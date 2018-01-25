Всех зашаховал

Дмитрий Шахов в январе избран на новый срок президентом областной федерации шахмат. Как и в древней игре, у руководителя шахматного войска есть и свои преимущества на старте, но есть и слабости. Есть и противники. И ограничения по времени. Как бы все просчитать, да желательно на несколько ходов вперед, он рассказал «Псковской правде».
— Дмитрий Владимирович, областная федерация шахмат в прошлом году была одним из главных ньюсмейкеров в псковском спорте. Более того, наблюдения показывают, что такого плотного календаря в области нет ни у одного вида спорта. Что, кроме почета, получают победители?
— Я думаю, действительно, у нас самый насыщенный календарь — больше, чем, скажем, у футболистов или в единоборствах. И мы уже более 5 лет исполняем его абсолютно полностью. А мероприятия у нас разноплановые. Причем в первенства области по возрастам, с бесплатным участием для детей, мы еще и добавляем из собственных средств федерации призовые. К примеру, в этом году призовые на все турниры составили 200.000 рублей. То есть у нас есть не только турниры с бесплатным участием. Также мы смогли стабилизировать количество участников наших детских турниров и в эту трехлетку сможем его увеличивать.
— Шахматный всеобуч приносит свои плоды в качестве подготовки новых шахматистов?
— Определенно это так. И в последнее время мы инвестировали 10 млн рублей собственных средств на обновление методической базы в каждой школе Псковской области. При этом нам немного непонятно, почему некоторые школы, не отказываясь от подобной поддержки, не могут даже выставить команду на муниципальный этап «Белой Ладьи». В школах совершенно по-разному понимают шахматное образование. А для нас школа — важный этап начальной подготовки шахматиста, но особенно важно интеллектуальное развитие детей.
— Ресурсный центр шахматного всеобуча, открывшийся летом в Опочке, как-то влияет на этот процесс?
— Он своего рода вершина нашей работы в этом направлении. Как известно, Псковская область одной из первых ввела шахматное образование в школах, поэтому и наш опыт во многом уникален — мы постоянно получаем приглашения провести семинары. Но кроме того, центр имеет федеральную привлекательность. К нам приезжали алтайские коллеги на трехдневные курсы. Это начало пути, и с поддержкой Российской шахматной федерации мы поэтапно раскручиваем центр.
— И поэтому в Опочке решено установить памятник?
— Если пропустить, что в этих краях родился Александр Дмитриевич Петров — автор первого учебника по шахматам, первый русский мастер, то да. В России нет памятников шахматистам, к слову. Это будет как памятник Кересу в Нарве — центр притяжения для всего мира. Там есть специальные экскурсии. По сути, это родина русских шахмат.
— Каким вы видите общественный договор между федерацией шахмат, властями?
— Примерно так: муниципальные власти предоставляют помещения, областные — тренеров, мы — ресурсы, материалы, коммуникации, календарь, судей, обучение.
— Почему нет сборников из Пскова?
— Потому что не выигрываем Россию, потому что командирование переложено на силы федерации, потому что у нас ни один спортсмен за последние много лет не тренировался с национальной командой… Много причин. Шахматы — достаточно традиционный вид спорта, у нас нет десяти весовых категорий и результат приходит не так быстро. Но мы продолжаем возделывать пространство для результата, это наша работа.
— Что с домом на Некрасова, 12? Он станет шахматной Меккой?
Памятник Кересу в Нарве — центр притяжения для всего мира. Такой же может стать статуя Александра Петрова в Опочке
Фото из личного архива Николая Цветкова
— Все зависит от городских депутатов. Его реальная стоимость выше той, за которую мы можем его себе позволить. Но могут ли позволить депутаты отдать здание шахматистам? Так как у нас есть только клуб на Октябрьском проспекте в Пскове, вмещающий всего 50 человек, мы не можем позволить себе принимать значимые турниры.
— А в Великих Луках?
— В Великих Луках у нас совсем недавно появилось помещение в 160 квадратов стоимостью примерно в 32 миллиона рублей, все в нем прекрасно, кроме кафе, которое не дает работать официально. Кафе официальное, мы — нет.
— Голосование на высший пост в федерации было альтернативным?
— У нас демократичная федерация, срок полномочий председателя - всего 3 года при возможном бессрочном увеличении, на форуме в интернете не умолкают дискуссии. Пока коллеги доверяют мне, сформировался активный коллектив единомышленников. А мой главный оппонент Святослав Самсонов - мой же основной соратник. Мы были согласны с ним по большинству острых вопросов, но при этом сторона оппонентов хочет вместо установки памятника провести коммерческий турнир с большим призовым фондом. Большинство в федерации приняло решению оставить деньги в детских и массовых шахматах, а к турниру вернемся потом. К слову, в сентябре к нам должен приехать с мастер-классом известный международный гроссмейстер Александр Морозевич.
— Конференция приняла решение поддержать на выборах председателя РШФ Андрея Филатова?
— Да, это коллективное решение. Но само голосование будет также альтернативным. Выборы становятся крайне интересными для всех шахматистов — решать будут делегаты. Андрей Филатов очень внимателен к нуждам регионов, к делам Псковской области, и многие реализованные у нас проекты — совместные с РШФ инициативы. Федерация готова поддерживать наши новые проекты, поэтому и мы в целом продолжаем поддержку руководства.