В Пскове обновят стадион

Спортивному стадиону в центре города Пскова, по всей видимости, век, а то и больше. В архивы на сей счет никто пока что не погружался. Натоптанное, намоленное спортом, лишь на время оккупации менявшее свое предназначение, место сегодня ожидает некосметических перемен. Как минимум 750 млн рублей будет выделено из федерального бюджета на реконструкцию «Машиностроителя». Много ли это или мало — разбиралась «Псковская правда».
Известный в Пскове популяризатор физкультуры Сергей Павлович Борисов (1922-2016 гг.) в заметке, посвященной стадиону, вспоминал, что еще босоногим мальчишкой бегал на стадион смотреть выступления легкоатлетов и матчи футболистов. По воспоминаниям Борисова, в довоенное время на стадионе заливали зимой лед, работало освещение, играла музыка.
Трибун не было, были только скамейки. Трибуны появились после оккупации. Стадион восстанавливали сначала немцы, хоть и оборудовавшие здесь танкоремонтные мастерские, но и сами любившие поиграть в футбол. После войны помогала восстанавливать стадион молодежь, которой сооружение было нужно в первую очередь.
Однако к началу 50-х годов стало понятно, что одного восстановления мало, тогда подключились местные заводы, которые вскладчину довершили начатое. С тех времен «Спартак», затем «Труд», а позднее «Машиностроитель» стал главным центром притяжения псковичей, собирая иной раз вокруг спортивной арены на главных стартах свыше 20 тысяч зрителей.
В заводские годы стадион был оформлен как цех и здесь работали по трудовым книжкам одного из ударных предприятий города. В начале девяностых стадион успел немного подремонтироваться, еще немного вложений в стадион было сделано в эпоху рассвета «Пскова-2000», когда в последние разы «Машиностроитель» заполнялся полностью в рамках спортивных, а не развлекательных мероприятий.
Кто же знал, что именно народное развлекательное мероприятие вдохнет в «Машинку» вторую жизнь.
Как именно стадион «Машиностроитель» попал в ганзейские сметы и планы, никто точно и не скажет. За отсутствием привычных многим городам пешеходных улиц в центре города, где комфортно помещаются гуляния на несколько десятков тысяч человек, Пскову для таких целей часто служит «Машиностроитель». Тут тебе и зрительские места, и пространства для обустройства движимых конструкций, и разнообразие компоновки. Видимо, исходя из этих особенностей, и был избран именно «Машиностроитель» в качестве главной арены Ганзейских дней в Пскове.
Обивать федеральные пороги по поводу финансирования пришлось Михаилу Ведерникову. Врио губернатора практически сразу лично осмотрел стадион, и стало понятно, что ситуацию он не отпустит. На мартовской встрече с вице-премьером Виталием Мутко он заручился поддержкой последнего. Для приведения основной площадки праздника в порядок необходимо 750 млн рублей.
Разумеется, когда звучат суммы в сотни миллионов рублей, кажется и хочется, чтобы речь шла как минимум о создании футбольной арены европейского качества. Однако реалии выглядят немного иначе. Великолукская двойка — лед и бассейн — обошлась в 737 млн руб. Это почти столько же, сколько нужно на «Машиностроитель». При этом масштабность комплексов не сопоставима.
После Ганзы городу должен остаться полноценный и осовремененный спортивный объект.
Фото Андрея Степанова
Деньги придется тратить более чем с умом. Ведь кроме ганзейской косметики возрождаемый стадион должен решить ряд социоспортивных задач. Большие надежды с улучшением условий пребывания на арене имеют футболисты, легкоатлеты, воркаутеры.
Да и привыкшие к полноценному доступу к арене псковичи вряд ли захотят в обмен на недельный праздник туризма лишиться возможности попадать без всяких ограничений на турники, футбольное поле и беговую дорожку. Однако не только деньги ограничивают амбициозные планы в отношении «Машиностроителя», но также и расположение арены: в центре города новых парковочных мест и мест под сопутствующую инфраструктуру не найти.
— Михаил Ведерников проделывает огромную работу по привлечению средств из федерального бюджета, и совсем неудивительно, что объекты спорта являются не менее приоритетными, чем объекты образования и культуры, — отмечает председатель областного госкомитета по физкультуре и спорту Иван Штылин. — Стадион «Машиностроитель» — это тот объект, который во многом определяет вектор развития спорта не только в Пскове, но и в регионе. Это тот объект, который может стать местом международных спортивных встреч. Сейчас большая ответственность на городских властях, которые в соответствии с договоренностями должны представить проектную документацию, соответствующую требованиям федеральных органов власти, и профессионально, со всей степенью ответственности подойти к строительству.
Впереди до Ганзы у проектировщиков и подрядчиков только одно лето, и то с уходящей на глазах весной. Успевать придется не только в экстренном порядке (что, кстати, лучше, чем долгострой, ведь спортивных жителей на время нужно куда-то переселять), но и под пристальным вниманием городского и спортивных сообществ, а самое главное, учитывая горизонты, делать нужно с прицелом на будущее время, чтобы стадион и дальше мог бесперебойно приносить спортивную пользу городу как его главный неувядающий физкультурный памятник.