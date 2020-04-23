Ледовый поход

Читатели «Псковской правды» давно и с интересом следят за приключениями спортсмена и путешественника Виктора Верёвкина. Он намотал сотни километров по Африке на велосипеде, совершал забеги на коньках и лыжах по рекам и озерам Швеции и Финляндии, колесил по Португалии и Франции, поднимался на Эльбрус. И все это – в более чем почтенном возрасте. В марте этого года Виктор Фёдорович подарил себе на 70-летие велопоход по льду озера Байкал. Сейчас, когда из-за коронавируса закрыты границы и отменены перелеты внутри страны, мы предлагаем вам с особым интересом почитать путевые заметки неутомимого псковского пенсионера.

Выбор – проблема, стоящая постоянно. Заставляющая искать, советоваться и, наконец, что-то решать. Вот и я в марте 2020 года был поставлен перед выбором: что подарить себе на 70 лет — на Байкал или Шпицберген? Выбрать красоту озера или белое безмолвие? Палатку или коттедж? Организм выбрал Байкал. Собрал вещи по списку: одежду, обувь, телефон и иже с ним необходимые устройства, коньки с палками, велосипед с шипованной резиной. Все это надо было осмотреть, проверить: для этого я совершал тестовые проходы по 8 километров. Для авиаперелета вес груза подогнал к 23 килограммам. Ну ладно – к 28 килограммам, если с ручной кладью. Задача не из легких, но уже привычная. Собирался и представлял себя на льду. Кататься по нему не приходилось, слышал о трудностях и поэтому попросил у приятеля сделать два шила на случай проруби или подобного купания, как-никак Байкал местами глубиной в полтора километра. Достал спасательный жилет, посмотрел и вздохнул: слишком большой. В Питере все еще раз перебрал, отставил теплую куртку: переживу. В чем лечу, в том буду кататься.

14 марта

В полете очень часто кормили: не успели сесть в самолет на Иркутск, как налетели с едой. Еще и приятельница спихнула свою порцию. Нас летело трое. Остальные прибыли заранее, погулять по городу. Из окна «Газели», куда загрузили 7 арендованных велосипедов и огромные чемоданы, осмотрел пестрый из-за большого количества частных домиков город. Мы направились к «Малому морю»: это часть озера, отделенная островом Ольхон. Глубина тут поменьше, всего 210 метров. Остановились на обед в кафе поселка Баяндай. Там как раз отмечали исполнение ребенку года. Гости комментировали: «Значит, будет жить!». Вообще, местные отмечают по традиции три значительные даты: год с рождения, свадьбу и 60 лет. С асфальта перешли на грунтовку. Пейзаж серо-желтый, в реденьком лесу много лиственниц, а также сосны и ели. Вдоль дороги – большие поселки, а еще отдельные площади, огороженные для выпаса скота. Коровы ходят между снеговыми пятнами и, видимо, что-то находят, хотя не видно ни одной зеленой травинки.

Дорога заняла порядка пяти часов, успели подремать. Турбаза «Алтан» представляет собой россыпь красивых домиков на склоне горы. По случаю субботы у каждого домика стояли машины. Машины и на льду, рядом с рыбаками. Соседствуют таблички «Выезд запрещен» и «Прокат квадроциклов»: в жизни ничего не меняется, «если нельзя, но очень хочется...». Разместились по два человека, тепло, все удобства. Переоделись, собрали велосипеды - сегодня «выкатной» день. Наш гид Николай Савчук посмотрит, кто, чем и как дышит. Осмотрев приехавших предполагаю, что отстающим не буду. Нас 9 человек: 5 дам и 4 мужчины. По возрасту - со мной понятно, я вне конкуренции. Наташе из Нью-Йорка - 50, Илье из Финляндии и Сергею по 40, остальным - по 30 лет.

Николай очень внимательный, катаюсь с ним не первый раз и все равно удивляюсь. В Швецию, хоть было и тепло, он догадался взять лыжи. А для поездки на Байкал заранее купил шипованную резину: Иркутске такой почему-то не найти. Тепло, +5 градусов, у берега подтаяло, снег расползается, наст держит хорошо, лед твердый и даже очень: голубой, черный, зеленоватый. Выезжаем с опаской, опыта ни у кого, кроме Николая, нет. Он сам только что вернулся из Омана: из желтой пустыни в белую. Когда попадаются заструги по 8 сантиметров, застреваем, учимся замечать и проскакивать. Я стараюсь держаться ледовых пятен, без снега проще ехать.

СПРАВКА Заструги - одна из форм снежного рельефа, неподвижный, вытянутый поперёк ветра узкий и твёрдый снежный гребень.

