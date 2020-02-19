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Общество / Знай наших!

Три наших педагога вызвали ажиотаж в Петербурге

Учителя из Бежаницкой средней школы оказались в числе лучших на Северо-Западе.

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Мария Соколова
19 февраля 2020 года, 12:53
Фото: пресс-службы организаторов конкурса
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Команда педагогов из Псковской области приняла участие в первом для федерального округа конкурсе для педагогов «Учитель будущего», который проходил 14 - 16 февраля. «Псковская правда» приехала в Северную столицу поддержать наших. 

ЕГЭ для педагогов


- Ощущения неоднозначные, - поделилась перед конкурсом учитель английского Ольга Васильева. - Во-первых, большая ответственность, потому что мы выступаем за весь регион, с другой стороны — радость и гордость за нашу школу. У нс есть лаборатория по апробации инновационных технологий. Туда входят самые активные и передовые учителя нашей школы, которые активно участвуют в конкурсах, региональных и всероссийских. И нас это объединяет — стремление и желание пробовать что-то новое.

- Если честно, мы думали, что на этапе компьютерного тестирования все и закончится, добавила учитель биологии и технологии Ирина Васильева. - Его сравнить можно с ЕГЭ, только для педагогов. У нас были задания по предметам. Например, у меня была биология, а Ольги английский, у Дмитрия — физика. Второе задание по педагогике и психологии, достаточно сложные, рассматривали психологические ситуации, с которыми мы сталкиваемся в школе, и выход из этих ситуаций. И третье — по культуре речи и на знание русского языка. Мы получили удовольствие от участия, и было неожиданно, что прошли дальше.

Три наших педагога вызвали ажиотаж в Петербурге
Ольга Васильева: «Большая ответственность, так как мы выступаем здесь за наш регион».
Фото пресс-службы организаторов конкурса

- Вы знаете, то, что мы прошли в полуфинал, было для всех нас нежданностью, мы воспринимали этот конкурс как обычный рядовой, дистанционный, где мы сможем пройти тестирование, получить свой сертификат, и на этом все, - признается учитель физики и математики Дмитрий Спиридонов. - А тут получилось, что мы прошли дальше. И загадывать пока не стоит. Потому что мы видим, что учителя собрались с Северо-Запада одни из самых лучших. Строить планы в такой серьезной конкуренции не стоит, посмотрим, как к нам фортуна повернется.

Вытянули билет

Конкурс проходил по нацпроекту «Образование». Поддержать своих в Петербург приехал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов. И на месте быстро образовалась мощная группа поддержки. То тут, то там слышались фразы: «Где псковская команда, покажите нам!», «У кого есть контакты команды из Пскова?».

- Мы думаем, что такие популярные, потому что из 50 школ 44, и всего шесть – из областей, - стал рассуждать Дмитрий Спиридонов. - Мы тут даже поесть не успеваем – приходится идти, давать комментарии журналистам. А вообще все нормально, мы выступаем не хуже других. Нас объединили с командой из школы Санкт-Петербурга – они такие же, как и мы, с ними на равных. Сейчас у нас были видоизмененные дебаты, где нет правильных ответов, но мы должны найти решение какой-то проблемы. Будем представлять свои результаты перед другими участниками.

Три наших педагога вызвали ажиотаж в Петербурге
Команды выступали в дебатах и защищали свои результаты перед друг другом.
Фото пресс-службы организаторов конкурса

Волнение, которое чуть, но проскальзывало во время нашей первой встречи, с началом испытаний у команды пропало. Они были уверены в себе и друг в друге:

- Теперь есть определенность, - продолжил Дмитрий Спиридонов. – Как на экзамене: пока ты билет не вытянул, ты волнуешься, а вытянул – все, ты уже думаешь, как решить эту проблему. Очень хорошо, что мы вместе, и мы не противоречим друг другу, всегда приходим к компромиссу.

Конкурсные испытания шли целых три дня в формате «педагогического триатлона». Преподаватели устраивали педагогические дебаты по вопросам образования, методические конструкторы, где разрабатывали технологию для решения задачи образовательного процесса, разбирали кейсы с проблемными ситуациями. К сожалению, конкретику педагогам разглашать нельзя, полуфиналы пока прошли не во всех федеральных округах.

Три наших педагога вызвали ажиотаж в Петербурге
Конкурсные испытания шли целых три дня в формате «педагогического триатлона».
Фото пресс-службы организаторов конкурса

Лишь в воскресенье вечером были объявлены финалисты. Ими стали 11 команд из Санкт-Петербурга и одна из Ленобласти.

Получили признание коллег

Расстроились ли наши полуфиналисты? Нет, они полны эмоций и впечатлений. В понедельник, 17 февраля, я им позвонила на одной из перемен — хоть и вернулись рано поутру, занятия никто не отменял. Они отвечали на звонок одной командой, бодры и веселы, как всегда.

