Всех зашаховал

Дмитрий Шахов в январе избран на новый срок президентом областной федерации шахмат. Как и в древней игре, у руководителя шахматного войска есть и свои преимущества на старте, но есть и слабости. Есть и противники. И ограничения по времени. Как бы все просчитать, да желательно на несколько ходов вперед, он рассказал «Псковской правде».

РЕСУРСЫ ПРИЗОВЫХ

— Дмитрий Владимирович, областная федерация шахмат в прошлом году была одним из главных ньюсмейкеров в псковском спорте. Более того, наблюдения показывают, что такого плотного календаря в области нет ни у одного вида спорта. Что, кроме почета, получают победители?

— Я думаю, действительно, у нас самый насыщенный календарь — больше, чем, скажем, у футболистов или в единоборствах. И мы уже более 5 лет исполняем его абсолютно полностью. А мероприятия у нас разноплановые. Причем в первенства области по возрастам, с бесплатным участием для детей, мы еще и добавляем из собственных средств федерации призовые. К примеру, в этом году призовые на все турниры составили 200.000 рублей. То есть у нас есть не только турниры с бесплатным участием. Также мы смогли стабилизировать количество участников наших детских турниров и в эту трехлетку сможем его увеличивать.

— Шахматный всеобуч приносит свои плоды в качестве подготовки новых шахматистов?

— Определенно это так. И в последнее время мы инвестировали 10 млн рублей собственных средств на обновление методической базы в каждой школе Псковской области. При этом нам немного непонятно, почему некоторые школы, не отказываясь от подобной поддержки, не могут даже выставить команду на муниципальный этап «Белой Ладьи». В школах совершенно по-разному понимают шахматное образование. А для нас школа — важный этап начальной подготовки шахматиста, но особенно важно интеллектуальное развитие детей.

— Ресурсный центр шахматного всеобуча, открывшийся летом в Опочке, как-то влияет на этот процесс?

— Он своего рода вершина нашей работы в этом направлении. Как известно, Псковская область одной из первых ввела шахматное образование в школах, поэтому и наш опыт во многом уникален — мы постоянно получаем приглашения провести семинары. Но кроме того, центр имеет федеральную привлекательность. К нам приезжали алтайские коллеги на трехдневные курсы. Это начало пути, и с поддержкой Российской шахматной федерации мы поэтапно раскручиваем центр.