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О «маме для аистов» узнала вся страна

Марина Сиденко из Гдовского района стала «Гордостью России»

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Наталья Баранова
25 ноября 2019 года, 14:43
Фото: Андрей Степанов
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«Бывают дни, когда мой телефон не смолкает: в начале июня аистят находят под гнездами, во второй половине июля молодые птицы учатся летать и получают травмы, осенью некоторые аисты не смогли улететь, все они попадают к нам благодаря неравнодушным людям. Наших питомцев мы лечим, выхаживаем и ставим на крыло. «Дому белого аиста» чуть больше года, за это время через центр прошли 60 птиц», - так начинается рассказ Марины, который опубликован на сайте проекта «Гордость России». Историю Марины сайт обнародовал 16 ноября, именно тогда она стала героем дня.

Проект «Гордость России» реализует благотворительный фонд «Стремление» при поддержке Фонда президентских грантов. Авторы проекта находят по всей стране достойных людей и рассказывают об их подвигах, увлечениях, достижениях.

Совершенно невероятно развивается жизнь. После публикации на сайте «Гордость России» меня еще пригласили в Санкт-Петербург на вручение премии «Признание и влияние». Из моих рук должен получить премию кто-то из заслуженных петербуржцев.


О «маме для аистов» узнала вся странаМарина Сиденко
В Петербург Марина отправится 12 декабря.

О «маме для аистов» узнала вся страна
Белый аист всегда селится по соседству с людьми, историче- ски у человека и этих птиц сложилась тесная связь. Когда вымирает деревня, аисты тоже исчезают. Даже ученые не могут объяснить этот феномен.
Фото Андрея Степанова.

ОБЪЕДИНЯЯ МИР

Историю Марины и ее детища — первого в России реабилитационного центра для белых аистов — мы подробно рассказывали год назад. Как раз тогда в деревне Низовицы официально открылся приют для раненых птиц, и «Псковская правда» навестила орнитолога-подвижника и ее питомцев.

Деньги на строительство теплого дома, где смогут зимовать раненые и не улетевшие по разным причинам птицы, собирали всем миром. Жертвовали даже из Канады, Италии, Израиля и других стран.

Марина Сиденко, кандидат биологических наук, научный сотрудник заказника «Ремдовский», буквально заболела идеей проекта «Построим дом для аистов» после смерти горячо любимой аистихи Варечки. Та прожила вместе с семьей Марины Сиденко одиннадцать лет, переехала на постоянное место жительства из Смоленской области в Псковскую. Но два года назад Варечку убила лиса, которая пробралась в закрытый вольер.

— Я очень долго горевала, Варечка была уже как член семьи, — говорит Марина. — Потом подумала, что вернуть к жизни своего любимого аиста я уже не в силах, зато смогу помочь многим другим — так возникла идея проекта.

О «маме для аистов» узнала вся страна
Пока дом для аистов не построили, птицы жили у Марины в теплице и надворных постройках.
Фото Андрея Степанова.

ПОДЛЕЧАТСЯ И УЛЕТЯТ

Когда мы были у Марины Сиденко в прошлом году, на ее попечении было пятнадцать аистов. Сейчас Марина заботится уже о тридцати восьми птицах! Она признается, что весь год было очень много работы. В теплом доме все аисты давно не помещаются, и к нему пришлось сделать пристройку.

На реабилитацию к Марине аистов привозят не только из Псковской, но и из соседних областей — Тверской, Смоленской и даже из Подмосковья.

У каждого аиста, попавшего в приют, своя история. Выпал из гнезда, неудачно приземлился на крышу и повредил связки на ноге, столкнулся с линией электропередачи или попал под колеса машины. Аисты с серьезными травмами, которые больше не смогут летать, останутся в приюте Марины Сиденко навсегда. Остальные перезимуют, подлечатся и снова вернутся в дикую природу.

О «маме для аистов» узнала вся страна
Аиста Митяя подобрала в деревне Удуха Порховского района жительница Петербурга и передала на попечение Марины. Митяй дружит с людьми, радостно бежит навстречу и очень любит, когда его гладят.
Фото Андрея Степанова.
В природе аисты питаются мышами, змеями, лягушками, насекомыми, но в неволе их кормят сырой рыбой или более дешевыми куриными головами. Труд Марины Сиденко подвижнический, проект существует на пожертвования, нередко Марине приходится вкладывать и свои деньги, чтобы прокормить такую стаю птиц. Однако и ее деятельность получила признание.

- Совершенно неожиданно вечером на днях к нам нагрянула «делегация» из активных жителей деревни Самолва, - делится Марина. - Сами узнали, что написали обо мне на сайте «Гордость России», приехали поздравлять. Там люди были в возрасте за восемьдесят и приехали, представляете! Так трогательно.

КСТАТИ

Еще восемь жителей Псковской области стали героями проекта «Гордость России» в разное время.

Студентка из Великих Лук Екатерина Михайлова, она организовала волонтерское движение помощи инвалидам, пожилым и нуждающимся людям.

Любовь Фролова из Пскова занимается исследованием истории пожарной охраны региона.

Общественный деятель из Пскова Сергей Васьков, создавший благотворительные организации «Дорога добра» и «Пища для жизни», он бесплатно кормит бездомных, многодетные семьи и пенсионеров.

Фермер из деревни Залавье Евгений Прокофьев организовал экоферму «Изборский страус», создает новые рабочие места для местных жителей.

Tехник пищевого оборудования из Пскова Александр Бойчук совместно с членами клуба исторической реконструкции «Чертог Раса» построил копию средневековой ладьи.

Пенсионерка из Пскова София Ахметова совместно учит профессии экскурсовода людей старшего возраста и проводит бесплатные экскурсии по городу. О ней «Псковская правда» подробно рассказывала в начале года.

Фермер из деревни Старые Буриги Илья Иванов запустил производство огуречных чипсов, огуречного варенья и лимонада.

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