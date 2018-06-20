С пропеллером за спиной

Привычная летняя картина для Пскова: купаются в лучах закатного солнца, скользя над гладью Псковы и Великой, спускаясь с Соколихи не Карлсоны, современные Икары (без трагических концовок) — псковские парапланеристы. Пообщавшись со свежеиспеченным чемпионом страны Сергеем Смирновым, «Псковская правда» узнала, что индустрия полетов под крылом парашюта с мотором за спиной в Псковской области одна из самых мощных в России: есть свои традиции, производства и знаковые персоны. А сам парапланеризм вполне может стать спортивно-туристической визитной карточкой Пскова, такой же, как воздухоплавание для Великих Лук. — Сергей, первый вопрос очевиден, он не про спорт. Страшно ли подниматься в воздух?

Страх был сначала. Иногда он возвращается после длительных перерывов в полетах. Но в целом он уже отсутствует. С опытом появляется уверенность в себе. Да и мы не делаем ничего безбашенного. Сергей Смирнов

— Как давно ты в спорте? — Мне 33 года, и по сути полетами как спортом я занимаются только 4 года. Были пробные полеты раньше, но это было, скорее, баловство. С 2012 года парапланеризм увлек меня, и я стал отдавать ему все свободное время. Купил первый мотор, установку и крыло. Сейчас у меня последняя модель, но обновлять приходиться часто — раз в один-два года. — Во сколько обходится это увлечение? — Весь комплект стоит в районе 6000 евро. В него входит итальянский бензиновый двигатель и польское крыло. А установки, кстати, делают в Пскове. — Гаражное производство? — Нет, вполне уважаемое, по российским меркам уж точно. Этим занимается Мирон Антипов, которого можно назвать одним из основателей псковской школы парапланеризма. Он летает на протяжении лет пятнадцати. А его компания известна во всей стране и Прибалтике как производитель установок. У Мирона можно и учиться полетам, этим могут заниматься даже дети, специальных прав для сверхлегкой авиации не требуется. — Чем интересно заниматься в воздухе? — Просто так летать, куда глаза глядят, надоедает через год. Начинается поиск себя: кому-то становится интересно заниматься аэроакробатикой — выполнением трюков в воздухе, кто-то любит длительные перелеты (ресурса без дозаправки хватает примерно на 4 часа и 150 км, сейчас готовится полет Псков — Новгород), а кому-то интересно что-то похожее на гонки — это и есть слалом.

КСТАТИ В Пскове парапланеризмом плотно занимаются около 30 человек. У направления есть три основных вида: аэроакробатика, классический (маршрутный) парапланеризм и слалом.

— Расскажи про чемпионат России, где ты победил. — Это растущее, но официальное соревнование: проводится федерацией при поддержке Минспорта. Чемпионат прошел в Ленобласти, под Лугой, где очень сильный местный аэроклуб. В соревнованиях принимали участие представители Минска, Москвы, Питера, регионов — всего 18 пилотов. Разрывы в тройке в финальном полете составляли всего 1,5 секунды. В слаломе над водной гладью нам нужно облететь несколько пилонов и показать лучшее время — это и удалось мне. — С победой! Парапланеризм — это потрясающе красиво! Можно ли увидеть слалом в Пскове или области? — В Псковской области кроме региональной столицы клубы парапланеристов функционируют в Великих Луках, Пыталово, Себеже, где традиционно на День города проходит областной слет. Соревнования в Пскове было бы здорово провести. Зрелищные статусные соревнования могут стать настоящей туристической визитной карточкой города, если они будут проходить в акватории между двумя мостами. У нас для этого есть все: спортсмены, индустрия, красивый и удобно расположенный город! Надеемся, что председатель федерации сверхлегкой авиации Фёдор Постнов, депутат Гордумы, приложит усилия в этом вопросе. Ну а без поддержки властей будем крутиться сами: опыты проведения соревнований в Пскове есть.

— Какие еще есть прикладные формы у парапланеризма? Наверное, вас часто просят сделать фото сверху? — Нет, в этом вопросе мы давно проиграли конкуренцию квадрокоптерам. А вот просьбы облететь большие лесные и другие бездорожные массивы в поисках пропавших людей или имущества поступают достаточно часто. В полетах есть только одно серьезное ограничение — погодные условия. А так мы всегда отзывчивы.