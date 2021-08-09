Пятизвездочное дерево

В деревне Двинь-Покровское Куньинского района великолукский дачник при поддержке местных жителей построил без всякого преувеличения фешенебельный домик на дереве для детских игр. Теперь в планах у деревенского актива — зона отдыха с беспроводным интернетом и бардовский фестиваль. Подробности узнали журналисты местной газеты «Пламя».

Мечты сбываются

Роману Иванову. «Пятизвездочный» домик на дереве открыли торжественно и не без пафоса: с перерезанием красной ленточки на входной лестнице. Сделать это доверили инициатору и главному исполнителю проекта: великолучанину Роман с детства проводил много времени в Двинь-Покровском, где его родители приобрели дачу. И домик на дереве, пусть и поскромнее, у него тоже был. А с недавних пор мужчина, теперь уже сам отец двоих детей, увлекся столярным делом и решил снова воплотить детскую мечту в жизнь. По словам Романа, он очень хотел, чтобы в деревне появилось «место притяжения», куда приходили бы люди с детьми, отдыхали, знакомились. В будущем он и его единомышленники планируют устроить здесь же и зону для родителей: со скамейками, освещением и Wi-Fi. «Ну, чтобы было максимально современно!» - поясняет дачник.

Юлия, всемерно поддержала инициативу мужа. Супруга Романа,, всемерно поддержала инициативу мужа. - Она меня спросила: «Что будет, если ты не построишь?», - вспоминает Роман. – Я говорю: «Будет, наверное, не очень». Она: «А если построишь?». Отвечаю: «Будет вообще супер просто, я буду себя любить». Она говорит: «Тогда давай!» - Я знала, что это детская мечта мужа, и, конечно, поддержала его в этом. Здесь, как говорится, без вариантов. Сама каждый день бывала на стройке, помогала, снимала процесс, - говорит Юлия. Супругам помогли местные жители. И не только из Двинь-Покровского, но и из окрестных деревень. Например, Алексей Константинов из Петелино, многодетная семья которого недавно получила от губернатора в подарок автомобиль. Кстати, многочисленные дети Алексея тоже не раз приезжали в Двинь-Покровское и помогали в возведении домика.

Заразительный пример

Дмитрия Налогина, который за несколько последних лет провел в Двинь-Покровском колоссальные работы по благоустройству: организовал вырубку кустов и сухих деревьев, обустройство дренажных каналов, очистку общественного пляжа, облагораживание старой барской аллеи и кладбища, установку мусорных контейнеров и многое-многое другое. Роман Иванов и его помощники стали продолжателями инициативы москвича, который за несколько последних лет провел в Двинь-Покровском колоссальные работы по благоустройству: организовал вырубку кустов и сухих деревьев, обустройство дренажных каналов, очистку общественного пляжа, облагораживание старой барской аллеи и кладбища, установку мусорных контейнеров и многое-многое другое. Дмитрий Налогин на правах идейного вдохновителя движения по благоустройству Двинь-Покровского выразил уверенность в том, что это далеко не последняя инициатива жителей деревни.