Большая команда

Церемония открытия чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области состоялась 5 мая. Местом проведения мероприятия стала спортивная площадка на ул. Пароменской возле лицея № 4 в Пскове. Соревнования среди любителей футбола проходят в регионе впервые. «Лигу дворового футбола» поддержал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в рамках проекта #Команда2018.

Он лично поздравил и пожелал спортивной удачи и успехов участникам турнира, напомнив, что совсем скоро наша страна впервые за свою историю примет чемпионат мира по футболу:

— В преддверии такого грандиозного праздника мы все с вами становимся частью большой футбольной команды и частью нашей большой футбольной страны. Многие известные футболисты начинали с дворового футбола. Любительский спорт также важен, как и профессиональный, потому что он раскрывает таланты и дает возможности для формирования спортивной культуры. Футбол — командная игра, и я желаю каждому из вас почувствовать вкус борьбы и найти здесь новых друзей.