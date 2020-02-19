Три наших педагога вызвали ажиотаж в Петербурге

Команда педагогов из Псковской области приняла участие в первом для федерального округа конкурсе для педагогов «Учитель будущего», который проходил 14 - 16 февраля. «Псковская правда» приехала в Северную столицу поддержать наших.

ЕГЭ для педагогов



- Ощущения неоднозначные, - поделилась перед конкурсом учитель английского Ольга Васильева. - Во-первых, большая ответственность, потому что мы выступаем за весь регион, с другой стороны — радость и гордость за нашу школу. У нс есть лаборатория по апробации инновационных технологий. Туда входят самые активные и передовые учителя нашей школы, которые активно участвуют в конкурсах, региональных и всероссийских. И нас это объединяет — стремление и желание пробовать что-то новое. - Если честно, мы думали, что на этапе компьютерного тестирования все и закончится, добавила учитель биологии и технологии Ирина Васильева. - Его сравнить можно с ЕГЭ, только для педагогов. У нас были задания по предметам. Например, у меня была биология, а Ольги английский, у Дмитрия — физика. Второе задание по педагогике и психологии, достаточно сложные, рассматривали психологические ситуации, с которыми мы сталкиваемся в школе, и выход из этих ситуаций. И третье — по культуре речи и на знание русского языка. Мы получили удовольствие от участия, и было неожиданно, что прошли дальше.



- Вы знаете, то, что мы прошли в полуфинал, было для всех нас нежданностью, мы воспринимали этот конкурс как обычный рядовой, дистанционный, где мы сможем пройти тестирование, получить свой сертификат, и на этом все, - признается учитель физики и математики Дмитрий Спиридонов. - А тут получилось, что мы прошли дальше. И загадывать пока не стоит. Потому что мы видим, что учителя собрались с Северо-Запада одни из самых лучших. Строить планы в такой серьезной конкуренции не стоит, посмотрим, как к нам фортуна повернется.

Вытянули билет

Конкурс проходил по нацпроекту «Образование». Поддержать своих в Петербург приехал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов. И на месте быстро образовалась мощная группа поддержки. То тут, то там слышались фразы: «Где псковская команда, покажите нам!», «У кого есть контакты команды из Пскова?». - Мы думаем, что такие популярные, потому что из 50 школ 44, и всего шесть – из областей, - стал рассуждать Дмитрий Спиридонов. - Мы тут даже поесть не успеваем – приходится идти, давать комментарии журналистам. А вообще все нормально, мы выступаем не хуже других. Нас объединили с командой из школы Санкт-Петербурга – они такие же, как и мы, с ними на равных. Сейчас у нас были видоизмененные дебаты, где нет правильных ответов, но мы должны найти решение какой-то проблемы. Будем представлять свои результаты перед другими участниками.



Волнение, которое чуть, но проскальзывало во время нашей первой встречи, с началом испытаний у команды пропало. Они были уверены в себе и друг в друге: - Теперь есть определенность, - продолжил Дмитрий Спиридонов. – Как на экзамене: пока ты билет не вытянул, ты волнуешься, а вытянул – все, ты уже думаешь, как решить эту проблему. Очень хорошо, что мы вместе, и мы не противоречим друг другу, всегда приходим к компромиссу. Конкурсные испытания шли целых три дня в формате «педагогического триатлона». Преподаватели устраивали педагогические дебаты по вопросам образования, методические конструкторы, где разрабатывали технологию для решения задачи образовательного процесса, разбирали кейсы с проблемными ситуациями. К сожалению, конкретику педагогам разглашать нельзя, полуфиналы пока прошли не во всех федеральных округах.



Лишь в воскресенье вечером были объявлены финалисты. Ими стали 11 команд из Санкт-Петербурга и одна из Ленобласти.

