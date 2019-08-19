Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Знай наших!

Экскаваторщик из Дедовичей выиграл снегоход благодаря профессионализму

Олег Дмитриев проработал водителем тридцать лет и со сложной техникой управляться умеет. Но этот конкурс в его жизни первый

Текст:
Наталья Баранова
19 августа 2019 года, 14:00
Фото: из личного архива Олега Дмитриева
0

Участвовать в конкурсе Олега Дмитриева убедила жена.

– И другие родственники поддержали, - говорит Олег Дмитриев.

Поначалу, конечно, были волнение и сомнения. Последние семь лет он работает экскаваторщиком в Дедовичской лесной компании, занимается строительством лесных дорог для лесовозов. А вот строить пирамиду из деревянных цилиндров ковшом экскаватора, при этом увенчав ее ведром, полным воды, и не пролив ни капли, пришлось впервые.

ЮВЕЛИРНАЯ ТОЧНОСТЬ

Конкурс «Лесоруб XXI века» - престижные профильные соревнования всероссийского уровня. В этом году за победу сражались более 70 команд предприятий лесной промышленности со всей страны. Последние пять лет зрелищные соревнования проходят в Устьянском районе Архангельской области.

В программе соревнований для машинистов экскаваторов было два конкурсных задания: выемка грунта в строгом соответствии с заданными параметрами и составление пирамиды из трех деревянных цилиндров и ведра с водой.

На участке два на три метра нужно было сделать выемку грунта метр на полтора. Сложить его на искусственно сделанную насыпь и следить при этом, чтобы грунт не высыпался. В обыденной жизни такое задание не вызвало бы у меня сложностей. Но сам факт соревнований, то, что на тебя смотрит и оценивает жюри, добавило нервов.


Экскаваторщик из Дедовичей выиграл снегоход благодаря профессионализмуОлег Дмитриев,
экскаваторщик
Второе задание потребовало вообще ювелирной точности. Ведь за пролитую из ведра воду снимали баллы.

Выполняя первое упражнение, Олег Дмитриев продемонстрировал отличную скорость и мастерство и даже вышел в лидеры. Но по итогам второго упражнения нашему мастеру для победы не хватило 20 секунд. В итоге Олег Дмитриев набрал 486 баллов - разрыв с чемпионом составил 23 балла, обошел еще 32 участников и занял третье место.

Экскаваторщик из Дедовичей выиграл снегоход благодаря профессионализму
В обыденной жизни конкурсные задания не вызвали бы у Олега Дмитриева сложностей, но нервов добавило наличие жюри
Фото из личного архива Олега Дмитриева.

БЕЗ ПОДГОТОВКИ

- В этом году мы ехали на чемпионат только осмотреться. Не рассчитывали на сколько-нибудь выдающиеся результаты, но в итоге почти без подготовки смогли войти в число призеров. Гордимся нашим коллегой и поздравляем его с таким высоким результатом! — сказал директор Дедовичской лесной компании Александр Крутиков.

- Приятно, что коллеги и жена тобой гордятся, - не скрывает Олег Дмитриев.

С конкурса он привез медаль и диплом, а также в прямом смысле слова большой подарок. Призом за бронзу стал снегоход. Подарок в Дедовичи должны доставить со дня на день. Его Олег решил оставить себе и освоить уже ближайшей зимой.

А за первое место в конкурсе вручают автомобиль! За него Олег Дмитриев готов побороться в следующем году. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Ух ты, какая классная!

Общество / Образование
2 сентября 17:17

Ух ты, какая классная!