Вечером поужинали в ресторане: вкусно и недорого. Ужин из трех блюд можно уложить в 400 рублей. Удивляет другое: туризмом занимаюсь давно, и в походах все были равны, всё поровну и все вместе. Сейчас вместе, но каждый за себя. Психология меняется со временем, а я, видимо, остался в 1980-х... Девушки садятся за стол, заказывают по бутылке вина и распивают, не предложив присоединиться. Мы, конечно, провели для знакомства «Снежный ком», когда каждый рассказывает о себе, купили вино, но после наших «сухих законов» в походах это выглядело более чем странно. Пора бы перестроиться и привыкнуть.

15 марта

Позавтракали в 8 утра. Надо бы пораньше, по морозцу, но Николай возился с велосипедами, подгоняя седла, рули и прочее. Выехали, все держимся вместе. Хорошо! Яркое солнце и белый снег, чтобы не обжечь глаза едем в очках, прикрываем горло от ветра шарфами-трубами. Фотографирую наши флаги: Псковской области, Знамя Победы и «Команды 2018».

Лед то ровный, то отдельными плитами и ребрами кверху, снежные заструги, наст. Едем осторожно в касках, держимся ледяных пятен, там легче ехать. Время от времени останавливаемся отдохнуть, съесть горсточку орехов, изюма, чернослива. Сергей с Наташей на привале играли в мяч: Наташа профессионал в волейболе.

Целью этого дня было посещение острова Огой, на котором построена восьмиметровая священная буддийская Субурга или Ступа Просветления, предназначенная для растворения всех негативных препятствий в мире. Вокруг нее россыпь монет, что для меня странно: покупать за деньги благодать — это не по-нашему.

Айгуль покидают силы и они с Ильей, который приехал кататься на коньках, идут 15 километров по льду пешком. Наша скорость не намного отличается от их темпа. Я замыкающий, полкилометра веду два велосипеда: Наташе лед в Америке не попадался. Самое тяжелое за день – это въехать в гору к домику, а там душ, кровать и вкусный ужин. Еще баня и бассейн: ну просто праздник!

16 марта

Сильный ветер: больше 20 метров в секунду, он спускается с гор и ускоряется на озере. На льду не устоять, сдувает, причем ударить может с любой стороны. Начинаем движение и стараемся выехать на снежные пятна, они сдерживают велосипеды, а то ветер несет, не затормозить. Меня снег не удержал, порывом ветра подсекло и левым плечом проверил крепость льда: очень твердый... Мы решили вернуться и переждать: может, немного стихнет. Хочется как-то оправдать себя: велосипед старый, колесам десять лет, шипы поизносились, а у них новые, только что из Швеции.

Развлекались тем, что проверяли на льду у берега устройства для выхода из проруби: втыкали шила, ползали, соревновались, кто быстрее. Пообедали тортом из холодильника: таким замерзшим, что еле разрезали, но очень вкусным! Из девяти человек к Ольхону поехали четверо: Илья на коньках, Настя и Галя, Николай на велосипедах. Удивляюсь, откуда у девушек столько сил. Рассказали сами, до работы тренируются в зале на тренажерах по 45 минут с таким усердием, что еле доходят до душа. Так 2 раза и еще 3 занятия в неделю фитнесом. Задумался: может и мне стоит заняться для борьбы с вирусом?

Намазался мазью с ядом, полежал, увидел, что ветер стих, надел коньки и накатал километров 30 на коньках: у берега почти нет снега. Уходил к островам, встречая рискнувших противостоять ветру: молодцы! За их подвиги и доели ледяной торт. Ужин и спать, на левый бок не повернуться. Молния тоже ударила в левый бок... Судьба, бывает, надо смириться.

17 марта

На завтрак вкуснейшие бутерброды с омулем, рисовая каша со сметаной, маслом и сгущенкой, чай с местными травами: говорят, целебный. Мы собрались переезжать в бухту Листвянку с богатой историей и многочисленными музеями. По пути заехали в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» - там собрание построек бурят, эвенков и тофаларов, казанская привратная церковь Илимского острога и много другого интересного.

После обеда отправились на осмотр «Волостной деревни» с домом фельдшера, правлением, школой. Но осмотреть все не получилось: надо было еще разместиться и проехать по новому льду. Что мы и сделали. Гостиница в Листвянке выше классом, ресторан тоже, и цены также выше. Но в «Алтане» было уютнее. Тем временем выяснилось, что заболели Галина и старшая Наташа: их лечат сном и какими-то сильными дозами таблеток. Айгуль хромает, Сергей и младшая Наташа завтра уезжают, так что будем кататься за всех, в надежде, что ветра такого не будет. На ужин у нас глазунья из двух яиц с помидорами и луком за 180 рублей, деруны из картофеля – за 250 рублей, сметана — 40 рублей, чай в пакетиках - 35 рублей. Правда, порции большие. Итого - 505 рублей. Дорогой подарок на день рождения.

18 марта

Солнце, ветер будет в спину. Выехали при -7 градусах. Какой-то умелец на набережной сотворил аквалангиста и рыбака из металла, очень симпатичных. Снег у берега укатан катерами на воздушной подушке, но попадались большие трещины, которые мы объезжали, забираясь далеко в озеро.

