Бой с чемпионами

В Пскове 31 мая состоится финал соревнований «Бой с чемпионом» — открытого городского первенства по UFC3, популярной компьютерной игре в жанре файтинг, посвященной боевым смешанным единоборствам.
Турнир проходит в два этапа. 29 мая в консольном зале Центра науки и спорта «Без предела» спортивно-развлекательного парка «Простория» (Иркутский переулок, 2) прошли отборочные бои по олимпийской системе, где были выявлены четыре сильнейших бойца. Выбирать можно было любого доступного в игре персонажа.
А уже 31 мая к четверке лучших из числа любителей присоединятся звездные участники турнира — настоящие представители единоборств, кумиры молодежи. Схватки с ними пройдут в ринге зала единоборств «Простории». Разумеется, схватки будут не рукопашными, а игровыми: в клетке для ММА будут установлены мониторы и игровое оборудование, чтобы подчеркнуть антураж мероприятия.
— Киберспорт — хорошее времяпрепровождение для компании, для детей. Играть лучше, чем бездельничать. Но главное, чтобы в меру, — отметил один из приглашенных звездных гостей турнира боксер Артур Акавов. — Я с детства больше всего люблю играть на компьютерах и приставках в гонки, но пробовал, конечно, играть с друзьями и в «драки».
В данный момент боксер, исповедующий ислам, соблюдает Рамадан. Он отметил, что участие в кибертурнире по сути — единственное развлечение, которое он позволил себе во время поста:
— Сейчас все мои мысли связаны в первую очередь с семьей, с очищением своих мыслей и души от различных земных страстей. Но участие в турнире — это, прежде всего, возможность пообщаться с болельщиками, которых я очень ценю, а это благое дело.
Как отметил председатель Федерации компьютерного спорта Псковской области и главный судья соревнований Василий Демидов, этот турнир по UFC будет очень интересным, ведь сразиться можно будет не только против компьютерных персонажей, но и по сути против настоящих — живых — звезд единоборств, представителей различных школ — ММА, бокса, тхэквондо, джиу-джитсу Псковской области:
Это будет не просто первенство по UFC, а настоящий праздник спорта. Соревнования проводятся совместно с комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи города Пскова. Победителей ждут ценные призы, кубки и подарки.
Василий Демидов
Также все четвертьфиналисты турнира по виртуальным единоборствам UFC3 получат от звездных участников турнира сертификаты на разовое индивидуальное занятие настоящим единоборством.
КСТАТИ
Во время финальных соревнований турнира по киберспорту «Бой с чемпионом» 31 мая при поддержке «Псковской правды» состоится автограф- и фотосессия со звездами единоборств.
Это очень интересное мероприятие с точки зрения популяризации спорта и здорового образа жизни, в котором мы — представители единоборств — естественно, не рассчитываем на итоговую победу, но будем рады в таком формате пообщаться с болельщиками и вывести в оффлайн киберспортсменов. Мы можем провести для них настоящие мастер-классы после компьютерных баталий.
Алина СмирноваПосле виртуальных боев бойцы выйдут к болельщикам для неформального общения. Будут работать смешанные зоны фотографирования, а также проводиться розыгрыши призов и подарков от спонсоров. Трансляцию боев и интервью с участниками можно будет увидеть в прямом эфире.
Комментировать соревнования онлайн на Youtube-канале #ПсковскийСпорт будет руководитель Псковского областного отделения Федерации КУДО России, мастер спорта по КУДО (черный пояс, 1 дан), кандидат в мастера спорта по боевому самбо, кандидат в мастера спорта по дзюдо Илья Кучеров и комментатор киберспорта Давид Мошура.
Кучеров рассказал, что у него есть небольшой опыт комментирования боев в прямом эфире в социальных сетях. Он пообещал приложить все усилия, чтобы удовольствие от просмотра получили не только участники, но и зрители.
— На нас с Давидом будет лежать большая ответственность по передаче атмосферы тем, кто будет смотреть прямую трансляцию. Но, конечно же, главное в турнире, на мой взгляд, что у киберспортсменов будет возможность хоть и в шутку, но побороться с настоящими профессионалами ринга.
Вход на финальные бои в «Просторию» свободный. Начало 31 мая в 19:00.
СПРАВКА
Звездные участники:
— Боксер Артур Акавов, победитель международных турниров, мастер спорта России, чемпион Европы по версии WBO, интернациональный чемпионом по версии WBO;
— Тхэквондист Алина Смирнова, чемпион Псковской области, чемпион СЗФО, бронзовый призер Кубка России, тренер высшей категории, обладательница черного пояса (2 дан) по тхэквондо ИТФ;
— Боец смешанного боевого единоборства Руслан Шамилов, мастер спорта России, бронзовый призер двух чемпионатов России, чемпион России среди студентов, действующий боец серии M1;
— Боец джиу-джитсу Фёдор Шумейко, мастер спорта по самбо и джиу-джитсу, призер Европы по бразильскому джиу-джитсу, неоднократный чемпион и призер Кубка России по джиу-джитсу, старший тренер спортивного клуба DragonsdenPskov «Рубикон».