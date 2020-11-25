Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Знай наших!

Золото Пскова

Псковская набережная вошла в список самых красивых улиц России

Текст:
Максим Андреев
25 ноября 2020 года, 13:03
Фото: Дарья Хваткова
0

Советская набережная реки Псковы, больше известная горожанам как «Золотая», вошла в список «самых красивых улиц России» наряду с питерской Большой Конюшенной и московской Варваркой. Его составитель, известный блогер-урбанист Илья Варламов, не претендует на объективность, подчеркивая, что руководствовался исключительно «своими личными ощущениями». Тем не менее, сам факт публикации «рейтинга» привлек внимание многомиллионной аудитории Варламова и уже вызвал горячие споры. В связи с этим «Псковская правда» решила вспомнить, как и на месте чего возникла «Золотая набережная».

Советско-американская

Набережная реки Псковы, которая начиналась напротив псковского Кремля и тянулась вниз по течению, с середины XIX века и вплоть до конца 1940-х годов называлась Американской.

Этот топоним возник как неофициальный: дело в том, что «американским» назывался мост через Пскову, построенный в 1849 году по проекту американского инженера Тауна. Однако прижился, и даже в 1923 году, когда в городе массово переименовывались улицы, сохранился. «Советской» набережная Псковы стала лишь после начала «холодной войны», в 1949 году.

Золото Пскова

Фото с сайта pleskov60.ru
До революции набережная была плотно застроена каменными зданиями: тут располагались частные домовладения, рыбные лавки и даже торговые (то есть общественные) бани.

Золото Пскова

Фото с сайта pleskov60.ru
Эти здания хорошо видны на фотографиях только что освобожденного от немецкой оккупации Пскова. Некоторые из них сохраняли «товарный вид» и в 1990-х годах. Однако к началу 2000-х на Советской набережной остались одни руины.

Золото Пскова

Фото с сайта pleskov60.ru

Накрылась плитой

В 2003 году был озвучен проект застройки набережной. Его авторы заявляли, что намерены облагородить превратившийся в заросший бурьяном пустырь берег Псковы. Тем более, что речь шла о самом сердце города: в непосредственной близости от Крома. 

Золото Пскова

Фото nathalie-zh.livejournal.com
Правда, застройщик, ОАО «Псковинком», отказалось оплачивать археологические раскопки на месте строительства, ссылаясь на то, что это затруднительно и чрезвычайно дорого из-за специфической почвы и высокого уровня грунтовых вод.

Золото Пскова

Фото nathalie-zh.livejournal.com
В результате дома возвели на монолитной бетонной плите, под которой оказался захоронен культурный слой. Застройщик утверждал, что так он будет только целее и сохранится для будущих поколений исследователей. Однако ученые уверены, что многочисленные артефакты, которые могли пролить свет на раннюю историю Пскова, безвозвратно погибли.

Застройщик смог продавить такое решение. Так что раскопки проводились только на месте тех домов, которые спускаются с улицы Леона Поземского, и они дали очень интересные материалы. Что касается возможности сохранения культурного слоя под плитой, то еще 20 лет назад наши европейские коллеги дали достаточно взвешенное экспертное мнение: исходя из презумпции сохранения объектов культурного наследия, это неприемлемое решение.

Золото ПсковаАлександр Михайлов, начальник отдела полевых исследований Археологического центра Псковской области

Дорогие дома на набережной при этом остались без подвальных помещений и с проблемами с канализацией.

Китч или Европа?

Что касается архитектурного решения нового квартала, то авторы заявляли о намерении восстановить уголок «губернского Пскова», отталкиваясь от образов со старых открыток и фотографий. Но градозащитники тем не менее остались недовольны, отмечая, что новые дома оказались выше прототипов и, в результате, визуально «просел» псковский Кремль.

Мое мнение не изменилось с тех пор, как все это было построено. Это китч, это подделка под то, что там было раньше. К 1100-летию Пскова мэр взял и снес подлинные дома, которые действительно представляли ценность. А то что построено — лишь напоминает, что было. Получился совсем не тот строй застройки, который был. Набережная переуплотнена. Ну и архитектура новых объектов оставляет желать лучшего.

Золото ПсковаАндрей Лебедев, архитектор-реставратор, председатель реготделения ВООПИиК

Тем не менее, очевидно, что набережная, с легкой руки девелопера получившая название «Золотая» (этот топоним, впрочем, практически вытеснил из обихода горожан официальное название - «Советская») украсила центр Пскова.

