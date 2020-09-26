Этот город — самый лучший?

Прямо сейчас Псков принимает участие в ежегодном конкурсе «Город России. Национальный выбор» . В 2012 году Пскову в этом конкурсе удалось занять 2-е место, но с тех пор он не поднимался выше 43-й позиции. Сегодня наш город находится на 54-м месте.

Организаторы конкурса утверждают, что их проект «не только ставит в пример лучшие российские города, но и повышает интерес к России, создавая ее новый имидж». И что «город, получивший народное признание, несомненно, получит дополнительный импульс для дальнейшего динамичного роста и развития, формирования узнаваемости и популярности, как в России, так и во всем мире».

Эти утверждения, пожалуй, стоит оставить на их совести. Трудно сказать, что повысилась «узнаваемость и популярность как в России, так и во всем мире» Чебокса, победивших в конкурсе в 2019 году, или Владикавказа, завоевавшего первое место в 2018 году. Скорее, результаты голосования — это показатель сплоченности и азартности жителей того или иного региона.

Впрочем, псковичи, которые считают делом чести вывод своего города в топ, могут сделать это, проголосовав на сайте конкурса. Благо, сделать это можно аж до 30 декабря.

Тем не менее, «Псковская правда» решила вспомнить самые популярные голосования, номинации и проекты, где был замечен наш город за последние годы.