Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Знай наших!

Этот город — самый лучший?

В каких конкурсах участвовали Псков и достопримечательности региона, и что из этого получалось

Текст:
Алексей Кедров
26 сентября 2020 года, 11:07
Фото: Дарья Хваткова
0

Прямо сейчас Псков принимает участие в ежегодном конкурсе «Город России. Национальный выбор». В 2012 году Пскову в этом конкурсе удалось занять 2-е место, но с тех пор он не поднимался выше 43-й позиции. Сегодня наш город находится на 54-м месте. 

Этот город — самый лучший?

Фото Дарьи Хватковой
Организаторы конкурса утверждают, что их проект «не только ставит в пример лучшие российские города, но и повышает интерес к России, создавая ее новый имидж». И что «город, получивший народное признание, несомненно, получит дополнительный импульс для дальнейшего динамичного роста и развития, формирования узнаваемости и популярности, как в России, так и во всем мире».

Эти утверждения, пожалуй, стоит оставить на их совести. Трудно сказать, что повысилась «узнаваемость и популярность как в России, так и во всем мире» Чебокса, победивших в конкурсе в 2019 году, или Владикавказа, завоевавшего первое место в 2018 году. Скорее, результаты голосования — это показатель сплоченности и азартности жителей того или иного региона.

Впрочем, псковичи, которые считают делом чести вывод своего города в топ, могут сделать это, проголосовав на сайте конкурса. Благо, сделать это можно аж до 30 декабря.

Тем не менее, «Псковская правда» решила вспомнить самые популярные голосования, номинации и проекты, где был замечен наш город за последние годы.

Этот город — самый лучший?

Фото Дарьи Хватковой
В 2019 году Псков участвовал в премии журнала National Geographic Traveler за лучшие туристические направления в номинации «Российский экскурсионный отдых». Этот конкурс проводится ежегодно и призван помочь с выбором лучшего места для отдыха. Помимо Пскова, номинированы были Тула, Москва, Калуга и Калининград. Большая часть (32%) опрошенных отдали предпочтение Калининграду. Псков набрал всего 8% голосов.

Участие в голосовании за символы для новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей с Псковским Кремлем и покровительницей Пскова княгиней Ольгой Псков принимал в 2016 году. Однако, победили Севастополь и Владивосток.

Этот город — самый лучший?

Фото Псковского агентства информации
А в 2013 году проходил масштабный Всероссийский мультимедийный проект-конкурс «Россия 10». Для участия в конкурсе было отобрано более 700 памятников природы, архитектуры и культуры нашей страны. Каждый из субъектов Федерации представил на конкурс свои туристические объекты.

Псковский Кром по результатам голосования занял на 11-е место с 1 583 429 голосами. Всего на 11 тысяч голосов его обогнал, не дав войти в ТОП-10, Успенский Далматовский мужской монастырь (Курганская область). Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь тогда занял 56-е место.

Этот город — самый лучший?

Фото из Википедии
Зато Печерский монастырь был признан одним из семи чудес России и включен в золотой туристический маршрут по результатам конкурса «Семь чудес России» в 2008 году. Он занял 2-е место. Псковская достопримечательность опередила ансамбль Дворцовой площади и Зимний Дворец в Санкт-Петербурге, который долгое время был лидером проекта. За обитель пришло 17 183 голоса.

Любая узнаваемость для нашего города — это плюс. И победить в каком-бы то ни было всероссийском конкурсе или занять там видное место, - тоже хорошо. У людей, которым попадаются на глаза новости об этом, откладывается и накапливается информация о Пскове. И в условиях, когда о загранице, как месте отдыха, все меньше думают, это рано или поздно может стать толчком для решения приехать в наш город.

Этот город — самый лучший?Валерий Кузьмин, директор Государственного архива Псковской области
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Новая набережная в Пскове: Как это будет?

Общество
23 сентября 15:50

Новая набережная в Пскове: Как это будет?

«Псковская правда» узнала, как будет выглядеть после реконструкции левобережье реки Великой

Как изменится пространство вокруг псковского «Октября»?

Общество
22 сентября 16:16

Как изменится пространство вокруг псковского «Октября»?

«Псковская правда» публикует проект благоустройства территории вокруг здания кинотеатра
«Мост должен быть между башен, это логично»

Общество
18 сентября 16:20

«Мост должен быть между башен, это логично»

В соцсетях обсуждают необходимость пешеходного моста в Пскове

  • Общежитие загорелось под Псковом
  • Избивший таксиста пскович может провести год в колонии строгого режима
  • Михаил Ведерников рассчитывает найти дополнительные точки для взаимовыгодного сотрудничества Белоруссии и Псковской области
  • ПАИ узнало, как псковичи относятся к прививкам от гриппа
  • Михаил Ведерников в Витебске почтил память павших в Великой Отечественной войне
  • Еще 41 человек заболел коронавирусом в Псковской области
  • Ограблена редакция псковского СМИ
  • С 1 октября псковичи смогут получать пенсии только на карты «Мир»

    • 25 сентября

  • Делегация Витебской области совершит ответный визит в Псков
  • Сутенёршу из Острова отдали под суд
  • Гаражи снесут на улице Подвишенской в Пскове
  • Соглашение о сотрудничестве заключили Псковский и Витебский университеты
  • Двое великолучан осуждены на 11 и 12 лет за незаконную контрабанду гашиша в Россию
  • О любви к усадьбе Волышово рассказала петербургский блогер
  • Старые дома по улице Труда в Пскове восстановят под апартаменты
  • Первый класс в Пскове переведен на дистанционное обучение из-за коронавируса
  • Для подключения к интернету деревенских домов в Псковской области создадут оператора
  • Денис Матвеев посчитал, сколько нужно вышек, чтобы на каждом псковском болоте было 4G 
  • Передовой молочный центр продемонстрировали в Белоруссии псковскому губернатору
  • Дни Псковской области могут пройти в Витебске
  • Приложение «Электронный рецепт» готовят к запуску в Псковской области
  • Останки семи человек обнаружили на месте массового расстрела жителей под Псковом
  • Пскович устроил гонки с полицейскими в Ангарске и проиграл
  • Делегация Псковской области во главе с губернатором находится в Белоруссии

    • 24 сентября

  • 44 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
  • Оксана Федорова избрана главой Новоржева
  • Ведерников обсудил вопросы развития Себежского района с новым главой муниципалитета
  • Разработать новый кодекс поведения для сотрудников «Псковпассажиравтотранса» поручил Ведерников
  • Псковичам напомнили о заключении договоров на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования
  • Назван лучший воспитатель Псковской области

    • Новости

    Мост через Пскову: каким он будет?

    Общество
    Редакция 17 сентября 16:58

    Мост через Пскову: каким он будет?

    «Псковская правда» публикует эскизы пешеходной переправы, которую хотят построить у Кремля

    Стреляли...

    Общество / Здоровье
    18 сентября 15:54

    Стреляли...

    Что означают неприятные ощущения в ухе?
    Деревенские бабки

    Общество / Семья
    17 сентября 10:06

    Деревенские бабки

    Как деревням привлечь грантовые средства на развитие своей инфраструктуры?