Получили признание коллег

Расстроились ли наши полуфиналисты? Нет, они полны эмоций и впечатлений. В понедельник, 17 февраля, я им позвонила на одной из перемен — хоть и вернулись рано поутру, занятия никто не отменял. Они отвечали на звонок одной командой, бодры и веселы, как всегда. - Нисколько не расстроились, - взял слово Дмитрий Спиридонов. - Мы понимаем, что мы выступили достойно, не хуже питерских учителей, а где-то даже и лучше. - У нас только положительные эмоции от конкурса! - поделилась впечатлениями Ольга Васильева. - Поэтому советуем всем участвовать в нем, чтобы по возможности себя проявить, получить опыт. Мы только за, нам все очень понравилось! Надо, чтобы как можно больше представителей Псковской области там побывали!



На следующий год преподаватели из Бежаниц снова планируют участвовать в конкурсе. Но не думают, что во второй раз все будет проще: - Пройдем или нет компьютерное тестирование — там посмотрим, - рассуждает учитель физики. - Нас может кто-нибудь и обогнать. И хоть мы и не прошли в финал, но получили в рамочке признание от коллег — каждая команда оформила коллегам, с кем больше всего понравилось работать. И команда молодых учителей из школы № 480 Кировского района Санкт-Петербурга оформила нам благодарность-признание за комфортное сотрудничество. А мы отблагодарили их! Мы с ними быстро нашли общий язык, не успели познакомиться, а уже были на одной волне.



Больше всего команде понравились необычные формы работы с конкурсантами: нетворкинг, интерактивные формы, дебаты, кейс-игра, где генерировались идеи, конструктор-игра. Хотя в самых разных формах разбирались обычные школьные проблемы, с которыми сталкивался каждый учитель. - Был такой плотный график, и организация очень хорошая — все четко по времени, ни секунды лишней, - в свою очередь отметила Ирина Васильева. - И много людей интересных, терминологии. Нас перезагрузили, обновили. - Конкурс «Учитель будущего» для нас прошел как курсы повышения квалификации, - говорит Дмитрий Спиридонов, - не просто куда-то съездили, а с толком и через себя пропустили. И теперь эти приемы сможем использовать со своими ребятами и на педсоветах. Наши полуфиналисты тоже ушли не с пустыми руками, а с подарками. Каждый учитель получил книги «Путешествие в историю крылатых слов и выражений» Эдуарда Вартаньяна и «Педагогическое мышление: направления, проблемы, поиски» Геннадия Лобастова, а также сертификат на бесплатные курсы повышения квалификации по программе, которую каждый учитель выберет самостоятельно.

Чтоб всем так жить

Конкурс проходил в Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга, где встретились команды из семи регионов Северо-Запада: 43 команды представил Санкт-Петербург, две команды из Архангельской области, по одной команде приехало из Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Псковской областей, а также Республики Карелии. Пригласили и северо-западных журналистов. Академическую гимназию не зря называют лучшей гимназией Петербурга (наверное, и всего Северо-Запада): светлые коридоры с кожаными диванами и креслами, плакатами-картинами ученых и их великих высказываний во всю стену. Школьники все в черных костюмах с брюками или юбкой, в черной обуви — очень аккуратные, но как и любые дети — шумные и живые. Для нашего конкурса занятия в школе не отменили, лишь выделили участникам второй этаж, куда запретили ходить школьникам. В коридоре же висят большие телевизоры-экраны, где сменяется расписание школьников и показываются минуты до школьного звонка. И да, только звонок такой же бодрый и внезапный — разве что менее оглушающий и более мелодичный.



В классах, как и везде, парты, плакаты на стенах. Правда, доска белая для маркеров и рядом такой же огромный экран, куда транслируется все, что происходит на рабочем столе в компьютере преподавателя, а в классе биологии, как нам рассказали, есть и 3D-очки — для проведения 3D-презентаций. Интересно, в этой гимназии осталась хоть одна обычная доска с мелом и тряпкой? Или эти дети уже никогда не почувствуют мурашек от скрипа мела о доску и не будут бросаться друг в друга меловой тряпкой? Кстати, у школы есть и символ — бобр Полихроний. Почти-настоящий Полихроний выступал вместе с директором гимназии на открытии полуфинала конкурса и танцевал вместе с детьми. Но я потом нашла и статую бобра — в маленьком летнем садике в здании гимназии, среди цветов в горшках. Чудеса!