Золото Пскова

Фото с сайта tourism.pskov.ru
Променад вдоль Псковы стал излюбленным местом прогулок горожан и центром притяжения туристов, а его многочисленные фотографии — новой визиткой Пскова. Благоустройство прилегающих территорий, а также противоположного берега реки, в рамках создания туркластера «Псковский» и вовсе завершило процесс интеграции «Золотой набережной» в городское пространство.

Советская набережная в Пскове меньше всего похожа на советскую. Сама она (во всяком случае, издали) вызывает скорее ассоциации с европейским городом, а ещё с неё открываются отличные виды на псковский Кром.

Золото ПсковаИлья Варламов, блогер

Многие действительно сравнивают «Золотую набережную» с улочками европейских городков. Например — Карловых Вар, где яркие дома расположены по берегам реки. 

Золото Пскова

Фото с сайта traveller-eu.ru
Находятся впрочем и те, кого именно эти сравнения неизменно раздражают. «Это — Псков. Почему он должен быть на что-то похож, чтобы нравиться?» - говорят они.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Как справиться с одышкой

Общество
17 ноября 14:38

Как справиться с одышкой

Что поможет выздороветь после коронавирусной пневмонии?
Девочки на миллион

Общество / Образование
12 ноября 14:56

Девочки на миллион

Псковские школьницы рассказали, как заработали деньги своим умом
Стрижка длиною в 50 лет

Общество
11 ноября 09:33

Стрижка длиною в 50 лет

«Псковская правда» узнала секреты работы старейшей парикмахерской областного центра
  • Новогодние украшения появятся на улицах Пскова к 20 декабря
  • Государственных и ведомственных наград удостоены сотрудники УМВД России по Псковской области
  • Количество ТОСов в Псковской области увеличилось вдвое за 2020 год
  • Михаил Ведерников поздравил с 25-летием образования региональный Совет муниципальных образований
  • Суд вынес решение о сносе торгового дома «Тимохин» в Пскове
  • 178 человек заболели коронавирусом в Псковской области 24 ноября

    • 24 ноября

  • Опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы по голосованию на соискание премии «Народное признание»
  • Без положительного заключения экологов экотехнопарк в Псковской области строить не будут
  • Покупку жилья для медиков Псковской области сделают ежегодной программой
  • Программу газификации Псковской области до 2025 года подписал губернатор
  • Архитектор рассказал, как «идиотизм и головотяпство» мешают построить в Пушкинских Горах кафе «Довлатов»
  • Михаил Ведерников обратился в Минфин за помощью в реструктуризации бюджетных кредитов Псковской области
  • 304 ученика перевели на «дистанционку» из-за коронавируса в Псковской области
  • Со 2 по 6 ноября отменяются все спектакли в псковском драмтеатре
  • В 2023 году начнется строительство объездной трассы в обход Опочки
  • Прививка от гриппа на 20% сокращает летальность при коронавирусе
  • До июля 2021 года отремонтируют участок дороги Опочка — Красногородск — граница с Латвией
  • Защитные средства для медиков на 35 млн рублей закупила Псковская область
  • Эксперт: Прививка от гриппа поможет организму быстрее справиться с коронавирусом
  • Житель Острова совершил разбойное нападение с ножом на салон сотовой связи
  • Два человека погибли в ДТП с участием автовоза и «Нивы» в Печорском районе
  • Детскую инфекционную больницу в Пскове сдадут 2 декабря
  • Замминистра обороны РФ и губернатор Псковской области почтили память героев 6-й роты
  • В гордуму внесен проект бюджета Пскова на 2021 год
  • Очаг в псковской компании «Северные электросети» снят с учета
  • В Псковской области выявили 175 заболевших COVID-19 за сутки

    • 23 ноября

  • В Пскове проверили качество дезинфекции общественного транспорта
  • Скончался ветеран профсоюзного движения Юрий Андреев
  • Пскович вытащил из реки Великой выпавшего из лодки рыбака
  • Александр Козловский: Диалог Михаила Ведерникова и Владимира Путина - основа будущей помощи соцсфере региона

    • Новости

    «Поддержка будет»

    Политика / Финансы
    Максим Андреев 23 ноября 21:11

    «Поддержка будет»

    Владимир Путин пообещал помочь Псковской области

    Почему не разогнуться?

    Общество / Здоровье
    10 ноября 15:55

    Почему не разогнуться?

    О чем может свидетельствовать боль в пояснице
    Обморочное состояние

    Общество / Здоровье
    2 ноября 22:49

    Обморочное состояние

    О чем может свидетельствовать потеря сознания?