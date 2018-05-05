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Спорт

Спорт во дворе

Участник проекта #Команда2018 намерен возродить дворовый футбол

Текст:
Светлана Синцова
5 мая 2018 года, 09:00
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Когда-то в советские времена практически в каждом псковском дворе были спортивные площадки, молодежь сама устраивала соревнования между дворовыми командами. Более того, при каждом домоуправлении была должность инструктора по детской работе, который зимой организовывал хоккей, а летом – футбол. Это во многом и обеспечивало развитие физически и социально здорового поколения, уверены организаторы «Лиги дворового футбола». Обеспечить подрастающему поколению активный и интересный досуг в своих дворах они решили, участвуя в проекте #Команда2018, задуманном Михаилом Ведерниковым как площадка для объединения здоровых общественных сил. Великолукский спортивный клуб «Шторм» собирается возрождать традиции дворового футбола, подробности замысла «Псковской правде» рассказал руководитель организации Андрей Бегмурадов.

Военно-патриотический спортивный клуб «Шторм» работает в Великих Луках уже пять лет. Начинали с единоборств: открыли спортивный зал, начали развивать боевые искусства.

- Но мы не просто готовим спортсменов, мы работаем с детьми по развитию личности, организовываем экскурсии, проводим субботники каждый год, чтобы дети формировались как личности, - рассказывает Бегмурадов. - И вскоре после начала работы пришли к мысли о том, что необходимо самим организовывать спортивные события.

Примерно с 2015 года клуб «Шторм» стал устраивать соревнования: сначала по подтягиванию на турниках, потом - по воркауту. А уже осенью 2015 года провели первые соревнования «Лиги дворового футбола».

- Проект «Лига дворового футбола» оказался еще более эффективным за счет привлечения взрослых. У нас играют дети от 10 до 17 лет, а взрослые помогают проводить дворовые матчи в микрорайонах, во дворах.

Правда, пока соревнования «Лиги дворового футбола» проходят на школьных стадионах. По словам Андрея Бегмурадова, только при школах остались нормальные спортивные площадки. Поэтому, помимо привлечения ребят в команды, в рамках проекта планируется и организация работы по созданию стадионов во дворах.

- Мы потихонечку создаем инициативные группы во дворах, чтобы жильцы, проявляя активность, способствовали строительству спортивных площадок и готовы были их содержать и приводить в порядок. Вплоть до того, чтобы инициативная группа взрослых жильцов участвовала в проведении спортивных мероприятий: не только футбола, но и волейбола, страйкбола, воркаута. Детей нужно вытаскивать из дома, чтобы они не сидели за компьютерами, не хулиганили. Дворовый спорт - это общение между сверстниками, это новые друзья, что детям необходимо и будет положительно сказываться на их развитии.

Участники команд «Лиги дворового футбола» – это в основном школьники. Организаторы соревнований находят их, посещая учебные заведения и давая объявления в СМИ. Поскольку проект социальный, многие радиостанции бесплатно размещают анонсы мероприятий.

- Также у нас есть инициативная группа капитанов команд. Мы информируем через них о предстоящих мероприятиях. В Великих Луках мы работаем четвертый год и набираем до 24 команд в двух группах.

Теперь при помощи проекта #Команда2018 клуб «Шторм» планирует провести областные соревнования.

- Это даст определенный импульс. В Пскове есть ребята, я с ними встречался не раз. Думаю, им будет этот проект интересен, многие захотят попасть на этот турнир. И появится стимул не только участвовать, но и проводить самим соревнования, во дворах, в микрорайонах, прогнозирует Андрей Бегмурадов.

- Пока проектом по дворовому футболу охвачен только юг области. Но так как мы работаем по разным направлениям, у нас есть единомышленники по всей Псковской области, которых мы будем привлекать к организации и проведению подобных игр.

Планируется, что областные соревнования в рамках «Лиги дворового футбола» будут проводиться один-два раза в год:

- Мы будем повышать престиж этих соревнований, - говорит организатор о планах. - Уверен, что число дворовых команд увеличится. Мы будем находить заинтересованных людей, помогать им не только проводить соревнования, но и содействовать работе по строительству площадок и делать все, чтобы дворовый футбол развивался по всей Псковской области. Мы будем способствовать не только созданию дворовых команд, но и формированию лиг муниципалитетов.

От участия в проекте #Команда2018 авторы «Лиги» ждут содействия в поисках активистов на местах, а также помощи в работе по строительству спортивных площадок во дворах.

- Думаю, администрация, муниципалитеты пойдут навстречу в решении этого вопроса, если будут знать, что площадка действительно нужна, что в этом дворе проводятся игры, что есть взрослое население, которое готово следить за этой площадкой.

#Команда2018
Инфографика Сергея Васильева
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