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Лёня Хазов: Маме не сказал, она бы волновалась

Пятиклассник из Владимирского Лагеря спас провалившегося под лед друга

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Ольга Нефёдова
26 февраля 2020 года, 12:10
Фото: Лариса Хазова
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Лёня Хазов - обычный мальчишка. Непоседливый, веселый, заводной, он, как и многие ребята его возраста, ходит в школу, играет в футбол и хоккей, любит читать и кататься на коньках. Однако далеко не многие могут, не думая о своей жизни, спасти чужую. А он — смог. Лёня не считает себя героем. Просто когда услышал крики о помощи и увидел своего друга, отчаянно цепляющегося за кромку льда, понял, что иначе поступить не может.

Во Владимирском Лагере, что в Стругокрасненском районе, 7 февраля установилась настоящая зима. На улице выпал снег, стоял легкий морозец.

Друзья-пятиклассники Лёня и Максим решили, что упускать такой день нельзя. Вернувшись из школы, взяли лыжи и поехали кататься в лес — там снега больше.

Не колебался ни минуты 

С собой взяли брата Максима Кирилла и парочку его друзей-второклашек.

Вдоволь накатавшись, мальчишки отправились на реку Курею. Захотелось глянуть, а установился ли лед. Подъехав к берегу, сбросили лыжи и подошли к реке. К своему удивлению обнаружили, что довольно бурная и глубокая Курея в некоторых местах схватилась льдом. В ребятах проснулись исследователи — решили проверить, насколько лед толстый, и спустились на него.

Лёня Хазов: Маме не сказал, она бы волновалась
Река Курея бурная и глубокая
фото предоставлены Ларисой Хазовой

- Лёня и Максим буквально пару минут постояли на льдине и с нее ушли, - рассказывает мама Леонида Лариса Хазова. - Они пошли вперед вдоль реки по берегу.

А вот трое второклашек на льду остались, причем один из них прошел к самой его кромке. Как он провалился под лед, старшие мальчики не видели, они услышали крики о помощи.

- Сам Кирилл, видимо от шока и испуга, даже не закричал, когда оказался в воде, - рассказывает Лариса. - О том, что он тонет, кричали его одноклассники.

Поняв, что произошло, Леонид бросился на помощь Кириллу.

- Я думал, что надо срочно спасать друга. Других мыслей у меня не было, - вспоминает Лёня о том, что чувствовал в ту минуту.

Он подбежал к кромке, наклонился и протянул Кириллу свои руки. За одну тот схватился, а второй продолжал цепляться за лед, который тут же ломался. Ногами до дна он не доставал. Ухватив мальчика за руку, Лёня потащил его к берегу, благо он был совсем рядом. К этому моменту подоспел и Максим.

- Вытащив Кирилла на берег, Лёня заметил, что на льду остались его лыжные палки, - рассказывает Лариса. - Их уже стало сносить течением. Тогда он схватил первую попавшуюся палку, что лежала на берегу, и ею стал подтаскивать те, что на льду.

Боялся напугать маму 

Мокрого Кирилла мальчишки сразу же повели домой. Хорошо, что идти надо было не более десяти минут, Кирилл не успел сильно переохладиться.

- Этот день я запомню на всю жизнь, - говорит мама Кирилла и Максима Ольга Дидковская. - Я была дома, когда раздался звонок в дверь, а там Кирюша и Максимка стоят. На Кирюше вся одежда коркой льда покрыта. Я сразу стала его раздевать, а вещи трещат ото льда. Быстро его в ванную отвела, даже не спрашивая, что случилось. Когда мальчики рассказали, что произошло, у меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Я очень Лёне благодарна за то, что спас моего сына.

Лёня Хазов: Маме не сказал, она бы волновалась
Мама Кирилла благодарна Лёне за спасение сына
фото предоставлено газетой «Струги»

Сам Леонид, вернувшись в тот день домой, никому и ничего о случившемся не рассказал.

- Я уже была дома, когда он вернулся, - говорит его мама. - Он и словом не обмолвился, я уже потом обо всем узнала. Ничего необычного в его поведении тоже не заметила, обратила внимание только на то, что свои лыжные ботинки он аккуратно поставил в сушилку. Раньше за ним такого не наблюдала.

А на следующий день в гости приехала старшая сестра Лёни. Она пошла к подруге, и уже от нее позвонила маме и рассказала, что произошло накануне.

- Я сразу пошла к Лёне, и он подтвердил, что все так и было, а мне не сказал, потому что боялся напугать, а еще переживал, что попадет за то, что они на лед полезли. У меня, конечно, был шок. Я испугалась за то, что они могли там все утонуть.

Лёня Хазов: Маме не сказал, она бы волновалась
Лёня играет в футбол и хоккей, до недавнего времени учился играть на фортепьяно
фото предоставлено Ларисой Хазовой

- Вот поэтому я маме ничего и не сказал, - объясняет Леонид. - Знал, что она будет волноваться не только за меня, но и за всех ребят. А еще потому, что я очень люблю свою маму.

Это первый серьезный поступок в жизни Леонида Хазова. Хотя вставать в пять утра, чтобы давать антибиотики больной кошке, тоже серьезный поступок для одиннадцатилетнего мальчишки и, согласитесь, много о Лёне говорит.

- Я героем себя не считаю, но горжусь тем, что спас жизнь другу, - признается школьник. - И когда я вижу Кирилла в школе, я рад, что он со мной.

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