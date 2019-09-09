В Санкт-Петербурге 1 сентября 8-тысячный оркестр и многонациональный хор из более 20 тысяч участников исполнили гимн России. Акция была приурочена к его 75-летию. Судья Книги рекордов Гиннесса зафиксировал рекорд. В его установлении участвовали псковичи.
Регион представляли 257 хористов и музыкантов псковского симфонического оркестра и ансамбля «Сказ». Сборные команды были из Великих Лук, Пскова и Опочки. Поездкой поощрили лучшие коллективы региона. Среди них — детских хор «Ступени» из опочецкой гимназии имени А. Д. Петрова. Оказалось, что гимн России — самое любимое произведение опочецких школьников.
Насколько у меня дети патриоты. Ну, со мной все понятно, я советского производства. А откуда такая любовь к гимну у восьмиклассников и девятиклассников — непонятно. Не представляете, сколько раз они его в автобусе по пути в Петербург исполнили. А когда я им только сказала, что мы едем участвовать в акции, так и вовсе визжали от восторга.
Юлия Моргунова, учитель музыкиДетский хор «Ступени» появился в гимназии 14 лет назад с приходом туда Юлии. Вокруг активного учителя сразу стали собираться школьники разных возрастов.
— Дети очень любят петь, — уверяет она. — Это мы, взрослые, отбиваем у них это желание.
Ее первые выпускники уже приводят к ней на занятия своих детей. Она принимает всех.
— Для меня главное — желание ребенка, — уверяет педагог. — Приходили ко мне дети, у которых всего две-три ноты, мы их еще называем гудошниками. Такому ребенку нужен год интенсивных занятий, чтобы он запел. И у меня есть такие примеры. И ради такого результата стоит работать.
Первого сентября на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге собрались хористы и оркестранты из 85 регионов России. Три часа подготовки, еще пара — выступление.
— Самое интересное с нами произошло уже там, — рассказывает Юлия Моргунова. — Петь мы должны были, находясь на трибуне. Но когда шла расстановка и рассадка коллективов, нас увидела заместитель председателя Всероссийского хорового общества Ирина Тизиякова. Мы с ней пересекались и в Артеке, где участвовали в финальном туре Всероссийского фестиваля школьных хоров, и на Ганзе, когда выступали в составе сводного хора. «О! Опочка здесь», — произнесла она, только нас заприметив. — Сколько вас?» «47», — отвечаю. «Пойдемте-ка со мной», — услышали мы в ответ.
Оказалось, что в самой чаше стадиона не хватает ударников и образовались пробелы, которые надо восполнить.
— Нас одели в оркестрантскую одежду, — вспоминает Юлия. — Выдали треугольники. И оказались мы в самом эпицентре событий, рядом со сценой. С одной стороны от нас — коллектив из Самары, с другой — из Якутии. Получилось, что мы не только пели, но и играли. Впечатления невероятные. А уж когда все разом запели, то мурашки побежали по коже. Они так до самого конца выступления нас и не покидали.
Исполнить гимн пришлось дважды. Дирижировал объединенным хором музыкальный редактор современного исполнения гимна России Павел Овсянников. Потом все вместе пели народную песню «Эх, ухнем».
Опочане попали в самый эпицентр установления рекорда.
Фото предоставлено Юлией Моргуновой.
— Пока эксперты фиксировали рекорд, на большой экран выводились крупным планом лица исполнителей, — рассказывает Юлия Моргунова. — Ну и в какой-то момент люди стали показывать, кто что умеет. В нашей команде были две девочки, которые занимаются акробатикой. Так вот они показывали акробатические номера. Видимо, они так понравились оператору, что камеру на них наводили дважды.
Чтобы подсчитать участников, каждому на руку надели специальный браслет с номером. Кроме этого, на стадионе работали 200 независимых стюардов, которые подсчитывали количество участников, чтобы убедиться, что оно действительно соответствует заявке. Чтобы сосчитать такое огромное количество людей, поле поделили на квадраты, в каждом находилось по 50 исполнителей. Учитывалось не только количество исполнителей, но и качество исполнения. Его оценивали три независимых эксперта из мира музыки.
После тщательного подсчета официально подтвердили, что мировой рекорд в категории «Самый большой оркестр» установлен. Гимн исполняли — 8 097 музыкантов.
— Мы в Санкт-Петербурге провели два дня, — рассказывает Юлия. — Дело в том, что согласно правилам детей после 22.00 перевозить на автобусе нельзя. На второй день мы отправились в парк аттракционов «Диво остров» и накатались там от души. В какой-то момент ко мне подскочил мой ученик Вовка Жуков, обнял и выдал: «Юлия Борисовна, я вас очень люблю, спасибо вам за эти два дня нашей жизни». Такое признание дорогого стоит.
КСТАТИ
Последний раз такой рекорд был зафиксирован в 2016 году, когда на арене Commerzbank в городе Франкфурт (Германия) гимн исполнили 8 076 музыкантов.