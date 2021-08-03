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Спецфонтан

Архитектор предлагает построить в Пскове «десантный фонтан» и тематический «Парк ВДВ»

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Максим Андреев
3 августа 2021 года, 18:04
Фото: Андрей Степанов
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Откуда у десантников взялось правило 2 августа купаться в фонтанах — доподлинно неизвестно. Но хотя офицеры ВДВ этот обычай не поощряют, факт остается фактом: перед нами настоящая новая традиция. Архитектор Владимир Шуляковский предлагает пустить ее «в мирное русло» и сделать еще одной достопримечательностью Пскова специальный «десантный фонтан». А еще — открыть тематический парк развлечений. Ветераны ВДВ, кстати, от последней идеи в восторге. Подробности узнала «Псковская правда».

«Есть такая традиция»

Продолжающаяся пандемия коронавируса наложила свой отпечаток и на исконный псковский праздник — День ВДВ. В этом году вновь обошлось без традиционных массовых мероприятий с показом техники, десантированием и демонстрацией боевой подготовки. А в соцсетях и на лентах информагентств нет фотографий с традиционного места сбора десантуры — у фонтана в псковском Ботаническом саду. В чашу фонтана, правда, напустили пены. Но зачем — чтобы создать «эффект джакузи» или, наоборот, отпугнуть десантников — так и осталось загадкой.

Спецфонтан

Фото Андрея Степанова
Спецфонтан

Фото Андрея Степанова
Спецфонтан

Фото Андрея Степанова
Спецфонтан

Фото Андрея Степанова
Спецфонтан

Фото Андрея Степанова
Спецфонтан

Фото Андрея Степанова
Спецфонтан

Фото Андрея Степанова
Горожанам осталось рассматривать фотографии прошлых лет и ностальгировать. А известного псковского архитектора Владимира Шуляковского архивные кадры подвигли поделиться давней мечтой: созданием в Пскове специального «десантного фонтана».

«76-я дивизия - это наша достопримечательность, она широко известна в России и за ее пределами, но ее бойцы живут за своим забором, а в городе их как будто и нет. Даже обидно за ребят! Традиций в мире много: коррида, бега с быками. И эту традицию, - купание 2 августа в фонтане, - тоже нужно привести в цивилизованное русло», - пояснил он «Псковской правде» и поделился эскизом фонтана.

Раз появилась такая традиция - надо её поддержать. И тем самым ввести в цивилизованное русло, без запредельной дикости. Само наличие в Пскове боевой дивизии ВДВ - это одна из важнейших и интереснейших особенностей города, и при этом почти никак не отмеченная. А ребята этого заслуживают. Кто хоть раз прыгнул с парашютом — поймёт!

СпецфонтанВладимир Шуляковский, архитектор

«Современно и прикольно»

Архитектор предлагает посвятить псковским десантникам не классический фонтан с чашей, а так называемый «сухой»: в котором струи бьют из-под земли, а вода сразу же уходит в стоки. Такие фонтаны также называют плоскостными, тротуарными или пешеходными.

Спецфонтан
Пример сухого фонтана
Фото с сайта parkseason.ru
«С одной стороны — современно и «прикольно», с другой — безопасно для веселящихся бойцов», - поясняет свою идею Владимир Шуляковский. «Фишками» фонтана, по его задумке, также должны стать подсветка и эмблема Воздушно-десантных войск, выполненная из камня разного цвета.

Дополнять сооружение каким-либо монументом автор идеи не считает нужным: «На монументальную фигуру сразу полезут, что не совсем правильно. А так будет где попраздновать».

Спецфонтан

Эскиз Владимира Шуляковского
По словам архитектора, он несколько раз пытался вставить свою задумку в различные проекты благоустройства города, но не встретил поддержки: «Особо никого она не заинтересовала». Между тем, одним из возможных мест размещения спецфонтана, по его мнению, могла бы стать площадка на Четырех углах, проект реконструкции которой сейчас как раз стоит на повестке дня.

