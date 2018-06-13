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Спорт

На дне с «Нептуном»

Есть ли шанс у уникального лагеря не остаться закрытым навсегда

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Арслан Байрамов
13 июня 2018 года, 11:12
Фото: Елена Полонская
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В середине июля 2016 года посреди второй смены был закрыт детский оздоровительный летний лагерь «Нептун» для юных пловцов, расположенный на реке Толба в деревне Елизарово Псковского района.

13 июля того года было объявлено, что он закрыт на 3 дня. 145 детей отправились домой, из них 17 были госпитализированы с кишечной инфекцией. На поляне до сих пор так и остались лежать приготовленные для традиционного костра закрытия смены дрова, хворост, сухостой и валежник. Сначала кто-то заявил, что причина вспышки болезни — вода из источника, потом Роспотребнадзор утверждал, что беда была связана с неопытными поварами в пищеблоке. В итоге оказалось, что инфекцию привезли с угощеньями чьи-то родители. В лагере систематически нарушались серьезные правила не только санитарной безопасности. Приглядевшись внимательно, контролирующие органы по всей строгости закона заковали «Нептун» в цепи предписаний — иначе поступить они не могли. Руководство учреждения (читай руководство бассейна «Барс», Дома спорта, СДЮСШОР по плаванию) оперативно и в одиночку с всплытием «Нептуна» не справилось. Третье лето город живет без уникального лагеря. Вместе с его основным защитником на сегодняшний день — заместителем главы города Пскова Еленой Полонской спортивный обозреватель «Псковской правды» съездил в лагерь, чтобы посмотреть, как же глубоко опустился «Нептун» и есть ли у него шанс подняться на поверхность.

Глубоко в проблемы «Нептуна» погружена и уполномоченная по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.
Фото из личного архива Елены Полонской

ИСТОРИЯ КРУШЕНИЯ

С юридической точки зрения задачи предельно простые — нужно выполнить имеющиеся предписания и открыться. Но совершенно не эти проблемы тревожили «Нептун» большую часть времени.

Сначала на передний план вышел миф о том, что Спасо-Елеазаровский монастырь в лице настоятельницы матушки Евфросиньи, граничащий с «Нептуном» забор в забор, покусился на территорию и инфраструктуру лагеря.

Елена Полонская эту версию опровергает:

— Матушка Евфросинья благословила «Нептун» на восстановление, предложила всю помощь по подключению лагеря к своим сетям, готова организовать что-то вроде воскресной школы для отдыхающих там детей.

Православная обитель к вотчине древнеримского божества, как видим, относится благосклонно.

Второй миф возник позже — этой весной. Пока администрация города Пскова и депутаты искали варианты для перераспределения летних лагерных мощностей в связи с нехваткой таковых (не только из-за закрытия «Нептуна»), появилась идея воспользоваться зданием закрытой в середине нулевых, но полностью отапливаемой и охраняемой все десять лет Гверздонской средней школы неподалеку от Середки.

Участники экспедиции в Гверздонь, среди которых были Елена Полонская и замглавы администрации Пскова по соцвопросам Александр Коновалов, предложили сделать там городской круглогодичный лагерь для школьников, молодежи и спорт-

сменов Пскова. Но то ли они неправильно выразились, то ли их хотели не так услышать — имеющие отношение к «Нептуну», «Барсу» и плаванию обернули эту историю как решение о закрытии лагеря.

— Нет. «Гверздонь» если и станет городским учреждением — не вместо «Нептуна», — утверждает Полонская, подчеркивая, что подобных мыслей ни у кого не было.

Третье лето бассейн в плавательном лагере стоит сухим.
Фото nwpskov.ru

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО

Накануне Нового года в кабинете главы Пскова Ивана Цецерского прошли слушания по «Нептуну», где присутствовало руководство лагеря. Именно на них были озвучены первые реальные сроки и алгоритм действий по закрытому лагерю.

— Новый состав городской администрации пришел в конце 2017 года, уже на утвержденный бюджет, — поясняет Александр Коновалов, почему лагерь точно не откроется этим летом. — С имеющимся дефицитом и без роста доходной базы дать деньги лагерю в нынешнем году означало резать другие живые статьи. Это не очень правильно. А задачи там капитального характера: пищеблок требует не просто ремонта, но и обустройства новой ямы под слив бытовых вод. Тут важно сразу учесть вопросы экологической безопасности, ровно так же, как и при строительстве отстойника для мыльных вод с бассейна. Ограждение, скважина, внутренние сети — все требует ремонта. Техусловия на подключение к газопроводу, покупка газовой котельной — также немалые деньги и время. Да и какой контролирующий орган даст разрешение на открытие лагеря в столь короткий срок.

Кроме описанных Коноваловым задач, «Нептуну» нужна прочистка мелиоративных канав, вырубка молодой поросли, навес над бассейном, ремонт раздевалки, изолятора, туалетов, нескольких дач. Разумеется, что без невиданной силы сверху вмиг такие трудности не разрешить.

Но и в решении очевидных вещей есть два пути. Первый лоббирует дирекция «Барса». У них имеется смета на 65 млн рублей, в которой учтены все предписания и благодаря которой можно вернуть «Нептун» к жизни.

Другая сторона — Полонская и Коновалов — уверена, что суммы на лагерь могут быть кратно меньше и выделяться поэтапно. «В их смете в 15 млн руб. оценивается только проектно-сметная документация, что совершенно неприемлемо для городских возможностей», — пояснила замглавы Пскова. Возможно, лагерь простоит закрытым и следующее лето, — оценивают шансы реалисты.

Есть еще, конечно, романтики, надеющиеся, что на проблему обратят внимание федеральные власти или инвесторы, которые могут решить все в два счета, но такое разве можно спрогнозировать.

— В любом случае, лагерь довели до такого состояния совершенно безответственные за его судьбу люди, — подчеркивает Полонская. — Более того, мы даже приняли постановление о выделении денег в начале года на мелиоративные работы, но руководство учреждения не стало предоставлять соответствующие документы.

ДРУЗЬЯ МОРСКОГО ВЛАДЫКИ

Приняла делегацию «Барса» первый заместитель губернатора Вера Емельянова, которая выделила небольшие деньги на поддержание порядка в лагере в закрытом режиме. Деньги послужили хорошим сигналом: область тоже заинтересована в сохранении «Нептуна».

Но и городу пора бы научиться вести дела самостоятельно.

На этой неделе тренеры (которые, как и дети, основные пострадавшие в этой ситуации) пригласили Елену Полонскую открыть соревнования по плаванию в «Барсе»: негласный конфликт стремится к примирению. На полях соревнований должна состояться новая — все надеются, более открытая и конструктивная — встреча спасителей «Нептуна» и его руководства. «Псковская правда» будет внимательно следить за развитием истории.

Дядя Валера — скромный хранитель лагеря.
Фото из личного архива Елены Полонской
А пока главным другом древнеримского морского владыки остается дядя Валера, житель Елизарово, чей дом находится аккурат на въезде в «Нептун». Дядя Валера нынче его хранитель: следит за порядком.

— Уверен, дети сюда еще вернутся, для детей же место, — улыбаясь, скромно утверждает он. 

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