматься аэроакробатикой — выполнением трюков в воздухе, кто-то любит длительные перелеты (ресурса без дозаправки хватает примерно на 4 часа и 150 км, сейчас готовится полет Псков — Новгород), а кому-то интересно что-то похожее на гонки — это и есть слалом.

Псков и парапланеризм словно созданы друг для друга, считают спортсмены.
Фото из личного архива Сергея Смирнова
КСТАТИ

В Пскове парапланеризмом плотно занимаются около 30 человек. У направления есть три основных вида: аэроакробатика, классический (маршрутный) парапланеризм и слалом.

— Расскажи про чемпионат России, где ты победил.

— Это растущее, но официальное соревнование: проводится федерацией при поддержке Минспорта. Чемпионат прошел в Ленобласти, под Лугой, где очень сильный местный аэроклуб. В соревнованиях принимали участие представители Минска, Москвы, Питера, регионов — всего 18 пилотов. Разрывы в тройке в финальном полете составляли всего 1,5 секунды. В слаломе над водной гладью нам нужно облететь несколько пилонов и показать лучшее время — это и удалось мне.

— С победой! Парапланеризм — это потрясающе красиво! Можно ли увидеть слалом в Пскове или области?

— В Псковской области кроме региональной столицы клубы парапланеристов функционируют в Великих Луках, Пыталово, Себеже, где традиционно на День города проходит областной слет. Соревнования в Пскове было бы здорово провести. Зрелищные статусные соревнования могут стать настоящей туристической визитной карточкой города, если они будут проходить в акватории между двумя мостами. У нас для этого есть все: спортсмены, индустрия, красивый и удобно расположенный город! Надеемся, что председатель федерации сверхлегкой авиации Фёдор Постнов, депутат Гордумы, приложит усилия в этом вопросе.

Ну а без поддержки властей будем крутиться сами: опыты проведения соревнований в Пскове есть.

Раз в год или два парапланеристу приходится полностью обновлять оборудование.
Фото из личного архива Сергея Смирнова
— Какие еще есть прикладные формы у парапланеризма? Наверное, вас часто просят сделать фото сверху?

— Нет, в этом вопросе мы давно проиграли конкуренцию квадрокоптерам. А вот просьбы облететь большие лесные и другие бездорожные массивы в поисках пропавших людей или имущества поступают достаточно часто. В полетах есть только одно серьезное ограничение — погодные условия. А так мы всегда отзывчивы. 

КСТАТИ

Следить за достижениями Сергея Смирнова можно в его инстаграм-аккаунте: @skyactive.ru

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт
18 июня 11:17

На тренажере до Санкт-Петербурга

Стертые в мозоли ладони, дикая усталость и море эмоций

Спорт
13 июня 11:12

На дне с «Нептуном»

Есть ли шанс у уникального лагеря не остаться закрытым навсегда

Спорт / Соревнования
30 мая 12:26

Большой круг

Велопарад в Пскове прошел при поддержке Тинькофф Банка
  • Полпред Александр Беглов ознакомился с работой Печорской больницы
  • Волонтерский форум «VEЧER» пройдет с 21 по 23 июня в Островском районе
  • Второй раунд виртуального «Боя с Чемпионом» пройдёт в Пскове 22 июня
  • Озвучена программа фестиваля «Исаборг – 2018» в Псковской области
  • Александр Беглов и Михаил Ведерников посетили Печорский детский сад «Звёздочка»
  • В последний четверг июня в Пскове пройдет туристический форум «#Путешествуя – помогай!»
  • Красногородского садиста отправили в колонию строгого режима на 10 месяцев
  • Областная прокуратура готовит встречу с жителями Талабских островов
  • Полпред президента России Александр Беглов вновь приехал в Псковскую область
  • Они не только лечат, но и приносят гостинцы – псковичка о врачах ветеранского госпиталя
  • Поиски без вести пропавшей великолучанки закончились успешно (ФОТО)
  • На фестиваль ремесленной культуры в Порхов приглашают всех жителей региона
  • Администрация Гавровской волости нарушила закон про покупке спортивного оборудования
  • Из-за ремонтных работ в Пскове ограничат движение по улице Белинского
  • Галина Цепилова: Поздравляю династию Жгун с прошедшим Днём медика

    • 19 июня

  • Псковская область вошла в ТОП-30 регионов-лидеров по производству молока
  • Участник одиночного пикета «За достойную пенсию»: Важно, чтобы общественное мнение было услышано
  • Псковичей приглашают поучаствовать в велопробеге, посвященному передаче «Эстафеты Ганзы»
  • Названы приметы пропавшей жительницы садоводческого товарищества Луизы Петровой (ФОТО)
  • Печатный двор «Стерх» публикует прайс на размещение агитационных материалов на выборах
  • Начался капитальный ремонт фасада псковского ЗАГСа
  • Стало известно, сколько цветов высадят в Пскове к Дню города
  • Вода в районе городского пляжа в Пскове соответствует нормам
  • Похороны Ларисы Сидорук пройдут 20 июня на кладбище «Орлецы»
  • Озвучены результаты открытого кубка Пскова по велоспорту на призы чемпиона Юрия Захарова
  • Из-за мероприятий, посвящённых Дню выпускников, псковские автобусы изменят схему движения
  • Псковские второклашки победили на всероссийском турнире проекта «Шахматы в школах»
  • Схема движения автобусов изменится в Пскове 22 июня
  • Депутаты областного Собрания: В смерть Ларисы Владимировны сложно поверить
  • Жительницу деревни Блясино наказали за попытку обокрасть свекровь

    • Новости

    Общество
    Алёна Комарова 20 июня 10:51

    Медицинская смена

    Лучшие будущие фельдшеры и медсестры живут в Великих Луках

    Спорт
    29 мая 15:05

    Бой с чемпионами

    «Псковская правда» дает возможность сфотографироваться со звездами единоборств

    Спорт / Соревнования
    23 мая 09:48

    Стартовали со стрельбища

    Без масла, с открытым капотом, на голом диске без резины — этап Кубка России «Пушкинские Горы — 2018» проверил раллийщиков на прочность