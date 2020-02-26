Лёня Хазов: Маме не сказал, она бы волновалась

Лёня Хазов - обычный мальчишка. Непоседливый, веселый, заводной, он, как и многие ребята его возраста, ходит в школу, играет в футбол и хоккей, любит читать и кататься на коньках. Однако далеко не многие могут, не думая о своей жизни, спасти чужую. А он — смог. Лёня не считает себя героем. Просто когда услышал крики о помощи и увидел своего друга, отчаянно цепляющегося за кромку льда, понял, что иначе поступить не может. Во Владимирском Лагере, что в Стругокрасненском районе, 7 февраля установилась настоящая зима. На улице выпал снег, стоял легкий морозец. Друзья-пятиклассники Лёня и Максим решили, что упускать такой день нельзя. Вернувшись из школы, взяли лыжи и поехали кататься в лес — там снега больше.

Не колебался ни минуты

С собой взяли брата Максима Кирилла и парочку его друзей-второклашек. Вдоволь накатавшись, мальчишки отправились на реку Курею. Захотелось глянуть, а установился ли лед. Подъехав к берегу, сбросили лыжи и подошли к реке. К своему удивлению обнаружили, что довольно бурная и глубокая Курея в некоторых местах схватилась льдом. В ребятах проснулись исследователи — решили проверить, насколько лед толстый, и спустились на него.

- Лёня и Максим буквально пару минут постояли на льдине и с нее ушли, - рассказывает мама Леонида Лариса Хазова. - Они пошли вперед вдоль реки по берегу. А вот трое второклашек на льду остались, причем один из них прошел к самой его кромке. Как он провалился под лед, старшие мальчики не видели, они услышали крики о помощи. - Сам Кирилл, видимо от шока и испуга, даже не закричал, когда оказался в воде, - рассказывает Лариса. - О том, что он тонет, кричали его одноклассники. Поняв, что произошло, Леонид бросился на помощь Кириллу. - Я думал, что надо срочно спасать друга. Других мыслей у меня не было, - вспоминает Лёня о том, что чувствовал в ту минуту. Он подбежал к кромке, наклонился и протянул Кириллу свои руки. За одну тот схватился, а второй продолжал цепляться за лед, который тут же ломался. Ногами до дна он не доставал. Ухватив мальчика за руку, Лёня потащил его к берегу, благо он был совсем рядом. К этому моменту подоспел и Максим. - Вытащив Кирилла на берег, Лёня заметил, что на льду остались его лыжные палки, - рассказывает Лариса. - Их уже стало сносить течением. Тогда он схватил первую попавшуюся палку, что лежала на берегу, и ею стал подтаскивать те, что на льду.

Боялся напугать маму

Мокрого Кирилла мальчишки сразу же повели домой. Хорошо, что идти надо было не более десяти минут, Кирилл не успел сильно переохладиться. - Этот день я запомню на всю жизнь, - говорит мама Кирилла и Максима Ольга Дидковская. - Я была дома, когда раздался звонок в дверь, а там Кирюша и Максимка стоят. На Кирюше вся одежда коркой льда покрыта. Я сразу стала его раздевать, а вещи трещат ото льда. Быстро его в ванную отвела, даже не спрашивая, что случилось. Когда мальчики рассказали, что произошло, у меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Я очень Лёне благодарна за то, что спас моего сына.

Сам Леонид, вернувшись в тот день домой, никому и ничего о случившемся не рассказал. - Я уже была дома, когда он вернулся, - говорит его мама. - Он и словом не обмолвился, я уже потом обо всем узнала. Ничего необычного в его поведении тоже не заметила, обратила внимание только на то, что свои лыжные ботинки он аккуратно поставил в сушилку. Раньше за ним такого не наблюдала. А на следующий день в гости приехала старшая сестра Лёни. Она пошла к подруге, и уже от нее позвонила маме и рассказала, что произошло накануне. - Я сразу пошла к Лёне, и он подтвердил, что все так и было, а мне не сказал, потому что боялся напугать, а еще переживал, что попадет за то, что они на лед полезли. У меня, конечно, был шок. Я испугалась за то, что они могли там все утонуть.