Мы двигались в сторону деревни Большие Коты (ударение на «О»), надеясь получить удовольствие от катания и посещения музея Байкала. Но музей закрыт, а катание умиляет. Отъехав на 20 километров, нашли уютное место для обеда. Съедаем семь порций борща на пятерых, за здоровье оставшихся.

Много фотографировались на фоне зеленых льдин и гор. А главное - перед нами большое, красивое озеро. На том берегу синеют горы Восточного Саяна, там земля бурят. Желаем, чтобы завтра была бы такая же погода: тогда мы рискнем отправиться в пробег на 70 километров. Местному озерному божеству хотели бы помолиться, но негде, а Господа всуе поминать не дело. Тут позвонили наши болящие и предложили копченую рыбу и пиво. Мы не отказывались, тем более, что будет баня из расчета 600 рублей с человека за 2 часа. Владелец комплекса - Александр Демидов, крепкий сибиряк. После отмокания в бассейне и парилки поглощаем вкуснятину в гостиной.

19 марта

Планы проехать до противоположного берега рухнули из-за выпавшего ночью снега. Снег покрыл все, лед стал скользким, ветер, пурга. Ехать было тяжело, заднее колесо на льду проскальзывало, я упал, но, к счастью, мягко. За удовольствие заплачено, вот и поехали к обрезу льда и открытой Ангаре. Выехали вдоль кромки к станции КБЖД – кругобайкальской железной дороги. Станция уютная, площадь перед ней застелена досками, деревянные тротуары, но музей работает с трех часов дня, долго ждать. Посмотрели старый паровоз, залезли в кабину, и к дому. Надеялись на мороз: что снег подсохнет, ветер сдует его с ледовых пятен и можно будет проехать подальше.

В итоге проехали немногим больше 20 километров, не устали, но я был весь мокрый от пота. Хорошо еще, что в душевой номера теплый пол, а то на батареи одежду вешать запрещено. После обеда мы посетили нерпентарий. Милые зверушки по команде дрессировщицы здороваются, кружатся, ныряют, считают, бросают мяч в ворота и кольцо, целуются, дарят друг другу подарки. Все забавно и красиво, и явно требует большого труда. Затем осмотрели небольшую экспозицию в сарайчике с экспонатами 1970-х годов: картинами, фотографиями, женскими платьями. Живо вспоминаются благословенные времена, когда были молоды и все равны.

Вечером Александр устроил баню. Хозяин сам преподал урок в парилке, но нас не напугаешь, «мы пскопские, мы прорвемся!», а у них можжевельник не растет. Если приедет в гости, то сами дадим урок сибирякам.

20 марта

Ночью было -17, снег подсох, солнце. Николай и Илья решили, что Айгуль не хватает умения в переключении передач, поехали тренировать. Боюсь только, они этим окончательно отобьют у нее желание кататься. Мы пока что отправились в местный музей Байкала, но и он оказался закрыт. Прогулялись ножками в музей самоцветов. Помещение небольшое, но столько интересных экспонатов, что не перечесть. Есть уникальные, создатель музея собирает их в течение 55 лет. Драгоценные и полудрагоценные камни, много нефрита, старинная утварь, монеты из платины и золота, «сестрорецкий» рубль – их осталось не больше десятка. Владелец сам проехал полмира, ведет экскурсии со множеством увлекательных историй. Камни завораживают.

СПРАВКА Сестрорецкий медный рубль — монета весом от 926 до 930 грамм, выпущенная в 1771 году. Их предполагалось чеканить на Сестрорецком заводе, но массовое производство не состоялось: было выпущено несколько десятков пробных экземпляров.

Пообедали пораньше - и на озеро. Созвонились с музеем Байкала, все-таки отправились туда. Весь штат музея в одном лице. Дама увлеченно рассказывала и даже провела до пятикилометрового тоннеля, который был вырублен вручную в горе. Ему 100 с лишним лет, а ни трещинки, все камни на месте, удивительно!

На обратном пути мы вышли к середине озера, ветром раздуло снег и можно было ехать. На последнем кусочке маршрута протяженностью в 30 километров я наконец-то обогнал девушек. Разница в 40 лет преодолена! Потом был длинный, прощальный ужин. Ресторан украшен картинами местного художника Осипова, просто великолепными.

21 марта

Мы сходили на рынок, девушки купили там себе рыбу, шерстяные перчатки, носки. Поделок из камней несколько рядов. Поселок прижат к озеру горами и машины стоят вдоль всей дороги, а гуляют люди по озеру. Я собрал велосипед, уложил коньки и вещи, хорошо увязал. Загрузились в «Газель» и к аэропорту. По пути заехали посмотреть на ледокол «Ангара» постройки 1900-го года. Он на приколе, превращен в музей. «Закрыто на карантин». Но за 150 рублей – пожалуйста! Это вам не Китай с военной дисциплиной.