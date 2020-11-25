Золото Пскова

Советская набережная реки Псковы, больше известная горожанам как «Золотая», вошла в список «самых красивых улиц России» наряду с питерской Большой Конюшенной и московской Варваркой. Его составитель, известный блогер-урбанист Илья Варламов, не претендует на объективность, подчеркивая, что руководствовался исключительно «своими личными ощущениями». Тем не менее, сам факт публикации «рейтинга» привлек внимание многомиллионной аудитории Варламова и уже вызвал горячие споры. В связи с этим «Псковская правда» решила вспомнить, как и на месте чего возникла «Золотая набережная».

Советско-американская

Набережная реки Псковы, которая начиналась напротив псковского Кремля и тянулась вниз по течению, с середины XIX века и вплоть до конца 1940-х годов называлась Американской.

Этот топоним возник как неофициальный: дело в том, что «американским» назывался мост через Пскову, построенный в 1849 году по проекту американского инженера Тауна. Однако прижился, и даже в 1923 году, когда в городе массово переименовывались улицы, сохранился. «Советской» набережная Псковы стала лишь после начала «холодной войны», в 1949 году.