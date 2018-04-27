Крутится «Динамо»

Спортивное общество «Динамо» в своем почтенном возрасте – 18 апреля ему исполнилось 95 лет - продолжает участвовать в спортивной жизни региона не как ветеран, а как мастеровитый старший товарищ. Есть и победы, есть и болячки. Но главное, что есть сообщество людей, способных не только соревноваться между собой, но и помогать в трудную минуту.

Общество «Динамо» было организовано в 1923 году. Собрание, состоявшееся 18 апреля 1923 года, постановило назвать общество Московским пролетарским спортивным обществом «Динамо». В связи с образованием в 1944 году Псковской области, в 1945 году был создан и Псковский областной совет «Динамо».

Новые виды

Первым председателем облсовета был избран начальник УВД полковник Николай Алексеевич Алмазов, а ответственным секретарем – Михаил Кузьмич Рындин.

Под их руководством в Пскове и подведомственных коллективах в районах области была организована работа стрелковых секций и секций спортивных игр. Сборные команды облсовета стали принимать участие в городских и областных соревнованиях по пулевой стрельбе, спортивных играх, футболу и хоккею с мячом, легкой атлетике. В 60-е годы областной совет «Динамо» начинает культивировать новые виды спорта. Это гребля академическая, гребля на байдарках и каноэ, лыжные гонки. Развитию этих видов спорта способствует вступившая в эксплуатацию в 1964 году водно-лыжная база «Динамо» на левом берегу реки Великой. В сентябре 1965 года на работу в облсовет «Динамо» прибыл молодой специалист мастер спорта по лыжным гонкам Александр Иванович Паракшин. С этого периода началась активная работа по развитию лыжного спорта в КФК «Динамо» Пскова, Великих Лук и Печор. В организации работы по лыжному спорту большую роль сыграла построенная в 1984 году в 40 км от Пскова учебно-спортивная база «Динамо» в поселке Бор-Бельково Печорского района.