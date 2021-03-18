Место счастья

Несколько лет назад Полина Королева поехала отдыхать в Крым и влюбилась. Сначала ее сердце покорили горы, степи и море, а потом — будущий муж. Девушка осталась жить на полуострове, открыв для себя в буквальном смысле слова «совсем другой мир».

Под солнцем

Она родилась в Пскове. После школы уехала учиться в Санкт-Петербургский филиал Российской таможенной академии - да так в городе на Неве и осталась. Устроилась работать в крупную компанию, занимавшуюся продажей товаров для животных. Жила, работала, общалась с друзьями. Жизнь шла своим чередом. - В какой-то момент я поняла, что устала от большого города, от его суеты и шума, - рассказывает Полина. - Не было понимания, куда я двигаюсь, к чему стремлюсь. В то время Полина подрабатывала тем, что искала туристов, желающих отдохнуть в Крыму. Подруга познакомила ее с женщиной, которая сдавала жилье в селе Рыбачье. Девушки искали ей постояльцев, за что получали небольшой процент.

- На дворе стоял май, и я поинтересовалась у хозяйки апартаментов, что там у них в Крыму с погодой, - вспоминает Полина. - «Погода замечательная!» - ответила она мне. И мы с подругами как-то резко собрались и улетели туда отдыхать. Я до этого никогда в Крыму не была и осталась под большим впечатлением от увиденного. Это совсем другой мир. Прежде всего, конечно, меня очаровала природа. Я, наверное, такой красоты никогда в жизни не видела. Десять дней пронеслись, как один. Мы уехали, но осталось чувство, что это мое место. Когда Полина вернулась из Крыма, то чуть ли не первое, что она сделала — уволилась из компании, в которой работала. Завершила свои дела и уже в июне вместе с подругой вернулась на полуостров.

- Мы продолжили заниматься поисками туристов, плюс к этому у нас был небольшой интернет-магазин по продаже товаров для животных. Мы работали, отдыхали, наслаждались жизнью. Однажды девушки познакомились с молодыми людьми, завязалось общение. Для Полины эта встреча стала судьбоносной. - У нас случился «курортный роман», который перерос в нечто большее, - улыбается она. - В декабре я полностью переехала жить в Крым и здесь уже почти пять лет.

Спасение в туристах

Полина с мужем живут в Рыбачьем. Село совсем небольшое, но есть детский сад, школа, магазины, поликлиника. Проблем, как и в других российских городах, хватает. Пока еще есть очереди в дошкольные учреждения, не особенно высокий уровень жизни, хорошую работу надо еще поискать. Вот и Полине поначалу пришлось устроиться продавцом в мебельный магазин. Уже позднее она нашла место в федеральной транспортной компании, где работает до сих пор. Средняя зарплата в регионе небольшая, при этом цены в магазинах такие, словно в Крыму живут сплошь миллионеры. - Продукты очень дорогие, - рассказывает Полина. - Я когда к маме в Псков приезжаю, смотрю на цены в псковских магазинах и завидую — у нас на порядок выше. Мы находимся под санкциями, поэтому приходится страдать не только из-за дороговизны, но и от отсутствия выбора. К нам не заходят федеральные сети, и это касается не только еды, но и одежды.

Дорогие в Крыму не только продукты питания, но и недвижимость. Однокомнатная квартира в Симферополе стоит на миллион рублей больше, чем такая же в Пскове. Жилплощадь - стабильный источник дохода местных жителей. В туристический сезон квартиры в курортных селах и поселках расходятся, как горячие пирожки. Те, у кого есть машины, подрабатывают еще и тем, что возят туристов. На то, что удалось заработать в сезон, люди живут весь оставшийся год. Впрочем, так это было еще в советские времена. - Зимой жизнь в селе словно замирает, а летом Рыбачье оживает. Туристов приезжает отдыхать очень много. Иногда такое количество людей даже раздражает, но в целом мы все ждем наступления лета. Как правило, нам хватает пару осенних месяцев, чтобы отдохнуть от шума и гама, которые привносят в нашу спокойную жизнь гости.

На подъеме

За два года до переезда Полины в Рыбачье Крым стал частью России. Она говорит, что местные жители по-разному отнеслись к этому факту, но в большинстве - приняли положительно. - Родители моего мужа отнеслись к присоединению Крыма к России, как к спасению. Они оба на пенсии, смотрят новости, читают газеты, и у них сложилось впечатление, что не случись этого, произошла бы трагедия, погибли бы люди. Если говорить в целом, то общее впечатление у людей позитивное. Тем более, что жизнь в Крыму стала постепенно меняться. Начали ремонтировать дороги, строить детские сады, благоустраивать курортные поселки.

- Мне, конечно, трудно судить, я не жила здесь раньше, но муж говорит, что дороги стали лучше, строительство долгостроев, которые годами стояли полуразрушенными, сдвинулось с мертвой точки. Наш сын как раз пошел в такой детский сад, который 10 лет не могли достроить, и вот недавно только привели в порядок. Не могу сказать, что речь идет о повсеместной масштабной реконструкции, но движение в лучшую сторону мы наблюдаем. Я знаю, что в планах отремонтировать дорогу между Алуштой и Судаком, провести модернизацию в соседнем селе. Уже построен Крымский мост, завершена реконструкция аэропорта в Симферополе, в отличное состояние приведена федеральная трасса «Таврида». И все эти изменения могут наблюдать и туристы, которые приезжают отдыхать в Крым.

Дело в природе

И все-таки Крым — это, прежде всего, завораживающие пейзажи, которые влюбляют в себя с первого взгляда. - Я живу здесь не первый год и, возможно, глаз немного замыливается, но стоит только выехать за пределы нашего села, и опять возникает чувство восхищения. Природа Крыма очень многообразна. Не могу сказать, что много где была, но самые известные места посмотрела. Периодически отмечаю новые точки, где хочу побывать и когда такая возможность выдается, обязательно туда едем. Любимые места Полины — мысы Тарханкут, Фиолент, Казантин, небольшой поселок Новый свет, расположенный в живописной бухте, крупнейшее соленое озеро Сасык-Сиваш, знаменитая горная вершина Ай-Петри.