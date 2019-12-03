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Пятнадцать кружек до победы

Школьники из Псковской области, гончар и штукатур, завоевали главные призы чемпионата «Абилимпикс», впервые у нас два первых места

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Ольга Нефёдова
3 декабря 2019 года, 12:07
Фото: glavnayatema.com
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Восьмиклассник Женя из Пскова начал осваивать ремесло раньше, чем положено по возрасту, перед конкурсом тренировался, без конца повторяя одно и то же изделия, а за три часа до финала узнал, что задание изменилось. Девятиклассник Дима из Опочки проявил свой талант штукатура-маляра еще во время ремонта школьных кабинетов, но никак не мог перед чемпионатом на высшем уровне освоить заглаживание, думал, станет только пятым.

Пятнадцать кружек до победы
Движение «Абилимпикс» охватывает 46 стран.
Фото предоставлено участником конкурса.

ЧУВСТВОВАТЬ РУКАМИ

Евгений Богданов учится в специальной псковской школе №7 для слепых и слабовидящих детей. Отличник и постоянный участник российских тематических олимпиад, еще он осваивает гончарное дело.

- В начальной школе ходил в кружок, лепил из глины, - рассказывает школьник. - Потом был некоторый перерыв, а в конце шестого класса увлекся гончарным ремеслом.

В школе есть предпрофильная подготовка для старшеклассников по этому направлению. Ждать, когда дорастет до нужного возраста, Евгений не стал и попросил включить его в группу сразу. Школьнику пошли навстречу. Как оказалось, не зря.

Довольно скоро стало понятно, что у мальчика способности. Спустя год учебы преподаватель Жени Эдуард Тихомиров предложил ему попробовать свои силы в региональном этапе чемпионата «Абилимпикс», в котором соревнуются школьники и студенты с ограниченными возможностями здоровья.

Пятнадцать кружек до победы
Евгению пришлось без тренировки изготавливать кружку.
Фото предоставлено участником конкурса.
На областном этапе участники должны были показать свои умения в изготовлении тарелки, на федеральном этапе надо было сделать кружку — кандюшку.

- Это такая большая кружка с ручкой, которая по форме больше напоминает горшок, - объясняет Евгений.

Готовясь к чемпионату, Женя изготовил таких кружек штук пятнадцать, не меньше: делал, ломал и снова делал.

- Важно было не только соблюсти все размеры, но и сделать так, чтобы она получилась нужной формы и потом не развалилась, - рассказывает он.

Натренировавшись и подготовившись, Евгений Богданов и Эдуард Тихомиров отправились в Москву. Уже там выяснилось, что конкурсное задание поменяли и делать надо будет совсем другую модель кружки.

- До начала соревнований у нас оставалось около трех часов, - вспоминает школьник. - Мы сели с Эдуардом Анатольевичем и проговорили последовательность действий, обсудили какие-то моменты и тонкости.

Несмотря на такой форс-мажор, выполняя конкурсное задание, Женя чувствовал себя спокойно и уверенно. Говорит, что перед началом испытания сказал сам себе: «Что будет, то будет».

Когда выступление началось и Евгений дотронулся до глины, она показалась ему очень похожей на ту, с которой он работал в школе, остатки волнения окончательно рассеялись. Он лепил, как знал, как умел и как чувствовал. В какой-то момент, признается, появилось ощущение, что на победу у него неплохие шансы.

- Самое сложное было попасть в размеры, - говорит школьник. - К примеру, требовалось изготовить кружку диаметром 10,5 см, толщина стенок должна быть определенная, и глины должно было хватить.

Когда на второй день Евгений с преподавателем пришли в павильон на ВДНХ, где проходило выступление, то на стенде стояло всего две работы из пяти: его и еще одного конкурсанта.

- Был такой волнующий момент предвкушения, - признается Евгений Богданов. - Мы думали, что победа окажется за другим участником, а та сторона полагала, что за нами.

Пятнадцать кружек до победы
Евгений Богданов из Пскова победил в национальном чемпионате «Абилимпикс - 2019».
Фото предоставлено участником конкурса.
В итоге победителем признали Женю. Он обошел соперника с отрывом всего в два балла.

- К победе отнесся довольно спокойно, в отличие от моего учителя - он ликовал, - улыбается школьник.

ПРАВИЛЬНО ЗАГЛАДИТЬ

В этом году в финале чемпионата вместе с Евгением Богдановым принимали участие еще 10 представителей Псковской области. Ребята соревновались в 11 компетенциях: в бисероплетении, вязании крючком, поварском деле, портняжном искусстве, медицинском и социальном уходе, сухом строительстве и штукатурных работах, флористике, ремонте обуви, столярном деле и художественном вышивании.

В числе победителей и девятиклассник Дмитрий Бондарев. Он учится в Опочецкой специальной школе-интернате для детей с особенностями развития. Штукатурно-малярное дело Дима изучает с пятого класса.

- Я его веду с восьмого класса, потому что сама работаю здесь всего второй год, - говорит учитель штукатурно-малярного дела Ирина Орлова. - Когда я пришла, в школе как раз шел капитальный ремонт нескольких кабинетов. В нем участвовал и Дима. Было видно, что он получает удовольствие от того, что делает, и выходило у него хорошо, да и на уроках по профессиональному мастерству он один из лучших - трудолюбивый и исполнительный.

Пятнадцать кружек до победы
Дмитрий Бондарев вместе со своим учителем Ириной Орловой.
Фото предоставлено участником конкурса.
До этого воспитанникам интерната не приходилось участвовать в чемпионате в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». Дмитрий с педагогом стали своего рода первопроходцами.

- Мы с ним дополнительно занимались, готовились к выступлению, - рассказывает учитель. - За помощь очень благодарны мастеру Опочецкого индустриально-

педагогического колледжа Валентине Мурашовой. Ее студенты на протяжении нескольких лет занимают призовые места на этом чемпионате, поэтому советы Валентины Семеновны были особенно ценны.

В течение трех часов конкурсантам надо было правильно и по уровню выставить маяки, набросать раствор, разровнять его, рассчитать время так, чтобы раствор схватился, и выполнить заглаживание.

- Заглаживание Диме давалось труднее всего, - говорит Ирина Орлова. - Сколько мы не тренировались, в школе выходило не очень хорошо, а там, видимо, собрался. А может, больше баллов сумел набрать по другим показателям. Ведь оценивалось и умение организовать рабочее место, и просчитать объем работ с потребностью в материалах, и создать безопасные условия труда, и многое другое.

Пятнадцать кружек до победы
Дмитрий Бондарев, узнав о победе, обрадовался, что не подвел педагогов.
Фото предоставлено участником конкурса.
Вместе с Дмитрием за победу в компетенции боролись еще четверо участников. К первому месту шли плечом к плечу.

- Все довольно сильные и участвовали, как я, впервые, - рассказывает школьник. - Я и не ожидал, что выиграю. Думал, будет место четвертое, может быть, третье. Поэтому, когда услышал результаты, конечно, обрадовался, и прежде всего за то, что не подвел своих педагогов, которые в меня верили.

СПРАВКА

«Абилимпикс» - международное движение, основной задачей которого является проведение конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В России эти соревнования проводят с 2014 года. В нынешнем году конкурсная программа включала в себя соревнования по 65 профессиональным компетенциям, в которых приняли участие более 800 конкурсантов.

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