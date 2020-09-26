Этот город — самый лучший?

Прямо сейчас Псков принимает участие в ежегодном конкурсе «Город России. Национальный выбор». В 2012 году Пскову в этом конкурсе удалось занять 2-е место, но с тех пор он не поднимался выше 43-й позиции. Сегодня наш город находится на 54-м месте.
Прямо сейчас Псков принимает участие в ежегодном конкурсе «Город России. Национальный выбор». В 2012 году Пскову в этом конкурсе удалось занять 2-е место, но с тех пор он не поднимался выше 43-й позиции. Сегодня наш город находится на 54-м месте.
Эти утверждения, пожалуй, стоит оставить на их совести. Трудно сказать, что повысилась «узнаваемость и популярность как в России, так и во всем мире» Чебокса, победивших в конкурсе в 2019 году, или Владикавказа, завоевавшего первое место в 2018 году. Скорее, результаты голосования — это показатель сплоченности и азартности жителей того или иного региона.
Впрочем, псковичи, которые считают делом чести вывод своего города в топ, могут сделать это, проголосовав на сайте конкурса. Благо, сделать это можно аж до 30 декабря.
Тем не менее, «Псковская правда» решила вспомнить самые популярные голосования, номинации и проекты, где был замечен наш город за последние годы.
Участие в голосовании за символы для новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей с Псковским Кремлем и покровительницей Пскова княгиней Ольгой Псков принимал в 2016 году. Однако, победили Севастополь и Владивосток.
Псковский Кром по результатам голосования занял на 11-е место с 1 583 429 голосами. Всего на 11 тысяч голосов его обогнал, не дав войти в ТОП-10, Успенский Далматовский мужской монастырь (Курганская область). Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь тогда занял 56-е место.
Любая узнаваемость для нашего города — это плюс. И победить в каком-бы то ни было всероссийском конкурсе или занять там видное место, - тоже хорошо. У людей, которым попадаются на глаза новости об этом, откладывается и накапливается информация о Пскове. И в условиях, когда о загранице, как месте отдыха, все меньше думают, это рано или поздно может стать толчком для решения приехать в наш город.