Праздник для всех

За кубок псковского губернатора будут бороться бегуны со всей страны и один эстонец. В Пскове 20 мая состоится первый этап соревнований по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT: Кубок губернатора». В нем могут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители, взрослые и дети. Участники соревнований проверят свои силы на трассах разной сложности, а сами трассы будут проходить по красивейшим местам города. Соревнования состоятся в рамках проекта #Команда2018, инициированного врио губернатора Михаилом Ведерниковым. О том, что такое бег по пересеченной местности и как стать участником соревнований, «Псковской правде» рассказал один из авторов проекта, представитель некоммерческой региональной спортивной общественной организации «PRO SPORT» Артур Екабсон.

БЕГ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАГРУЗКОЙ

Бег по пересеченной местности предусматривает смену дорожного покрытия: земля, трава, песок. То есть сама местность, по которой бежишь, создает дополнительную нагрузку. Уклоны, склоны — это все дополнительные трудности и сильные испытания для организма спортсмена. Артур Екабсон

Идея организовать в регионе соревнования по бегу по пересеченной местности возникла у троих спортсменов-энтузиастов. — Наблюдая картину развития спорта в странах Скандинавии, захотелось попробовать то же самое в нашем городе. В Норвегии и стар и млад бегают по пересеченной местности, по горам. Я жил там пять лет и все это наблюдал. Удивлялся, насколько естественно заниматься спортом с малого возраста до глубокой старости. Поэтому, объединившись с единомышленниками Александром Кузьминым и Максимом Румянцевым, решили внести свой вклад в развитие спорта не только в нашем городе, но и во всем регионе, — сообщил Артур. Уже в прошлом году ребята организовали в Пскове соревнования по бегу по пересеченной местности. В этом году благодаря поддержке главы региона состязания выходят на новый уровень и уже бьют рекорды по количеству желающих принять в них участие.

ВЫШЛИ ЗА ПРЕДЕЛЫ РЕГИОНА

Соревнования по бегу по пересеченной местности будут проводиться в пять этапов на протяжении пяти месяцев: — Первый этап пройдет 20 мая в центре города Пскова, второй этап — в Черехе, третий — в Печорском районе, предположительно в Изборске, четвертый — на горе Соколихе, и пятый, завершающий, этап планируем провести в Мальской долине. На первый этап уже зарегистрировалось больше 300 человек. Если такими темпами будем продолжать пять месяцев, то общее количество участников достигнет двух тысяч. Среди участников не только псковичи, но и любители спорта из Уфы, Новороссийска, Самары, Саратова. На полумарафон зарегистрировался участник из Эстонии. Некоторые приедут прямо в день старта, заселятся в гостиницу и сразу отправятся на соревнования. Благодаря #Команде2018 в мероприятии примут участие известные люди: победитель и призер чемпионатов России по аджилити (вид спорта для заводчиков с собаками) Анна Полежаева, общественный деятель и кинопродюсер Шамиль Джафаров, телеведущий, капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев и депутат Государственной Думы РФ Елена Бондаренко.

КРОСС ПО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ

Организаторы хотят познакомить бегунов с историческими достопримечательностями, тем самым повысить интерес не только к спорту, но и к истории края. — На первом этапе маршрут трассы будет пролегать по ул. Некрасова, ул. Ленина, по набережной и по Финскому парку, мимо Кремля. Детки и взрослые смогут пробежаться по историческим местам города Пскова, — рассказывает Артур Екабсон. — Для любителей трасса всегда на порядок легче — такая, чтобы неподготовленный организм мог выдержать, но было бы достаточно тяжело, чтобы проверить себя на прочность. Для профессио­налов мы готовим более сложную трассу. Все трассы разрабатываем сами с нашим оргкомитетом. Все сами размечаем, все проверяем. Причем трассы разрабатываются не только на бумаге, организаторы сами ездят на трассы, чистят их, убирают. Например, в прошлом году в одном месте пришлось ручей засыпать, в другом — выкорчевать корни.

ИСПЫТАТЬ СЕБЯ

Победители и призеры соревнований получат медали и грамоты. В этом году профессионалам впервые будут вручаться денежные призы: 5 тысяч рублей — победителю, 3 и 1 тысяча рублей — за втрое и третье места. Также будут ценные призы и подарки для категории «любители» от спонсоров. В основном это спортивные товары и сертификаты. За участие в полумарафоне медали получат все участники, так как преодоление дистанции 21,1 км — это очень большое достижение. — Также у нас есть командный зачет. Можно зарегистрировать любое количество участников от организации и на протяжении пяти месяцев зарабатывать баллы, чтобы победить в командном зачете, — говорит Артур. По его словам, цель соревнований в том, чтобы принять участие в таком масштабном празднике спорта могли и хотели не только спортсмены, но и обычные любители бега, которых с каждым днем все больше и больше в городе и области. — Будет праздник для всех. Важно, чтобы каждый попробовал свои силы. Это, прежде всего, испытание самого себя, вызов самому себе.