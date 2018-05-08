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Спорт

Большая команда

Три недели футболисты-любители будут сражаться за Кубок губернатора

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Арслан Байрамов
8 мая 2018 года, 10:08
Фото: Андрей Степанов
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Церемония открытия чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области состоялась 5 мая. Местом проведения мероприятия стала спортивная площадка на ул. Пароменской возле лицея № 4 в Пскове. Соревнования среди любителей футбола проходят в регионе впервые. «Лигу дворового футбола» поддержал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в рамках проекта #Команда2018.

Он лично поздравил и пожелал спортивной удачи и успехов участникам турнира, напомнив, что совсем скоро наша страна впервые за свою историю примет чемпионат мира по футболу:

— В преддверии такого грандиозного праздника мы все с вами становимся частью большой футбольной команды и частью нашей большой футбольной страны. Многие известные футболисты начинали с дворового футбола. Любительский спорт также важен, как и профессиональный, потому что он раскрывает таланты и дает возможности для формирования спортивной культуры. Футбол — командная игра, и я желаю каждому из вас почувствовать вкус борьбы и найти здесь новых друзей.

В ожидании чемпионата мира в Псковской области устроили свои соревнования.
Фото Сергея Герасимова

Автор идеи, член #Команды2018 Андрей Бегмуратов, пользуясь случаем, поблагодарил Михаила Ведерникова за поддержку. Он сообщил, что торжественные мероприятия по случаю старта чемпионата по дворовому футболу прошли в этот же день и в Великих Луках. Участникам турнира общественник пожелал командного духа и яркой игры.

Всего, по предварительным данным, в городских и районных этапах чемпионата участвует около тысячи человек. Команды футболистов-любителей со всей области борются за главный приз — Кубок губернатора. Зональные (полуфинальные) матчи пройдут 19–20 мая в Великих Луках, Пскове и Пушкинских Горах. Финал состоится в областном центре 26 мая.

В турнир могли заявиться для участия непрофессиональные футбольные команды, сборные образовательных организаций и трудовых коллективов. Состязание проходит в трех возрастных группах: с 10 до 13 лет, с 14 до 17 лет, от 18 лет и старше. 

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