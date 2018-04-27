Крутится «Динамо»

Спортивное общество «Динамо» в своем почтенном возрасте – 18 апреля ему исполнилось 95 лет - продолжает участвовать в спортивной жизни региона не как ветеран, а как мастеровитый старший товарищ. Есть и победы, есть и болячки. Но главное, что есть сообщество людей, способных не только соревноваться между собой, но и помогать в трудную минуту.
Общество «Динамо» было организовано в 1923 году. Собрание, состоявшееся 18 апреля 1923 года, постановило назвать общество Московским пролетарским спортивным обществом «Динамо». В связи с образованием в 1944 году Псковской области, в 1945 году был создан и Псковский областной совет «Динамо».
Новые виды
Первым председателем облсовета был избран начальник УВД полковник Николай Алексеевич Алмазов, а ответственным секретарем – Михаил Кузьмич Рындин.
Под их руководством в Пскове и подведомственных коллективах в районах области была организована работа стрелковых секций и секций спортивных игр. Сборные команды облсовета стали принимать участие в городских и областных соревнованиях по пулевой стрельбе, спортивных играх, футболу и хоккею с мячом, легкой атлетике. В 60-е годы областной совет «Динамо» начинает культивировать новые виды спорта. Это гребля академическая, гребля на байдарках и каноэ, лыжные гонки. Развитию этих видов спорта способствует вступившая в эксплуатацию в 1964 году водно-лыжная база «Динамо» на левом берегу реки Великой. В сентябре 1965 года на работу в облсовет «Динамо» прибыл молодой специалист мастер спорта по лыжным гонкам Александр Иванович Паракшин. С этого периода началась активная работа по развитию лыжного спорта в КФК «Динамо» Пскова, Великих Лук и Печор. В организации работы по лыжному спорту большую роль сыграла построенная в 1984 году в 40 км от Пскова учебно-спортивная база «Динамо» в поселке Бор-Бельково Печорского района.
В программу круглогодичной спартакиады входят волейбол, мини-футбол, гиревой спорт, зимний и летний служебный биатлон, стрельба из боевого ручного стрелкового оружия, легкоатлетический кросс, рукопашный бой, самбо.
Фото предоставлено обществом «Динамо»
В настоящее время в ПРО ОГО ВФСО «Динамо» работают секции по 4 основным видам спорта: академическая гребля, велоспорт, борьба дзюдо и самбо. Также дети занимаются такими видами спорта, как бокс, многоборье, мини-футбол, настольный теннис, спортивное ориентирование и техника пешеходного туризма. Работу с детьми в секции академической гребли ведет заслуженный мастер спорта, призер «Олимпиады-96» Сергей Юрьевич Матвеев. В секции занимаются 30 подростков, часть которых входят в состав сборной команды России и побеждают на мировой арене. Большое внимание в обществе уделяется оздоровительной работе. В 1990-е годы продолжается работа оздоровительных групп. В зале ОФП «Динамо», спортзалах УВД «Геркулес» и учебного центра, работают секции с детьми и подростками по ОФП.
Золотоносцы
Основным мероприятием физкультурно-массового характера по служебно-прикладным видам спорта является круглогодичная спартакиада среди коллективов физической культуры области. Программа спартакиады ежегодно уточняется и корректируется по согласованию с представителями коллективов, окончательную редакцию утверждает президиум. В программу входят соревнования по 9 видам спорта: волейбол, мини-футбол, гиревой спорт, зимний и летний служебный биатлон, стрельба из боевого ручного стрелкового оружия, легкоатлетический кросс, рукопашный бой, самбо. Председателем псковского «Динамо» сегодня является начальник УМВД по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Николаевич Инстранкин, а заместителями - Алексей Николаевич Бандуков и Юрий Аркадьевич Кукушкин.
В юбилей, конечно, хочется говорить о хорошем, и мы на правах общества с богатой историей можем себе это позволить. Но история не была бы, уверен, такой продолжительной, если мы не справлялись бы вместе со страной с объективными трудностями. И те виды спорта, в развитии которых участвовало на территории региона после войны «Динамо», и сегодня являются золотоносными – гребля, лыжный спорт, пулевая стрельба, дзюдо. При этом каких-либо средств государственной поддержки, субсидий из бюджета у Псковского регионального отделения «Динамо» нет, и, конечно, собираемых членских взносов не хватает на полноценное проведение мероприятий по физкультурно-массовой работе и учебно-спортивной работе с детьми (они составляют 5 % от годового дохода общества «Динамо»). Поэтому финансирование в основном осуществляется за счет внебюджетных средств, полученных из других источников (учебно-спортивная база «Динамо», охотхозяйство, аренда). В любом случае мы будем искать пути решения возникающих и наболевших проблем и думать о развитии, тем более что идеи у нас есть.
Юрий Кукушкин