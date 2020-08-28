Селфи с романом

Сотни идей, несколько десятков фотографий, огромная поддержка друзей — десятиклассница Оксана Юрьева из Усвятской школы стала победительницей совместного конкурса«Псковской правды» и фонда «Живая классика». Результаты конкурса стали известны еще в конце марта, но из-за пандемии коронавируса никак не удавалось вручить девушке подарок. Внешнее зарядное устройство для электронных гадежтов она получила перед Днем знаний. В этом году конкурс «Селфи с классиком» проходил во второй раз. Его цель — опровергнуть расхожее мнение, что современная молодежь перестала читать книги.

Свои фотографии присылали школьники из разных районов области. Одни фотографировались с братом или сестрой, другие - со всем классом. У кого-то на заднем фоне море, а кому-то создать нужную атмосферу помогли родные леса. Фотография победительницы Оксаны Юрьевой набрала 767 голосов. Ее ближайшая соперница — Анастасия Калинина — набрала 269 голосов. К слову сказать, Настя, как и Оксана, учится в Усвятской средней школе, вот только в отличие от Оксаны, которая в этом году окончила девятый класс, окончила пятый класс. О конкурсе, который проводит «Псковская правда», Оксана узнала от мамы. - Мама в новостях увидела информацию, рассказала мне и предложила поучаствовать, я согласилась, - рассказывает девушка. В подобных конкурсах Оксане раньше участвовать не приходилось. Говорит, что некоторые сомнения терзали, поэтому и фотографию выбрала такую, где лица не видно, чтобы не так страшно.

- Я на победу даже не рассчитывала, - говорит она. - Подумала еще: ну как можно победить с фотографией, на которой даже меня толком не видно?.. Идей для фотографии у Оксаны было множество, придумывала она их сама. Фотографий тоже было сделано с десяток. Выбрала ту самую, посоветовавшись с родителями. - Разные мысли в голову приходили, - признается Оксана. - Например, хотела сделать фото на природе, но погоду все никак хорошую не удавалось подловить, поэтому фотографироваться пришлось дома. Оксану фотографировала мама. В руках у девушки роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». - Книга эта в руках у меня не случайно оказалась, - говорит девушка. - Я ее в тот момент как раз читать начинала. За ходом голосования Оксана следила каждый день, но так, чтобы в соцсетях проводить с утра до вечера — такого не было.