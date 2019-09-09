Регион представляли 257 хористов и музыкантов псковского симфонического оркестра и ансамбля «Сказ». Сборные команды были из Великих Лук, Пскова и Опочки. Поездкой поощрили лучшие коллективы региона. Среди них — детских хор «Ступени» из опочецкой гимназии имени А. Д. Петрова. Оказалось, что гимн России — самое любимое произведение опочецких школьников.

В Санкт-Петербурге 1 сентября 8-тысячный оркестр и многонациональный хор из более 20 тысяч участников исполнили гимн России. Акция была приурочена к его 75-летию. Судья Книги рекордов Гиннесса зафиксировал рекорд. В его установлении участвовали псковичи.

ЗАПОЮТ ВСЕ

Насколько у меня дети патриоты. Ну, со мной все понятно, я советского производства. А откуда такая любовь к гимну у восьмиклассников и девятиклассников — непонятно. Не представляете, сколько раз они его в автобусе по пути в Петербург исполнили. А когда я им только сказала, что мы едем участвовать в акции, так и вовсе визжали от восторга.

Детский хор «Ступени» появился в гимназии 14 лет назад с приходом туда Юлии. Вокруг активного учителя сразу стали собираться школьники разных возрастов.

— Дети очень любят петь, — уверяет она. — Это мы, взрослые, отбиваем у них это желание.

Ее первые выпускники уже приводят к ней на занятия своих детей. Она принимает всех.

— Для меня главное — желание ребенка, — уверяет педагог. — Приходили ко мне дети, у которых всего две-три ноты, мы их еще называем гудошниками. Такому ребенку нужен год интенсивных занятий, чтобы он запел. И у меня есть такие примеры. И ради такого результата стоит работать.

Первого сентября на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге собрались хористы и оркестранты из 85 регионов России. Три часа подготовки, еще пара — выступление.

— Самое интересное с нами произошло уже там, — рассказывает Юлия Моргунова. — Петь мы должны были, находясь на трибуне. Но когда шла расстановка и рассадка коллективов, нас увидела заместитель председателя Всероссийского хорового общества Ирина Тизиякова. Мы с ней пересекались и в Артеке, где участвовали в финальном туре Всероссийского фестиваля школьных хоров, и на Ганзе, когда выступали в составе сводного хора. «О! Опочка здесь», — произнесла она, только нас заприметив. — Сколько вас?» «47», — отвечаю. «Пойдемте-ка со мной», — услышали мы в ответ.

Оказалось, что в самой чаше стадиона не хватает ударников и образовались пробелы, которые надо восполнить.

— Нас одели в оркестрантскую одежду, — вспоминает Юлия. — Выдали треугольники. И оказались мы в самом эпицентре событий, рядом со сценой. С одной стороны от нас — коллектив из Самары, с другой — из Якутии. Получилось, что мы не только пели, но и играли. Впечатления невероятные. А уж когда все разом запели, то мурашки побежали по коже. Они так до самого конца выступления нас и не покидали.