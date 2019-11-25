О «маме для аистов» узнала вся страна

«Бывают дни, когда мой телефон не смолкает: в начале июня аистят находят под гнездами, во второй половине июля молодые птицы учатся летать и получают травмы, осенью некоторые аисты не смогли улететь, все они попадают к нам благодаря неравнодушным людям. Наших питомцев мы лечим, выхаживаем и ставим на крыло. «Дому белого аиста» чуть больше года, за это время через центр прошли 60 птиц», - так начинается рассказ Марины, который опубликован на сайте проекта «Гордость России». Историю Марины сайт обнародовал 16 ноября, именно тогда она стала героем дня. Проект «Гордость России» реализует благотворительный фонд «Стремление» при поддержке Фонда президентских грантов. Авторы проекта находят по всей стране достойных людей и рассказывают об их подвигах, увлечениях, достижениях.

Совершенно невероятно развивается жизнь. После публикации на сайте «Гордость России» меня еще пригласили в Санкт-Петербург на вручение премии «Признание и влияние». Из моих рук должен получить премию кто-то из заслуженных петербуржцев.

Марина Сиденко



В Петербург Марина отправится 12 декабря.

ОБЪЕДИНЯЯ МИР

Историю Марины и ее детища — первого в России реабилитационного центра для белых аистов — мы подробно рассказывали год назад . Как раз тогда в деревне Низовицы официально открылся приют для раненых птиц, и «Псковская правда» навестила орнитолога-подвижника и ее питомцев. Деньги на строительство теплого дома, где смогут зимовать раненые и не улетевшие по разным причинам птицы, собирали всем миром. Жертвовали даже из Канады, Италии, Израиля и других стран. Марина Сиденко, кандидат биологических наук, научный сотрудник заказника «Ремдовский», буквально заболела идеей проекта «Построим дом для аистов» после смерти горячо любимой аистихи Варечки. Та прожила вместе с семьей Марины Сиденко одиннадцать лет, переехала на постоянное место жительства из Смоленской области в Псковскую. Но два года назад Варечку убила лиса, которая пробралась в закрытый вольер. — Я очень долго горевала, Варечка была уже как член семьи, — говорит Марина. — Потом подумала, что вернуть к жизни своего любимого аиста я уже не в силах, зато смогу помочь многим другим — так возникла идея проекта.

ПОДЛЕЧАТСЯ И УЛЕТЯТ

Когда мы были у Марины Сиденко в прошлом году, на ее попечении было пятнадцать аистов. Сейчас Марина заботится уже о тридцати восьми птицах! Она признается, что весь год было очень много работы. В теплом доме все аисты давно не помещаются, и к нему пришлось сделать пристройку. На реабилитацию к Марине аистов привозят не только из Псковской, но и из соседних областей — Тверской, Смоленской и даже из Подмосковья. У каждого аиста, попавшего в приют, своя история. Выпал из гнезда, неудачно приземлился на крышу и повредил связки на ноге, столкнулся с линией электропередачи или попал под колеса машины. Аисты с серьезными травмами, которые больше не смогут летать, останутся в приюте Марины Сиденко навсегда. Остальные перезимуют, подлечатся и снова вернутся в дикую природу.

В природе аисты питаются мышами, змеями, лягушками, насекомыми, но в неволе их кормят сырой рыбой или более дешевыми куриными головами. Труд Марины Сиденко подвижнический, проект существует на пожертвования, нередко Марине приходится вкладывать и свои деньги, чтобы прокормить такую стаю птиц. Однако и ее деятельность получила признание. - Совершенно неожиданно вечером на днях к нам нагрянула «делегация» из активных жителей деревни Самолва, - делится Марина. - Сами узнали, что написали обо мне на сайте «Гордость России», приехали поздравлять. Там люди были в возрасте за восемьдесят и приехали, представляете! Так трогательно.