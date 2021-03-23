Жизнь в картинках

Ольга Ефремова живет в небольшой деревушке в Псковской области - а работает на весь мир. Ее иллюстрации можно встретить в книгах и журналах Америки, Германии, Франции, а уж сколько российских издательств сотрудничают с ней и не перечесть. Между заказами она с семьей путешествует, выращивает морковку и капусту, пишет книги для своих собственных детей. Ольга родом из Гатчины Ленинградской области, но в Псковской области живет с 6 лет. В детстве много времени проводила у бабушки в одной из псковских деревенек. До сих пор с теплом вспоминает дни в окружении полей и лесов. Сколько себя помнит, всегда любила рисовать. Уже в детские годы, задумываясь о будущей профессии, даже не сомневалась, что станет художником, дизайнером или иллюстратором. - Я начала рисовать лет с четырех, а может и раньше, - рассказывает она. - Первое время в основном изображала каких-то безносых девочек и абстрактные сюжеты. Рисунков было так много, что они сохранились у меня до сих пор. Любила вырезать картинки из известного тогда детского журнала «Мурзилка»: клеила, резала, красила.

Вне рамок

Художественная школа, в которую Ольга начала ходить, когда подросла, стала для нее любимым местом. Творческая атмосфера, добрые друзья, отзывчивые преподаватели были для нее лучшим источником вдохновения в те годы. - В обычной образовательной школе мне всегда было неинтересно, - вспоминает она - Казалось, что я трачу время впустую, меня ничего там не привлекало. После школьных уроков, расправив крылья, я буквально летела в художку, где ждали замечательные педагоги и ученики. С некоторыми мы дружим до сих пор, они стали художниками с большой буквы. Преподаватели скоро заметили особые способности девочки в художественном творчестве. Одну за другой стали организовывать ее персональные выставки.

- После 9 классов я сбежала в псковский колледж культуры и искусства, - говорит Ольга. - С удовольствием отучилась четыре курса, а потом поехала в Санкт-Петербург, решила поступать в академию театрального искусства. Однако, отучившись на подготовительных курсах, девушка поняла, что стоит сначала поработать по профессии, которую выбрала, с головой окунуться в художественный мир, а потому академии предпочла художественный салон. Большой город довольно скоро утомил ее и она вернулась в Псков. - Я стала работать в псковском театре кукол художником-декоратором. Было интересно, мне нравилось. Но потом уволилась оттуда, поняла, что не могу работать в заданных кем-то рамках. Приходить и уходить надо было в определенное время, делать только то, что тебе сказали — это совсем не про меня.

Завоевали мир

С тех пор Ольга — свободный художник, работает на фрилансе, организует выставки, проводит мастер-классы, преподает. При чем делает это не только в Пскове, но и Санкт-Петербурге, Москве. - Мне очень нравится то, чем я сейчас занимаюсь, - говорит она. - Я получаю удовольствие, рисуя портреты, делая иллюстрации к бизнес-играм, создавая каталоги косметики, логотипы для фотохудожников, маленьких брендов, магазинов одежды и игрушек, занимаясь дизайном, оформлением, созданием мерчей (официальная продукция с символикой музыкальных групп, именами и портретами исполнителей, эмблемой спортивных команд и так далее) как для маленьких, так и для крупных компаний.

Где только не встречаются работы Ольги: в одесском журнале La Boussole, в пензенском детском журнале «Чердобряк», в сибирском журнале о моде и красоте «Сахар», в кубанском альманахе «Душица», в интернет-журнале The Callenger.ru, в книгах питерского издательства «Жираф» и в псковских изданиях об истории Пскова и Псковской области. Когда-то давно в своем профиле в соцсетях Ольга написала о себе «международный художник-иллюстратор». Говорит, что тогда это была скорее мечта, которая, однако, через какое-то время стала сбываться. - Через какое-то время стали приходить заказы из США, Франции. Помню, что делала полный апгрейд для стоматолога из Германии, начиная от логотипа и заканчивая карточками для клиентов. Так и стала моя деятельность международной. Во многом благодаря людям, которые интересуется моим творчеством, которым нравится то, что я делаю.

Достать до мечты

Есть у Ольги и свои авторские книги. Одна из них - «Лесная книга». Она придумывала ее для своих детей. - На притяжении года я консультировалась с экспертом из московского биологического музея имени Тимирязева. Так получилось, что с Мариной мы познакомились на моей выставке в Москве. И она предложила помощь - рассказать про необычные факты из жизни животных. Так и сложилась книга: иллюстрации и рассказы придумала я, а интересные факты о животных предоставила Марина.