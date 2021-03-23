Жизнь в картинках

Ольга Ефремова живет в небольшой деревушке в Псковской области - а работает на весь мир. Ее иллюстрации можно встретить в книгах и журналах Америки, Германии, Франции, а уж сколько российских издательств сотрудничают с ней и не перечесть. Между заказами она с семьей путешествует, выращивает морковку и капусту, пишет книги для своих собственных детей.
Ольга родом из Гатчины Ленинградской области, но в Псковской области живет с 6 лет. В детстве много времени проводила у бабушки в одной из псковских деревенек. До сих пор с теплом вспоминает дни в окружении полей и лесов.
Сколько себя помнит, всегда любила рисовать. Уже в детские годы, задумываясь о будущей профессии, даже не сомневалась, что станет художником, дизайнером или иллюстратором.
- Я начала рисовать лет с четырех, а может и раньше, - рассказывает она. - Первое время в основном изображала каких-то безносых девочек и абстрактные сюжеты. Рисунков было так много, что они сохранились у меня до сих пор. Любила вырезать картинки из известного тогда детского журнала «Мурзилка»: клеила, резала, красила.
Своими знаниями и умениями Ольга готова делиться
Фото Ольги Ефремовой
Художественная школа, в которую Ольга начала ходить, когда подросла, стала для нее любимым местом. Творческая атмосфера, добрые друзья, отзывчивые преподаватели были для нее лучшим источником вдохновения в те годы.
- В обычной образовательной школе мне всегда было неинтересно, - вспоминает она - Казалось, что я трачу время впустую, меня ничего там не привлекало. После школьных уроков, расправив крылья, я буквально летела в художку, где ждали замечательные педагоги и ученики. С некоторыми мы дружим до сих пор, они стали художниками с большой буквы.
Преподаватели скоро заметили особые способности девочки в художественном творчестве. Одну за другой стали организовывать ее персональные выставки.
Творчество занимает все ее свободное время
Фото Ольги Ефремовой
- После 9 классов я сбежала в псковский колледж культуры и искусства, - говорит Ольга. - С удовольствием отучилась четыре курса, а потом поехала в Санкт-Петербург, решила поступать в академию театрального искусства.
Однако, отучившись на подготовительных курсах, девушка поняла, что стоит сначала поработать по профессии, которую выбрала, с головой окунуться в художественный мир, а потому академии предпочла художественный салон.
Большой город довольно скоро утомил ее и она вернулась в Псков.
- Я стала работать в псковском театре кукол художником-декоратором. Было интересно, мне нравилось. Но потом уволилась оттуда, поняла, что не могу работать в заданных кем-то рамках. Приходить и уходить надо было в определенное время, делать только то, что тебе сказали — это совсем не про меня.
Сувенирная продукция может быть креативной
Фото Ольги Ефремовой
С тех пор Ольга — свободный художник, работает на фрилансе, организует выставки, проводит мастер-классы, преподает. При чем делает это не только в Пскове, но и Санкт-Петербурге, Москве.
- Мне очень нравится то, чем я сейчас занимаюсь, - говорит она. - Я получаю удовольствие, рисуя портреты, делая иллюстрации к бизнес-играм, создавая каталоги косметики, логотипы для фотохудожников, маленьких брендов, магазинов одежды и игрушек, занимаясь дизайном, оформлением, созданием мерчей (официальная продукция с символикой музыкальных групп, именами и портретами исполнителей, эмблемой спортивных команд и так далее) как для маленьких, так и для крупных компаний.
Она всю жизнь мечтала жить в деревне, рядом с лесом
Фото Ольги Ефремовой
Где только не встречаются работы Ольги: в одесском журнале La Boussole, в пензенском детском журнале «Чердобряк», в сибирском журнале о моде и красоте «Сахар», в кубанском альманахе «Душица», в интернет-журнале The Callenger.ru, в книгах питерского издательства «Жираф» и в псковских изданиях об истории Пскова и Псковской области.
Когда-то давно в своем профиле в соцсетях Ольга написала о себе «международный художник-иллюстратор». Говорит, что тогда это была скорее мечта, которая, однако, через какое-то время стала сбываться.
- Через какое-то время стали приходить заказы из США, Франции. Помню, что делала полный апгрейд для стоматолога из Германии, начиная от логотипа и заканчивая карточками для клиентов. Так и стала моя деятельность международной. Во многом благодаря людям, которые интересуется моим творчеством, которым нравится то, что я делаю.
Есть у Ольги и свои авторские книги. Одна из них - «Лесная книга». Она придумывала ее для своих детей.
- На притяжении года я консультировалась с экспертом из московского биологического музея имени Тимирязева. Так получилось, что с Мариной мы познакомились на моей выставке в Москве. И она предложила помощь - рассказать про необычные факты из жизни животных. Так и сложилась книга: иллюстрации и рассказы придумала я, а интересные факты о животных предоставила Марина.
«Лесную книгу» Ольга рисовала для своих сыновей, а стала любимой она для многих детей
Фото Ольги Ефремовой
У книги довольно интересная история. Ольга рисовала ее год, а решившись наконец-то издать, оказалась в ситуации, когда ожидания превзошли реальность.
- Сами иллюстрации были выполнены в смешанной технике и печать не смогла передать всей живости и красоты. Картинки были мертвые, сухие, плоские. Я в отчаянии решилась все переделать и всю работу выполнила за два дня. Мне было не остановиться. Теперь эта книга выглядит так, как мне и хотелось.
Последние два года Ольга с мужем и тремя сыновьями живет в деревне. Это еще одна ее мечта, которая сбылась.
- Мне нравится, что можно пойти в лес, слушать птиц, я не люблю скопление людей, шум города. Могу выехать в Санкт-Петербург или Москву, но по делам и не более, чем на 1-2 дня. Мне нравится свобода, которая есть в деревне. Нравится сажать растения, морковь, капусту, - для меня это особый ритуал. Очень люблю путешествовать. Путешествие — это ведь не только поездка в Турцию или Египет, путешествие - это смена местности, это может быть и прекрасная Карелия в палатках, и просто выезд в лес на несколько дней.