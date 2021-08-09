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Пятизвездочное дерево

В куньинской деревне появился фешенебельный домик для игр детей

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Алексей Николаев
9 августа 2021 года, 17:17
Фото: Газета «Пламя» Куньинского района
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В деревне Двинь-Покровское Куньинского района великолукский дачник при поддержке местных жителей построил без всякого преувеличения фешенебельный домик на дереве для детских игр. Теперь в планах у деревенского актива — зона отдыха с беспроводным интернетом и бардовский фестиваль. Подробности узнали журналисты местной газеты «Пламя».

Мечты сбываются

«Пятизвездочный» домик на дереве открыли торжественно и не без пафоса: с перерезанием красной ленточки на входной лестнице. Сделать это доверили инициатору и главному исполнителю проекта: великолучанину Роману Иванову.

Роман с детства проводил много времени в Двинь-Покровском, где его родители приобрели дачу. И домик на дереве, пусть и поскромнее, у него тоже был. А с недавних пор мужчина, теперь уже сам отец двоих детей, увлекся столярным делом и решил снова воплотить детскую мечту в жизнь.

По словам Романа, он очень хотел, чтобы в деревне появилось «место притяжения», куда приходили бы люди с детьми, отдыхали, знакомились. В будущем он и его единомышленники планируют устроить здесь же и зону для родителей: со скамейками, освещением и Wi-Fi. «Ну, чтобы было максимально современно!» - поясняет дачник.

Пятизвездочное дерево
Домик приглянулся и детям и взрослым: с его высокой террасы открывается великолепный вид на озеро и деревню
Фото газеты «Пламя» Куньинского района
Супруга Романа, Юлия, всемерно поддержала инициативу мужа.

- Она меня спросила: «Что будет, если ты не построишь?», - вспоминает Роман. – Я говорю: «Будет, наверное, не очень». Она: «А если построишь?». Отвечаю: «Будет вообще супер просто, я буду себя любить». Она говорит: «Тогда давай!»

- Я знала, что это детская мечта мужа, и, конечно, поддержала его в этом. Здесь, как говорится, без вариантов. Сама каждый день бывала на стройке, помогала, снимала процесс, - говорит Юлия.

Супругам помогли местные жители. И не только из Двинь-Покровского, но и из окрестных деревень. Например, Алексей Константинов из Петелино, многодетная семья которого недавно получила от губернатора в подарок автомобиль. Кстати, многочисленные дети Алексея тоже не раз приезжали в Двинь-Покровское и помогали в возведении домика.

Заразительный пример

Роман Иванов и его помощники стали продолжателями инициативы москвича Дмитрия Налогина, который за несколько последних лет провел в Двинь-Покровском колоссальные работы по благоустройству: организовал вырубку кустов и сухих деревьев, обустройство дренажных каналов, очистку общественного пляжа, облагораживание старой барской аллеи и кладбища, установку мусорных контейнеров и многое-многое другое.

Дмитрий Налогин на правах идейного вдохновителя движения по благоустройству Двинь-Покровского выразил уверенность в том, что это далеко не последняя инициатива жителей деревни.

Пятизвездочное дерево
Дмитрий Налогин, Юлия и Роман Ивановы: «Мы хотим, чтобы наша инициатива стала примером для других населенных пунктов района»
Фото газеты «Пламя» Куньинского района
- Я чрезвычайно рад, когда существует такой процесс, который не остановить, это – настоящий пример того, когда, как говорится, из искры возгорается пламя, - заявил он. – И, надеюсь, это не последнее начинание, которые мы со всеми жителями деревни будем осуществлять на благо нашей общей Родины – деревни Двинь-Покровское Куньинского района Псковской области. Скажу больше: мы хотим, чтобы наша инициатива стала примером для других населенных пунктов района.

А еще наши собеседники выразили благодарность жителю Куньи Николаю Федотову, продолжающему возводить в деревне новые объекты: крытую сцену, скамейки и арки в липовой аллее, прекрасные беседки и мостики. В недалеком будущем здесь проложат экологическую тропу, расширят пляж, благодаря чему появится новое место для палаток отдыхающих.

А еще в планах - организовать на берегу озера фестиваль бардовской песни. Благо, замечательная крытая сцена с отличным видом на пляж и озерную гладь уже построена), все ответили утвердительно.

- Мы уже проводим небольшие, тихо, по-семейному, репетиции: у нас в деревне оказались люди, умеющие играть на разных инструментах. Закончится пандемия, праздник будет! - заверил Дмитрий Налогин.

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