- Нисколько не расстроились, - взял слово Дмитрий Спиридонов. - Мы понимаем, что мы выступили достойно, не хуже питерских учителей, а где-то даже и лучше.

- У нас только положительные эмоции от конкурса! - поделилась впечатлениями Ольга Васильева. - Поэтому советуем всем участвовать в нем, чтобы по возможности себя проявить, получить опыт. Мы только за, нам все очень понравилось! Надо, чтобы как можно больше представителей Псковской области там побывали!

Три наших педагога вызвали ажиотаж в Петербурге
Финалистами стали команды из Санкт-Петербурга и Ленобласти.
Фото пресс-службы организаторов конкурса

На следующий год преподаватели из Бежаниц снова планируют участвовать в конкурсе. Но не думают, что во второй раз все будет проще:

- Пройдем или нет компьютерное тестирование — там посмотрим, - рассуждает учитель физики. - Нас может кто-нибудь и обогнать. И хоть мы и не прошли в финал, но получили в рамочке признание от коллег — каждая команда оформила коллегам, с кем больше всего понравилось работать. И команда молодых учителей из школы № 480 Кировского района Санкт-Петербурга оформила нам благодарность-признание за комфортное сотрудничество. А мы отблагодарили их! Мы с ними быстро нашли общий язык, не успели познакомиться, а уже были на одной волне.

Три наших педагога вызвали ажиотаж в Петербурге
Учителя Бежаницкой школы: Ирина Васильева, Дмитрий Спиридонов и Ольга Васильева.
Фото пресс-службы организаторов конкурса

Больше всего команде понравились необычные формы работы с конкурсантами: нетворкинг, интерактивные формы, дебаты, кейс-игра, где генерировались идеи, конструктор-игра. Хотя в самых разных формах разбирались обычные школьные проблемы, с которыми сталкивался каждый учитель.

- Был такой плотный график, и организация очень хорошая — все четко по времени, ни секунды лишней, - в свою очередь отметила Ирина Васильева. - И много людей интересных, терминологии. Нас перезагрузили, обновили.

- Конкурс «Учитель будущего» для нас прошел как курсы повышения квалификации, - говорит Дмитрий Спиридонов, - не просто куда-то съездили, а с толком и через себя пропустили. И теперь эти приемы сможем использовать со своими ребятами и на педсоветах.

Наши полуфиналисты тоже ушли не с пустыми руками, а с подарками. Каждый учитель получил книги «Путешествие в историю крылатых слов и выражений» Эдуарда Вартаньяна и «Педагогическое мышление: направления, проблемы, поиски» Геннадия Лобастова, а также сертификат на бесплатные курсы повышения квалификации по программе, которую каждый учитель выберет самостоятельно.

Чтоб всем так жить

Конкурс проходил в Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга, где встретились команды из семи регионов Северо-Запада: 43 команды представил Санкт-Петербург, две команды из Архангельской области, по одной команде приехало из Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Псковской областей, а также Республики Карелии. Пригласили и северо-западных журналистов. Академическую гимназию не зря называют лучшей гимназией Петербурга (наверное, и всего Северо-Запада): светлые коридоры с кожаными диванами и креслами, плакатами-картинами ученых и их великих высказываний во всю стену. Школьники все в черных костюмах с брюками или юбкой, в черной обуви — очень аккуратные, но как и любые дети — шумные и живые. Для нашего конкурса занятия в школе не отменили, лишь выделили участникам второй этаж, куда запретили ходить школьникам. В коридоре же висят большие телевизоры-экраны, где сменяется расписание школьников и показываются минуты до школьного звонка. И да, только звонок такой же бодрый и внезапный — разве что менее оглушающий и более мелодичный.

Три наших педагога вызвали ажиотаж в Петербурге
Академическую гимназию не зря называют лучшей гимназией Петербурга - здесь все для детей и для интересного получения знаний.
Фото пресс-службы организаторов конкурса

В классах, как и везде, парты, плакаты на стенах. Правда, доска белая для маркеров и рядом такой же огромный экран, куда транслируется все, что происходит на рабочем столе в компьютере преподавателя, а в классе биологии, как нам рассказали, есть и 3D-очки — для проведения 3D-презентаций. Интересно, в этой гимназии осталась хоть одна обычная доска с мелом и тряпкой? Или эти дети уже никогда не почувствуют мурашек от скрипа мела о доску и не будут бросаться друг в друга меловой тряпкой?

Кстати, у школы есть и символ — бобр Полихроний. Почти-настоящий Полихроний выступал вместе с директором гимназии на открытии полуфинала конкурса и танцевал вместе с детьми. Но я потом нашла и статую бобра — в маленьком летнем садике в здании гимназии, среди цветов в горшках. Чудеса!

Три наших педагога вызвали ажиотаж в Петербурге
Символ гимназии - бобр, очень трудолюбивое животное.
Фото пресс-службы организаторов конкурса

СПРАВКА

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

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