Бой с чемпионами

В Пскове 31 мая состоится финал соревнований «Бой с чемпионом» — открытого городского первенства по UFC3, популярной компьютерной игре в жанре файтинг, посвященной боевым смешанным единоборствам.

Турнир проходит в два этапа. 29 мая в консольном зале Центра науки и спорта «Без предела» спортивно-развлекательного парка «Простория» (Иркутский переулок, 2) прошли отборочные бои по олимпийской системе, где были выявлены четыре сильнейших бойца. Выбирать можно было любого доступного в игре персонажа.

А уже 31 мая к четверке лучших из числа любителей присоединятся звездные участники турнира — настоящие представители единоборств, кумиры молодежи. Схватки с ними пройдут в ринге зала единоборств «Простории». Разумеется, схватки будут не рукопашными, а игровыми: в клетке для ММА будут установлены мониторы и игровое оборудование, чтобы подчеркнуть антураж мероприятия.

— Киберспорт — хорошее времяпрепровождение для компании, для детей. Играть лучше, чем бездельничать. Но главное, чтобы в меру, — отметил один из приглашенных звездных гостей турнира боксер Артур Акавов. — Я с детства больше всего люблю играть на компьютерах и приставках в гонки, но пробовал, конечно, играть с друзьями и в «драки».

В данный момент боксер, исповедующий ислам, соблюдает Рамадан. Он отметил, что участие в кибертурнире по сути — единственное развлечение, которое он позволил себе во время поста:

— Сейчас все мои мысли связаны в первую очередь с семьей, с очищением своих мыслей и души от различных земных страстей. Но участие в турнире — это, прежде всего, возможность пообщаться с болельщиками, которых я очень ценю, а это благое дело.

Как отметил председатель Федерации компьютерного спорта Псковской области и главный судья соревнований Василий Демидов, этот турнир по UFC будет очень интересным, ведь сразиться можно будет не только против компьютерных персонажей, но и по сути против настоящих — живых — звезд единоборств, представителей различных школ — ММА, бокса, тхэквондо, джиу-джитсу Псковской области: