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Живые и мёртвая

Как художник и поэт проводят время на берегах радонового озера в псковской глубинке

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Алексей Кедров
17 августа 2020 года, 20:57
Фото: Дарья Хваткова
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Один из корифеев митьковского движения и лидер культовой рок-группы облюбовали деревеньку Кицково в Себежском районе. Корреспондент «Псковской правды» побывал в их ставке и узнал, что такое «русский пэчворк» и «дачный югендстиль», почему в Кицково ждут Эмира Кустурицу и зачем купаться в мёртвой воде поблизости от древнего капища богини смерти.

Митёк и скобарь — братья навек

Группа художников «Митьки» в Псковской области давно уже стала частью культурного пейзажа. Достаточно сказать, что лидер творческого движения Дмитрий (Митя) Шагин чуть ли не прописался в печорской деревне с созвучным названием Митковицы. Там он регулярно гостит у своего «братушки» - псковского митька Александра Бушуева (Буша).

Легкие на подъем, митьки не раз участвовали в разного рода псковских фестивалях и праздниках. Например, «братались со скобарями» на «Дне скобаря» и предлагали всем желающим примерить гигантскую тельняшку. А совсем недавно — расписали на митьковский манер сцену в Митковицах.

Но не все знают, что в Псковской области у митьков есть еще одна — южная ставка. Это деревня Кицково Себежского района, в которой старается проводить как можно больше времени Дмитрий (Митрич) Дроздецкий: главный московский митёк, основатель творческого объединения «Красный матрос».

Живые и мёртвая
Митрич родился в городе Красногорске Московской области, а вот его отец родом из соседней деревни, так что будущий художник проводил в Себежском районе каждое лето в своем детстве. «Я не знал, что такое пионерский лагерь, меня им пугали, потому что тут-то, у бабушки, - вольница!» - объясняет он.

Отцовский дом пришлось оставить в лихие 1990-е: «Охотники за алюминием провода обрезали, жить стало невозможно». Но Дроздецкий переместился в Кицково, где еще его отцу в свое время приглянулся домик «на горке, под вековыми соснами». Именно там теперь и обитает с мая по конце октября митёк с семьёй и многочисленными гостями.

Понаехали тут!

Дом, по словам художника, «был покрашен в какой-то страшный цвет», так что первым делом он начал его перекрашивать. И не просто так, а превращая в арт-объект. Некоторые считают, что митьки способны рисовать исключительно в стиле наивного искусства, дескать, «и я так могу». Но гиперреалистичные пейзажи Дроздецкого это опровергают. А кроме того, объясняет он, «все митьки - специалисты в каком-то художественном направлении. Вот я, например, эксперт по модерну. Так что и дом свой я стал расписывать в югендстиле: шашечками».

Живые и мёртвая
Самый модерновый дом в Кицково украшен еще и многочисленными артефактами и инсталляциями. На границах участка — средневековые каменные межевые кресты, поставленные на постаменты из булыжников. А вот стена сарая, в котором расположена мастерская художника, превращена им и его гостями в «русский пэчворк»: яркое полотно, составленное из узоров и геометрических фигур. Митричу остается только ходить и показывать, кто именно из его гостей какой след оставил на этой «митьковской стене».

Живые и мёртвая
А гостей в Кицково перебывало много. «Тут впору везде бронзовые таблички «Здесь жил и работал» вешать!» - рассказывает Дмитрий Дроздецкий. Например, над домом развевается сербский флаг, который художнику подарила консул этой славянской республики. Она привезла в гости к митьку Горана Лазовича — сербского поэта и писателя. А тот, в свою очередь, обещал привезти своего друга, кинорежиссера Эмира Кустурицу. Осталось только границы открыть!

Живые и мёртвая
Под стать гостям и соседи. В Кицково и окрестностях, по словам Митрича, сложилась целая «коммуна» из представителей питерской интеллигенции. Тут и заместитель главного художника Ломоносовского фарфорового завода, и хранитель Исакиевского собора, и декан одного из факультетов ленинградского меда.

«Здесь мозги на место становятся»

Частый гость Дроздецкого — лидер культовой группы 1990-х «Бахыт-Компот», основатель Ордена куртуазных маньеристов, поэт и писатель Вадим Степанцов. «Мы лет семь назад пересеклись на каком-то мероприятии, зацепились языками, потом встретились, и теперь очень тесно общаемся», - рассказывает художник.

Степанцов, по его словам, в Себежском районе отдыхает от городской суеты не хуже, чем у себя на даче в Тульской области: благо, и там и там нет интернета, да и сотовая связь ловит не очень хорошо. «Здесь мозги на место становятся», - объясняет поэт. На участке Митрича его то и дело посещает вдохновение. «Встанет как вкопанный, и говорит: погодь, мысль пришла!» - рассказывает про друга художник.

Живые и мёртвая
Лидер «Бахыт-Компота» пишет не только песни, но и стихи на злобу дня на сайт РЕН-ТВ: за зарплату. Концерты ведь долгое время были запрещены из-за коронавируса, а авторские отчисления (мало кто знает, что Степанцов является автором таких хитов группы «Браво», как «Король Оранжевое лето», «Добрый вечер, Москва», «Жар-птица», а также сочинял песни для «На-На» и «Тату») мизерны.

Поэт с удовольствием читает свои произведения, не прошедшие цензуру («Они сказали, что на сайте нашей телекомпании все-таки не может быть слов «отсос» и «понос»), и вообще охотно рассуждает о политике. В отличие от Митрича, который, по его словам, после перенесенного инфаркта к этой теме охладел.

Вадим Степанцов, уроженец Донецка, по убеждениям стопроцентный «ватник». Говоря о событиях в Белоруссии, он вспоминает киевский майдан, на котором выступал в далеком 2006 году, когда все только начиналось. «Мы приехали на гастроли, а в клуб просто никто не пришел: все на майдане. Ну мы и пошли выступать туда, перед полумиллионной аудиторией», - рассказывает он.

Живые и мёртвая
«Я начал выступление с того, что, мол, вы слышали, что в Борисполе высадился русский десант. Так вот, десант — это мы. И другого не будет!» - вспоминает Степанцов. Но, в итоге, майдан пошел своим путем, а «Бахыт-Компоту» довелось выступать и на Дне Победы в Донецке.

Подарок из Африки

Помимо домика в Кицково, любимое место художника и поэта в Себежском районе — озеро Большие Суханы. По словам Дмитрия Дроздецкого, вода здесь насыщена радоном: питерские ученые привозили мини-лабораторию и замеряли уровень концентрации, сказали, что не хуже, чем в Пятигорске. Так что Митрич возит сюда друзей лечиться радоновыми ваннами.

Из-за радона вода в озере заметно теплая, оно не покрывается зимой толстым слоем льда, а та ледяная корка, что встает, не заметается снегом. Дроздецкий уверяет, что его глубина больше 120 метров: «Дальше веревки не хватило, чтобы измерить». Якобы, под слоем воды — древний геологический разлом.

Живые и мёртвая
А на одном из берегов Больших Суханов митёк вместе со своими друзьями-археологами из Белоруссии нашел остатки языческого капища. Историки предположили, что оно было посвящено Мокоши — славянской богине смерти. «Видно, в древние времена радон тут пёр еще сильнее, - вот вам и мёртвая вода из сказок!» - говорит Митрич. В озере и сейчас толком нет рыбы, но художник резонно вспоминает, что в сказках как раз мёртвой водой можно оживить человека.

В отсутствие Степанцова он рассказывает, как тому купания в озере помогли излечиться от кожной болезни, подхваченной в Африке. Но сам поэт, впрочем, ничего такого не помнит. Однако в целебных свойствах «мёртвой воды» не сомневается. Например, в её помощи от абстинентного синдрома. 

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