В Пскове обновят стадион

Спортивному стадиону в центре города Пскова, по всей видимости, век, а то и больше. В архивы на сей счет никто пока что не погружался. Натоптанное, намоленное спортом, лишь на время оккупации менявшее свое предназначение, место сегодня ожидает некосметических перемен. Как минимум 750 млн рублей будет выделено из федерального бюджета на реконструкцию «Машиностроителя». Много ли это или мало — разбиралась «Псковская правда».

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

Известный в Пскове популяризатор физкультуры Сергей Павлович Борисов (1922-2016 гг.) в заметке, посвященной стадиону, вспоминал, что еще босоногим мальчишкой бегал на стадион смотреть выступления легкоатлетов и матчи футболистов. По воспоминаниям Борисова, в довоенное время на стадионе заливали зимой лед, работало освещение, играла музыка. Трибун не было, были только скамейки. Трибуны появились после оккупации. Стадион восстанавливали сначала немцы, хоть и оборудовавшие здесь танкоремонтные мастерские, но и сами любившие поиграть в футбол. После войны помогала восстанавливать стадион молодежь, которой сооружение было нужно в первую очередь. Однако к началу 50-х годов стало понятно, что одного восстановления мало, тогда подключились местные заводы, которые вскладчину довершили начатое. С тех времен «Спартак», затем «Труд», а позднее «Машиностроитель» стал главным центром притяжения псковичей, собирая иной раз вокруг спортивной арены на главных стартах свыше 20 тысяч зрителей. В заводские годы стадион был оформлен как цех и здесь работали по трудовым книжкам одного из ударных предприятий города. В начале девяностых стадион успел немного подремонтироваться, еще немного вложений в стадион было сделано в эпоху рассвета «Пскова-2000», когда в последние разы «Машиностроитель» заполнялся полностью в рамках спортивных, а не развлекательных мероприятий. Кто же знал, что именно народное развлекательное мероприятие вдохнет в «Машинку» вторую жизнь.

СПОРТ И ГАНЗА

Как именно стадион «Машиностроитель» попал в ганзейские сметы и планы, никто точно и не скажет. За отсутствием привычных многим городам пешеходных улиц в центре города, где комфортно помещаются гуляния на несколько десятков тысяч человек, Пскову для таких целей часто служит «Машиностроитель». Тут тебе и зрительские места, и пространства для обустройства движимых конструкций, и разнообразие компоновки. Видимо, исходя из этих особенностей, и был избран именно «Машиностроитель» в качестве главной арены Ганзейских дней в Пскове. Обивать федеральные пороги по поводу финансирования пришлось Михаилу Ведерникову. Врио губернатора практически сразу лично осмотрел стадион, и стало понятно, что ситуацию он не отпустит. На мартовской встрече с вице-премьером Виталием Мутко он заручился поддержкой последнего. Для приведения основной площадки праздника в порядок необходимо 750 млн рублей.

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