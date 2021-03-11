Друзья считают ее немного сумасшедшей, а она сама получает огромное удовольствие от того, что может кому-то быть полезной.

Быть нужной

Елена Межевкова — фельдшер, красавица, и просто неравнодушный человек. Про себя в соцсетях пишет: «Студентка, медик и любитель котиков». Все свободное время она отдает волонтерству. Елена — куратор трех акций в местном отделение клуба «Добряки», кроме этого по мере возможностей помогает всем, кому помочь в состоянии. - В моем окружении все знают, что я всегда кому-то помогаю, если не котам, то собакам, если не собакам, то детям, если не детям, то пожилым людям, - смеется она. - Я слежу за работой нескольких фондов и когда я вижу их посты, к примеру, о том, что бабушкам нужны теплые носки или платок, просто не могу пройти мимо. Я вообще считаю, что не стоит привязываться к помощи кому-то конкретному, допустим, помогать только детям, если получается оказать помощь кому-то еще, почему бы и нет.

Несмотря на то, что ей за тридцать — она студентка медицинского факультета. В свое время окончила Псковское медучилище, куда поступила за компанию с подругой. - Мечты быть врачом у меня никогда не было, - отмечает она. - Хотя моя мама — фармацевт и мне всегда доставляло удовольствие листать ее тетради, учебники, пытаться разобраться в рецептах, выписанных на латыни. Проработав несколько лет в клинике лазерной медицины, Елена устроилась на работу в онкологический диспансер медсестрой в кабинет ультразвуковой диагностики. Там она окончательно поняла, что выбор медицинской специальности не был случайным. - Я осознала, что мне интересна медицина в целом и профессия врача, в частности, - говорит Елена. Как только в Псковском университете открылось «Лечебное дело», Елена сразу же туда поступила. Сейчас она совмещает работу и учебу, хотя и учиться очно. Встает в 5:30 и спешит на работу, чтобы уже в 6:30 начать предрейсовые осмотры водителей. Когда ее рабочий день заканчивается, то она бежит на занятия в университет. - Хочу стать врачом-УЗИ, возможно, вернусь в наш онкодиспансер, но пока так далеко не заглядываю, ведь очень быстро все меняется в жизни, - рассказывает она.

«Тренировалась» на котиках

Желание помогать и быть полезной пришло со временем. Как-то просматривая в соцсетях страницу «Зоозащиты», наткнулась на просьбу взять на передержку кота. - Я с детства люблю кошек, да и в семье у нас не принято проходить мимо нуждающегося в помощи животного. Когда я увидела пост, подумала: «А почему бы и нет». С этого все и началось. Сначала откликалась на такие просьбы, а затем сама стала подбирать животных и искать им хозяев. И хотя сейчас времени заниматься кошками и собаками катастрофически не хватает, Елена нет-нет да и возьмется спасать чью-то жизнь. В январе, когда на дворе стоял мороз, кто-то выкинул на улицу трех котят. Девушка их не только нашла им передержку, но и всем троим - новых хозяев. - Недавно мне скинули их фотографии, котята уже так выросли. Приятно, что они не погибли, а я смогла помочь, тем более это не заняло у меня много сил, времени и денег.

Когда Елена вышла замуж и переехала в квартиру к мужу, животные ушли на второй план. Помогать им в прежнем объеме возможностей не было. Как оказалось, и это было не случайно. В семье друзей росла дочка со сложным генетическим заболеванием. -Девочке требовалась дорогостоящая операция, которую готовы были провести врачи из клиники в Израиле. Ее мама объявила сбор средств на лечение. Я предложила ей свою помощь, потому что имела хоть какое-то представление о том, как это происходит. Была создана группа в соцсетях. Моя задача заключалась в том, чтобы всегда находиться на связи: отвечать на сообщения, писать и размещать посты, выкладывать все отчеты. По началу сбор шел довольно быстро, а потом встал. На февраль была назначена операция, а к началу декабря удалось собрать чуть более 1 миллиона рублей, требовалось же больше трех миллионов рублей. - Периодически нас посещали пессимистичные мысли, потому что многие фонды, куда мы обращались, нам отказывали. Мы постоянно находились в поиске, думали, где еще денег можно взять. В итоге откликнулся один фонд, который помогает детям с заболеваниями нервной системы. Я как раз уехала отдыхать, когда мне пришло сообщениео том, что сбор закрыт. Я несколько раз, не веря своим глазам, его перечитывала, от эмоций слезы текли сами собой. Год спустя к Елене с просьбой о помощи в сборе средств обратилась мама другой девочки, которая родилась с похожей патологией. Ей так же требовалась операция в Израиле. - Мы пошли тем же путем: создали группы, делали репосты, привлекали СМИ. Сбор шел плохо, даже ещё хуже, чем предыдущий. До операции осталось немного времени, а у нас не было даже 1 миллиона рублей. Мама девочки сама вышла на федеральный благотворительный фонд «Клуб Добряков» в Москве, отправила туда документы, они прошли проверку и их взяли на сбор.

Удовольствие в подарок

К счастью, у девочек все сложилось хорошо. Елена же больше в организации сборов участвовать не доводилось. Она скорее этому рада. Говорит, что это адский труд. Зато так началось ее знакомство с «Клубом Добряков».

- Мне было интересна их деятельность, поэтому я подписалась на них, - рассказывает девушка. - Делала репосты, периодически какие-то небольшие пожертвования, а потом узнала, что в Пскове открывается их отделение и решила присоединиться. После некоторого времени сама стала куратором сразу трёх проектов, которые ведет до сих пор. «Добрый торт» - поздравление с днем рождения особенных деток, в подарок они получают не только торт, но и сет из воздушных шаров, выступление аниматора или встречу с любимцем всех детей собакой-терапевтом Чифом. «Коробка храбрости» - небольшие игрушки в подарок для детей, которые, находясь на лечение в больнице, проходят болезненные процедуры. «Мамины радости» - день красоты и отдыха для мам и пап, которые воспитывают детей с особенностями развития. - Моя задача — найти партнеров, таких же «добряков» для этих акций, - объясняет Елена. - Иногда люди сами пишут, что готовы помогать, но чаще ищем сами. Я пишу людям, в фирмы, организации. Одни мои сообщения даже не читают, другие читают, но никак на них не реагируют, третьи реагируют, обещают перезвонить и пропадают, четвертые — с энтузиазмом откликаются. Хочу сказать, что процент тех, кто хочет и готов помочь большой. Совсем недавно Елена рассылала письма базам отдыха, где могли бы отдохнуть семьи с особенными детьми.