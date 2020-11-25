Золото Пскова

Советская набережная реки Псковы, больше известная горожанам как «Золотая», вошла в список «самых красивых улиц России» наряду с питерской Большой Конюшенной и московской Варваркой. Его составитель, известный блогер-урбанист Илья Варламов, не претендует на объективность, подчеркивая, что руководствовался исключительно «своими личными ощущениями». Тем не менее, сам факт публикации «рейтинга» привлек внимание многомиллионной аудитории Варламова и уже вызвал горячие споры. В связи с этим «Псковская правда» решила вспомнить, как и на месте чего возникла «Золотая набережная».
Набережная реки Псковы, которая начиналась напротив псковского Кремля и тянулась вниз по течению, с середины XIX века и вплоть до конца 1940-х годов называлась Американской.
Этот топоним возник как неофициальный: дело в том, что «американским» назывался мост через Пскову, построенный в 1849 году по проекту американского инженера Тауна. Однако прижился, и даже в 1923 году, когда в городе массово переименовывались улицы, сохранился. «Советской» набережная Псковы стала лишь после начала «холодной войны», в 1949 году.
До революции набережная была плотно застроена каменными зданиями: тут располагались частные домовладения, рыбные лавки и даже торговые (то есть общественные) бани.
Фото с сайта pleskov60.ru
Эти здания хорошо видны на фотографиях только что освобожденного от немецкой оккупации Пскова. Некоторые из них сохраняли «товарный вид» и в 1990-х годах. Однако к началу 2000-х на Советской набережной остались одни руины.
Фото с сайта pleskov60.ru
В 2003 году был озвучен проект застройки набережной. Его авторы заявляли, что намерены облагородить превратившийся в заросший бурьяном пустырь берег Псковы. Тем более, что речь шла о самом сердце города: в непосредственной близости от Крома.
Фото с сайта pleskov60.ru
Правда, застройщик, ОАО «Псковинком», отказалось оплачивать археологические раскопки на месте строительства, ссылаясь на то, что это затруднительно и чрезвычайно дорого из-за специфической почвы и высокого уровня грунтовых вод.
Фото nathalie-zh.livejournal.com
В результате дома возвели на монолитной бетонной плите, под которой оказался захоронен культурный слой. Застройщик утверждал, что так он будет только целее и сохранится для будущих поколений исследователей. Однако ученые уверены, что многочисленные артефакты, которые могли пролить свет на раннюю историю Пскова, безвозвратно погибли.
Фото nathalie-zh.livejournal.com
Застройщик смог продавить такое решение. Так что раскопки проводились только на месте тех домов, которые спускаются с улицы Леона Поземского, и они дали очень интересные материалы. Что касается возможности сохранения культурного слоя под плитой, то еще 20 лет назад наши европейские коллеги дали достаточно взвешенное экспертное мнение: исходя из презумпции сохранения объектов культурного наследия, это неприемлемое решение.
Александр Михайлов, начальник отдела полевых исследований Археологического центра Псковской области
Дорогие дома на набережной при этом остались без подвальных помещений и с проблемами с канализацией.
Что касается архитектурного решения нового квартала, то авторы заявляли о намерении восстановить уголок «губернского Пскова», отталкиваясь от образов со старых открыток и фотографий. Но градозащитники тем не менее остались недовольны, отмечая, что новые дома оказались выше прототипов и, в результате, визуально «просел» псковский Кремль.
Мое мнение не изменилось с тех пор, как все это было построено. Это китч, это подделка под то, что там было раньше. К 1100-летию Пскова мэр взял и снес подлинные дома, которые действительно представляли ценность. А то что построено — лишь напоминает, что было. Получился совсем не тот строй застройки, который был. Набережная переуплотнена. Ну и архитектура новых объектов оставляет желать лучшего.
Андрей Лебедев, архитектор-реставратор, председатель реготделения ВООПИиК
Тем не менее, очевидно, что набережная, с легкой руки девелопера получившая название «Золотая» (этот топоним, впрочем, практически вытеснил из обихода горожан официальное название - «Советская») украсила центр Пскова.
Променад вдоль Псковы стал излюбленным местом прогулок горожан и центром притяжения туристов, а его многочисленные фотографии — новой визиткой Пскова. Благоустройство прилегающих территорий, а также противоположного берега реки, в рамках создания туркластера «Псковский» и вовсе завершило процесс интеграции «Золотой набережной» в городское пространство.
Фото с сайта tourism.pskov.ru
Советская набережная в Пскове меньше всего похожа на советскую. Сама она (во всяком случае, издали) вызывает скорее ассоциации с европейским городом, а ещё с неё открываются отличные виды на псковский Кром.
Илья Варламов, блогер
Многие действительно сравнивают «Золотую набережную» с улочками европейских городков. Например — Карловых Вар, где яркие дома расположены по берегам реки.
Находятся впрочем и те, кого именно эти сравнения неизменно раздражают. «Это — Псков. Почему он должен быть на что-то похож, чтобы нравиться?» - говорят они.
Фото с сайта traveller-eu.ru