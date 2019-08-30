Секреты популярного блогера из Пскова

«Инстаграм» набирает все большую популярность, становясь одной из главных соцсетей. Среди заметных фигур — блогеры из Пскова. «Псковская правда» начинает о них серию публикаций. Герои соцсети раскроют секрет своей популярности, расскажут, как правильно вести страницу, можно ли на ней заработать и сколько времени отнимает соцсеть. Псковичка Алина Магера привлекла на свою страницу уже почти 42 тысячи подписчиков. Оказалось, что в эту социальную сеть Алина окунулась уже давно, с 2013 года.

Раньше было проще: ты выкладывал фотографии еды и селфи, фолловился — и всё. Сейчас так не получится. Надо публиковать интересные фото и текст к ним, снимать сториз — на ведение «Инстаграма» уходит много времени.

Алина Магера,

блогер



— Примерно с 2015 года я начала работать именно над ведением «красивого» аккаунта и над его продвижением, в этом помогали масслайкинг и массфолловинг, — вспоминает блогер. — В то время были популярны и игры SFS — то есть «упоминание за упоминание». Когда известный блогер запускает игру, в которой предлагает подписчикам разместить в своей ленте фото с отсылкой на профиль блогера. Затем из числа участников он отбирает самые интересные фотографии и публикует их у себя на странице. Тем самым и блогер, и участники рекламируют друг друга.

Такие игры SFS встречаются и сейчас. Хотя более популярным становится так называемый в «Инстаграме» взаимопиар: блогер находит аккаунт примерно с таким же количеством подписчиков и договаривается о рекламе друг друга в своих лентах. В основном Алина публикует фотографии из путешествий. Но много фотографий и псковских уголков. — На Золотой набережной у ресторана «Русаков» есть площадка, где открывается очень красивый вид на Троицкий собор. Еще хорошая локация — коттеджи напротив Финского парка. Есть и кафе с симпатичным интерьером — например «Пион», Coffee Brabus.

СПРАВКА Фолловить — подписаться на чей-то аккаунт. Сториз — короткие «истории», функция в «Инстаграме» для выкладывания фото или 15-секундных видео. Масслайкинг – массовое проставление лайков к фотографиям потенциальной целевой аудитории. Массфолловинг — подписка на большое количество профилей с целью взаимной подписки.

10 СТОРИЗ В ДЕНЬ

Алина рассказала, что известные блогеры советуют выкладывать в «Инстаграм» по одной фотографии и десять сториз каждый день: — Но вы же понимаете, что это нереально! Я выкладываю фотографии раз в два-три дня. И дело не в том, что у меня мало фотографий: выбрать и отфильтровать фото не сложно, сложнее придумать к ней текст, который зацепит людей, будет полезным и интересным. Именно поэтому фотографий «здесь и сейчас» в аккаунте Алины не много, ведь надо время, чтобы все продумать до мелочей. И да, она не скрывает, что посты формирует на несколько дней вперед: — Сейчас наперед создано два или три поста. То есть даже если я заболею и не смогу делать красивые фотографии, посты все равно будут появляться. А если я буду валяться больная с температурой и захочу об этом рассказать своим подписчикам — для этого и есть сториз.

Естественность — это хорошо. Но вот у обычного человека дома естественный беспорядок. Не выкладывать же его? — Конечно, люди хотят видеть красивую картинку. Есть и другая сторона — когда ко мне на фотосессию приходят девушки в полном макияже, с прической, на каблуках, чтобы эти фотографии потом выставлять в «Инстаграме». Но вы ведь не ходите так в жизни, зачем обманывать себя и окружающих? Кстати, в «Инстаграме» Алины почти нет фотографий еды и совсем нет селфи. Но на всех фотографиях есть красивая она. Интрига интриг — кто ее фотографирует? — Мой молодой человек, Лёша, — смеется Алина. — Все фотографии его, он уже знает, что я хочу и как меня правильно фотографировать. Даже своим подругам я не так доверяю свои фото, как ему.

РАБОТА НА «ИНСТАГРАМ»

- Конечно, покупаю и официальную рекламу, чтобы «Инстаграм» продвигал мой аккаунт, - говорит девушка об одном из методов стать заметнее для пользователей. — Например, за 100 рублей мой пост увидят еще человек 800-1500. Но из них на меня подпишется человека два-три, а может, вообще никто. В среднем трачу на продвижение аккаунта от 500 до 5000 рублей в месяц. А удается ли зарабатывать в «Инстаграме»? В аккаунте Алина периодически рассказывает о разных косметических средствах.