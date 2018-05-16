Печорский Росомаха

«Не жилец», — объявили врачи родственникам Валерия. Он провел месяц в реанимации с порванной почкой и двойным переломом позвоночника. В спорт пришел только после травмы и уже стал третьим в стране по паракаратэ. На лучшем отечественном и зарубежном оборудовании чудеса в горбольнице Пскова творит Дмитрий Дьяков. Дмитрий Дьяков — выпускник кафедры адаптивной физкультуры ВЛГАФКа. Он собственно и не врач по медицинским формулярам — инструктор-методист. Но плоды его работы уже заметили не только в Пскове: один из его пациентов, сломавший себе десятки костей, после нескольких месяцев тренировок занял третье место на российском отборе на европейское первенство по паракаратэ. Что же за «мастерская реабилитации» скрывается в неприметных корпусах городской больницы на улице Коммунальной, узнала «Псковская правда», побывав в отделении медицинской реабилитации для больных с нарушением центральной нервной системы на процедурном занятии доктора Дьякова и Валерия Гаврилова — восходящей звезды каратэ.

ОШАРАШЕН

- Валерий, что случилось, как ты оказался здесь, в коляске, в нынешнем своем состоянии? - В июне 2016 года я выпал из окна пятого этажа во сне — несчастный случай. Проснулся уже прикованным к кушетке: двойной перелом позвоночника, пять сломанных ребер, порванная почка, открытые переломы рук. Какое-то время я находился в состоянии полного паралича. Потом начались операции. В одной из них мне неправильно собрали руку — ее придется «перебирать». А последняя операция состоялась в декабре 2016 года. Мне вставили пластины в позвоночник.

— Сложно подобрать слова. Но сейчас, как кажется, у тебя разные варианты и перспективы, но главное, что в 2016 году ты выжил. В. Г.: — Да, два месяца я находился в реанимации, родителям уже объявили, что я не жилец. А потом началось восстановление. Близкие люди сравнивают меня с Росомахой из киносаги «Люди Икс» (у этого супергероя раны на теле заживали сами. — Прим. автора). Я удивил докторов, родственников и, наверное, себя тоже. Но после возвращения с того света нужно было думать, как жить дальше. — А как ты жил прежде, чем занимался? В. Г.: — У нас с братом был бизнес, который мне нравился, связанный с промышленным альпинизмом. Замечу на всякий случай, что не из-за специфики работы со мной случилось падение — у нас компания с именем. Мы ищем подряды, готовим и направляем специалистов. Хорошо, что было это, потому что даже на инвалидном кресле я могу этим заниматься сам с помощью интернета. Живу я в Печорах, плачу ипотеку, которую взял до травмы.

— А спорт? Ты занимался когда-то профессионально спортом? В. Г.: — Нет, я вел достаточно активный образ жизни, но спортом не занимался. Вот Дмитрий Викторович предложил, когда я попал к нему в кабинет прошлой осенью, попробовать совмещать реабилитационные занятия с каратэ, которым он владеет. Есть такой вид — паракаратэ, его основная разновидность, конечно же, не полный контакт между инвалидами, а ката — показательные выступления, бой с тенью, если хотите. Вот этим мы и занялись.

Вся реабилитация построена в первую очередь не на каратэ или оборудовании. Она — в желании самого пациента бороться. Нередко у человека такого желания нет, и на его выбор повлиять сложно. Валерий решил бороться, а я ему помогаю. А системы, на которых мы работаем, собраны в России, Германии, Италии, испытаны в NASA и используются не только для реабилитации больных, в том числе после инсультов, но и спортсменами всего мира. Мы держим связь с научными центрами в России и за рубежом. Это передовые технологии. Дмитрий Дьяков

В. Г.: — И я, признаться, первый раз увидев все это, был ошарашен! Я и не думал, что в Пскове есть подобное. Д. Д.: — Но кроме использования техники нужно много трудиться самому. Валерий не сдается: тренирует свой мышечный корсет каждый день. Два раза в неделю он приезжает сюда, мы занимаемся полтора часа на оборудовании, затем еще час каратэ. От использования таблеток он отказался, простое оборудование для занятий установил еще и дома.

НАУЧНО-ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

— Вопрос может быть циничным, но не спросить не могу. Ты и до травмы был таким целеустремленным или же травма сделала тебя сильнее? В. Г.: — Травма сделала меня больнее. Но я не стал ни лучше, ни хуже. Депрессий, которые имеют место в таких случаях, у меня не было: еще раз выходить из окна я не собирался. Есть трудность — я ее пытаюсь преодолеть. Близкие меня поддерживают, что, безусловно, очень важно. — Дмитрий Викторович, если кратко, как здесь все работает? Д. Д.: — Здесь есть станки механотерапии, оборудование научно-доказательной медицины, которое каждое новое решение принимает исходя из анализа результатов предыдущих. Есть «станки», где нужно заниматься самим, есть те приборы, где работаешь пассивно, — они все делают за тебя. У нас нет здесь экзоскелета — новейшей разработки в мире реабилитации после травм позвоночника, хотя мы думаем о его приобретении. Но вновь и вновь повторюсь: никакой внешний девайс не заменит живого движения, поэтому все результаты, которых добился Валерий, — это его труд. В. Г.: — Еще полгода назад я не мог самостоятельно пересаживаться из кресла. А сейчас мне многое по плечу. Не желаю никому здесь оказаться, но лучшей реабилитации в нашем городе вы вряд ли найдете. И тренеру я очень благодарен за работу со мной. Вот бы только коляску приобрести такую же, как у спортсменов, которых я видел на российском отборе: тогда будет не только в спорте, но и в жизни попроще. *** За каждой целью новая цель, а впереди мечта — встать на ноги. Только вперед, Валерий, у тебя получится!