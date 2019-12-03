Пятнадцать кружек до победы

Восьмиклассник Женя из Пскова начал осваивать ремесло раньше, чем положено по возрасту, перед конкурсом тренировался, без конца повторяя одно и то же изделия, а за три часа до финала узнал, что задание изменилось. Девятиклассник Дима из Опочки проявил свой талант штукатура-маляра еще во время ремонта школьных кабинетов, но никак не мог перед чемпионатом на высшем уровне освоить заглаживание, думал, станет только пятым.

ЧУВСТВОВАТЬ РУКАМИ

Евгений Богданов учится в специальной псковской школе №7 для слепых и слабовидящих детей. Отличник и постоянный участник российских тематических олимпиад, еще он осваивает гончарное дело. - В начальной школе ходил в кружок, лепил из глины, - рассказывает школьник. - Потом был некоторый перерыв, а в конце шестого класса увлекся гончарным ремеслом. В школе есть предпрофильная подготовка для старшеклассников по этому направлению. Ждать, когда дорастет до нужного возраста, Евгений не стал и попросил включить его в группу сразу. Школьнику пошли навстречу. Как оказалось, не зря. Довольно скоро стало понятно, что у мальчика способности. Спустя год учебы преподаватель Жени Эдуард Тихомиров предложил ему попробовать свои силы в региональном этапе чемпионата «Абилимпикс», в котором соревнуются школьники и студенты с ограниченными возможностями здоровья.

На областном этапе участники должны были показать свои умения в изготовлении тарелки, на федеральном этапе надо было сделать кружку — кандюшку. - Это такая большая кружка с ручкой, которая по форме больше напоминает горшок, - объясняет Евгений. Готовясь к чемпионату, Женя изготовил таких кружек штук пятнадцать, не меньше: делал, ломал и снова делал. - Важно было не только соблюсти все размеры, но и сделать так, чтобы она получилась нужной формы и потом не развалилась, - рассказывает он. Натренировавшись и подготовившись, Евгений Богданов и Эдуард Тихомиров отправились в Москву. Уже там выяснилось, что конкурсное задание поменяли и делать надо будет совсем другую модель кружки. - До начала соревнований у нас оставалось около трех часов, - вспоминает школьник. - Мы сели с Эдуардом Анатольевичем и проговорили последовательность действий, обсудили какие-то моменты и тонкости. Несмотря на такой форс-мажор, выполняя конкурсное задание, Женя чувствовал себя спокойно и уверенно. Говорит, что перед началом испытания сказал сам себе: «Что будет, то будет». Когда выступление началось и Евгений дотронулся до глины, она показалась ему очень похожей на ту, с которой он работал в школе, остатки волнения окончательно рассеялись. Он лепил, как знал, как умел и как чувствовал. В какой-то момент, признается, появилось ощущение, что на победу у него неплохие шансы. - Самое сложное было попасть в размеры, - говорит школьник. - К примеру, требовалось изготовить кружку диаметром 10,5 см, толщина стенок должна быть определенная, и глины должно было хватить. Когда на второй день Евгений с преподавателем пришли в павильон на ВДНХ, где проходило выступление, то на стенде стояло всего две работы из пяти: его и еще одного конкурсанта. - Был такой волнующий момент предвкушения, - признается Евгений Богданов. - Мы думали, что победа окажется за другим участником, а та сторона полагала, что за нами.

В итоге победителем признали Женю. Он обошел соперника с отрывом всего в два балла. - К победе отнесся довольно спокойно, в отличие от моего учителя - он ликовал, - улыбается школьник.

ПРАВИЛЬНО ЗАГЛАДИТЬ

В этом году в финале чемпионата вместе с Евгением Богдановым принимали участие еще 10 представителей Псковской области. Ребята соревновались в 11 компетенциях: в бисероплетении, вязании крючком, поварском деле, портняжном искусстве, медицинском и социальном уходе, сухом строительстве и штукатурных работах, флористике, ремонте обуви, столярном деле и художественном вышивании. В числе победителей и девятиклассник Дмитрий Бондарев. Он учится в Опочецкой специальной школе-интернате для детей с особенностями развития. Штукатурно-малярное дело Дима изучает с пятого класса. - Я его веду с восьмого класса, потому что сама работаю здесь всего второй год, - говорит учитель штукатурно-малярного дела Ирина Орлова. - Когда я пришла, в школе как раз шел капитальный ремонт нескольких кабинетов. В нем участвовал и Дима. Было видно, что он получает удовольствие от того, что делает, и выходило у него хорошо, да и на уроках по профессиональному мастерству он один из лучших - трудолюбивый и исполнительный.

До этого воспитанникам интерната не приходилось участвовать в чемпионате в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». Дмитрий с педагогом стали своего рода первопроходцами. - Мы с ним дополнительно занимались, готовились к выступлению, - рассказывает учитель. - За помощь очень благодарны мастеру Опочецкого индустриально- педагогического колледжа Валентине Мурашовой. Ее студенты на протяжении нескольких лет занимают призовые места на этом чемпионате, поэтому советы Валентины Семеновны были особенно ценны. В течение трех часов конкурсантам надо было правильно и по уровню выставить маяки, набросать раствор, разровнять его, рассчитать время так, чтобы раствор схватился, и выполнить заглаживание. - Заглаживание Диме давалось труднее всего, - говорит Ирина Орлова. - Сколько мы не тренировались, в школе выходило не очень хорошо, а там, видимо, собрался. А может, больше баллов сумел набрать по другим показателям. Ведь оценивалось и умение организовать рабочее место, и просчитать объем работ с потребностью в материалах, и создать безопасные условия труда, и многое другое.

Вместе с Дмитрием за победу в компетенции боролись еще четверо участников. К первому месту шли плечом к плечу. - Все довольно сильные и участвовали, как я, впервые, - рассказывает школьник. - Я и не ожидал, что выиграю. Думал, будет место четвертое, может быть, третье. Поэтому, когда услышал результаты, конечно, обрадовался, и прежде всего за то, что не подвел своих педагогов, которые в меня верили.