Дновские школьники очарованы своей новой школой (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Меняю глянец на телескоп

Общество / Экология
2 сентября 10:22

Меняю глянец на телескоп

Набор Lego, аллею редких деревьев, уличный спорткомплекс получат лидеры по сдаче макулатуры (ИНФОГРАФИКА)
Секреты популярного блогера из Пскова

Общество / Знай наших!
30 августа 10:02

Секреты популярного блогера из Пскова

Какие фотографии лучше выкладывать в соцсети и как заработать на «Инстаграме»
  • В Невельском районе перезахоронили останки 129 советских солдат, найденные в августе
  • Псковичам рассказали, как добраться до вокзала, несмотря на ремонт на улице Яна Фабрициуса
  • Михаил Ведерников побывал в гостях у учеников «кикоинского класса» и пожелал успехов в учёбе
  • Приём заявок на фестиваль «День скобаря» продлится в Пскове до 17 сентября
  • Стоимость новой детской площадки на улице Инженерной в Пскове составила 600 тысяч рублей
  • Посетители рынка «Маяк» в Пскове смогут сделать бесплатные прививки от гриппа
  • Опубликован сентябрьский график приёма в великолукском и псковском МФЦ
  • Михаил Ведерников: Соболезную всем, кто потерял родных и близких в борьбе против терроризма
  • Сотни тысяч электронных книг теперь доступны для жителей Усвятского района
  • Моногородской размах и гневные хештеги: чем запомнилась прошедшая неделя в Псковской области
  • Значимость шахматиста Александра Петрова в Опочке сравнили с космонавтом Юрием Гагариным
  • Таксисты резко взвинтили цены для пассажиров «Ласточки», опоздавшей в Псков
  • Фейковый Николай Басков раскритиковал одежду сына-первоклассника Оксаны Фёдоровой

    • 2 сентября

  • Избирательные участки в Пскове и районах проверят с помощью техники и собак
  • Пропаганда наркотиков в социальных сетях довела жителя Великих Лук до штрафа
  • Дновская молодёжь: Вместе мы сможем многого добиться, сможем свернуть горы
  • Дмитрий Медведев передал привет жителям Дновского района, в котором открылась новая школа
  • «Забыли снять»: в Великих Луках задержали двух магазинных воришек
  • Появились первые фотографии с праздничного открытия новой современной школы в Дно
  • Юлия Пересильд: Помните, счастье не в оценках, а в друзьях, впечатлениях и новых знаниях
  • Власти Пскова – педагогам: Пусть верность призванию будет основой новых достижений
  • Директора печорского предприятия наказали за поездку в отпуск на служебном автомобиле
  • Новый пешеходный переход через железнодорожные пути в Новоселье установят в 2020 году
  • За удар топором по спине жителя Дедовичского района наказали исправительными работами

    • 1 сентября

  • Два жителя Витебска чужой картой оплатили в Псковской области продукты и бензин
  • Сильнейшие шахматисты со всей России приехали в Великие Луки на престижный турнир
  • Против похитителя телевизора в Великих Луках возбудили уголовное дело
  • Как заниматься паркуром показали детям на новой спортивной площадке в Печорах
  • Михаил Ведерников: Иногда поражаешься безрукости подрядчиков и их нежеланию думать
  • В Красногородском районе школьники вышли на праздничную линейку, несмотря на плохую погоду

    • Новости

    «Не готова платить бездельникам»

    Недвижимость
    Светлана Синцова 3 сентября 16:02

    «Не готова платить бездельникам»

    Конфликт псковички с риелтором получил неожиданное продолжение

    Как Псковская область будет помогать России войти в ТОП-10 лучших образовательных систем мира

    Общество / Образование
    29 августа 09:20

    Как Псковская область будет помогать России войти в ТОП-10 лучших образовательных систем мира

    У нас появится центр поддержки одаренных детей, кванториумы будут ездить по районам, а учителя пройдут курсы повышения квалификации и перестанут для отчетов считать елки и сосульки
    Ландшафтный дизайн из вторсырья

    Общество
    29 августа 09:17

    Ландшафтный дизайн из вторсырья

    Сотрудник налоговой службы из Порховского района украшает свой двор необычными фигурками (ФОТО)