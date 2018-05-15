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Спорт

Праздник для всех

Спортсмены, политики и кавээнщики побегут вместе с псковичами

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Светлана Синцова
15 мая 2018 года, 12:04
Фото: группы «PRO SPORT»
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За кубок псковского губернатора будут бороться бегуны со всей страны и один эстонец.

В Пскове 20 мая состоится первый этап соревнований по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT: Кубок губернатора». В нем могут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители, взрослые и дети. Участники соревнований проверят свои силы на трассах разной сложности, а сами трассы будут проходить по красивейшим местам города. Соревнования состоятся в рамках проекта #Команда2018, инициированного врио губернатора Михаилом Ведерниковым.

О том, что такое бег по пересеченной местности и как стать участником соревнований, «Псковской правде» рассказал один из авторов проекта, представитель некоммерческой региональной спортивной общественной организации «PRO SPORT» Артур Екабсон.

БЕГ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАГРУЗКОЙ

Бег по пересеченной местности предусматривает смену дорожного покрытия: земля, трава, песок. То есть сама местность, по которой бежишь, создает дополнительную нагрузку. Уклоны, склоны — это все дополнительные трудности и сильные испытания для организма спортсмена.

Артур Екабсон
Идея организовать в регионе соревнования по бегу по пересеченной местности возникла у троих спортсменов-энтузиастов.

— Наблюдая картину развития спорта в странах Скандинавии, захотелось попробовать то же самое в нашем городе. В Норвегии и стар и млад бегают по пересеченной местности, по горам. Я жил там пять лет и все это наблюдал. Удивлялся, насколько естественно заниматься спортом с малого возраста до глубокой старости. Поэтому, объединившись с единомышленниками Александром Кузьминым и Максимом Румянцевым, решили внести свой вклад в развитие спорта не только в нашем городе, но и во всем регионе, — сообщил Артур.

Уже в прошлом году ребята организовали в Пскове соревнования по бегу по пересеченной местности. В этом году благодаря поддержке главы региона состязания выходят на новый уровень и уже бьют рекорды по количеству желающих принять в них участие.

ВЫШЛИ ЗА ПРЕДЕЛЫ РЕГИОНА

Соревнования по бегу по пересеченной местности будут проводиться в пять этапов на протяжении пяти месяцев:

— Первый этап пройдет 20 мая в центре города Пскова, второй этап — в Черехе, третий — в Печорском районе, предположительно в Изборске, четвертый — на горе Соколихе, и пятый, завершающий, этап планируем провести в Мальской долине. На первый этап уже зарегистрировалось больше 300 человек. Если такими темпами будем продолжать пять месяцев, то общее количество участников достигнет двух тысяч.

Среди участников не только псковичи, но и любители спорта из Уфы, Новороссийска, Самары, Саратова. На полумарафон зарегистрировался участник из Эстонии. Некоторые приедут прямо в день старта, заселятся в гостиницу и сразу отправятся на соревнования.

Благодаря #Команде2018 в мероприятии примут участие известные люди: победитель и призер чемпионатов России по аджилити (вид спорта для заводчиков с собаками) Анна Полежаева, общественный деятель и кинопродюсер Шамиль Джафаров, телеведущий, капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев и депутат Государственной Думы РФ Елена Бондаренко.

По красивейшим местам Пскова самые выносливые пробегут три полных круга.
Фото группы «PRO SPORT (PSковская область)» в соцсети «ВКонтакте»

КРОСС ПО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ

Организаторы хотят познакомить бегунов с историческими достопримечательностями, тем самым повысить интерес не только к спорту, но и к истории края.

— На первом этапе маршрут трассы будет пролегать по ул. Некрасова, ул. Ленина, по набережной и по Финскому парку, мимо Кремля. Детки и взрослые смогут пробежаться по историческим местам города Пскова, — рассказывает Артур Екабсон. — Для любителей трасса всегда на порядок легче — такая, чтобы неподготовленный организм мог выдержать, но было бы достаточно тяжело, чтобы проверить себя на прочность. Для профессио­налов мы готовим более сложную трассу. Все трассы разрабатываем сами с нашим оргкомитетом. Все сами размечаем, все проверяем.

Причем трассы разрабатываются не только на бумаге, организаторы сами ездят на трассы, чистят их, убирают. Например, в прошлом году в одном месте пришлось ручей засыпать, в другом — выкорчевать корни.

Схема маршрута
Фото группы «PRO SPORT (PSковская область)» в соцсети «ВКонтакте»

ИСПЫТАТЬ СЕБЯ

Победители и призеры соревнований получат медали и грамоты. В этом году профессионалам впервые будут вручаться денежные призы: 5 тысяч рублей — победителю, 3 и 1 тысяча рублей — за втрое и третье места. Также будут ценные призы и подарки для категории «любители» от спонсоров. В основном это спортивные товары и сертификаты. За участие в полумарафоне медали получат все участники, так как преодоление дистанции 21,1 км — это очень большое достижение.

— Также у нас есть командный зачет. Можно зарегистрировать любое количество участников от организации и на протяжении пяти месяцев зарабатывать баллы, чтобы победить в командном зачете, — говорит Артур.

По его словам, цель соревнований в том, чтобы принять участие в таком масштабном празднике спорта могли и хотели не только спортсмены, но и обычные любители бега, которых с каждым днем все больше и больше в городе и области.

— Будет праздник для всех. Важно, чтобы каждый попробовал свои силы. Это, прежде всего, испытание самого себя, вызов самому себе. 

СПРАВКА

Четыре дистанции:

— для детей до 10 лет — 1 км;

— для подростков до 16 лет — 3 км;

— для любителей (всех, кто старше 2001 года рождения) — дистанция протяженностью 7 км (один круг по трассе);

— для профессионалов — полумарафон 21,1 км (3 круга по 7 км).

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