Без «дембеля»

Между тем, уверен Владимир Шуляковский, 76-я дивизия и все, что с нею связано, могла бы стать еще одним важным брендом Пскова. В конце концов, ведь далеко не все туристы мечтают увидеть памятники из списка культурного наследия ЮНЕСКО.

Например, у многих гостей Пскова наверняка пользовался бы популярностью парк с десантными тренажерами, - от полосы препятствий и центрифуг до парашютной вышки, - и постоянной выставкой специальной техники. За примерами далеко ходить не надо: достаточно вспомнить парк «Патриот» [военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ - «ПП»], являющийся одним из самых посещаемых мест Подмосковья.

Пока что же главный монументальный символ ВДВ в Пскове (а если быть точным — то в деревне Черёха Псковского района) — это так называемый «Купол»: памятник бойцам 6-й роты у КПП 104-го полка 76-й дивизии.

Спецфонтан

Фото Михаила Глущенко
Памятник по проекту псковского архитектора Анатолия Царика был сооружен согласно Указу президента РФ «Об увековечении памяти воинов-десантников» и торжественно открыт 1 августа 2002 года. Правда, этому предшествовали скандалы: далеко не всем «арбитрам изящного» во власти монумент понравился, вызывала вопросы и его устойчивость. Тем не менее, десантники смогли продавить приглянувшийся им вариант художественного решения.

В том же 2002 году на улице Генерала Маргелова в Пскове был открыт бюст Героя Советского Союза, основателя российских воздушно-десантных войск Василия Маргелова. В 2016 году еще один бюст появился в сквере у псковской школы № 18, которая носит имя Маргелова.

А вот объявленный в 2008 году конкурс эскизов памятника «Десантное братство» не увенчался успехом. Идея внука «Дяди Васи», тогдашнего представителя Псковской области в Совфеде Михаила Маргелова посадить на скамейку у фонтана в Ботаническом сада бронзовую фигуру «классического дембеля» так и не была воплощена в жизнь.

«Двумя руками за!»

Откуда у десантников взялась привычка купаться в фонтанах на день ВДВ — достоверно неизвестно. Согласно одной из версий - это связано с отмечающимся 2 августа днем памяти Ильи Пророка, который является покровителем Воздушно-десантных войск. В народной традиции считается, что 2 августа «Илья бросает в воду камень», и это последний летний день, комфортный для купания.

Есть мнение, что десантный обычай зародился в Москве, в многочисленных фонтанах Парка культуры имени Горького. А затем уже распространился по всей стране. В Пскове центром гуляний «крылатой пехоты» стал фонтан в Ботаническом саду, построенный в конце 1950-х — начале 1960-х годов (точная дата не сохранилась) по проекту архитектора Петра Бутенко.

Спецфонтан

Фото с сайта bibliopskov.ru
Правда, Юрий Соседов, командир 76-й дивизии ВДВ в 1990-1992 годах, а ныне председатель ветеранской организации подразделения, категоричен: «Купание 2 августа в фонтане - это традиция не всех десантников, а солдат и сержантов срочной службы. Мы, офицеры ВДВ, ее не запрещаем, но никогда и не поддерживали.

Инициативу по созданию в Пскове тематического «парка ВДВ» он всецело поддерживает: «Я двумя руками за! Если чего от меня зависит, могу министру обороны письмо написать. И думаю нынешний командир дивизии тоже поддержит и посчитает за счастье оставить по себе такую память».

Купание 2 августа в фонтане - это традиция не всех десантников, а солдат и сержантов срочной службы. Мы, офицеры ВДВ, ее не запрещаем, но никогда и не поддерживали

СпецфонтанЮрий Соседов, командир 76-й дивизии ВДВ в 1990-1992 годах

А вот на счет «десантного фонтана» Юрий Соседов категоричен: «Солдаты всегда найдут фонтан, чтобы окунуться, но делать его в тематическом парке не надо». 

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