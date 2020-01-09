Штрафы за дым

В редакцию газеты «Псковская правда» обратилась читательница из Пскова Тамара Степановна. И задала такой вопрос:

«В последнее время много встречаю на улице курящих людей. А как же закон? Где люди могут курить, а где им это запрещено? И хочется узнать, сколько наша полиция в этом году таких правонарушителей оштрафовала?»

«Псковская правда» обратилась за разъяснением в УМВД региона. И получила такой ответ:

- Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» вступил в силу 1 июня 2013 года, - сообщил руководитель пресс-службы УМВД России по Псковской области Алексей Баранов. - В статье 12 этого закона определены места, где запрещается курение табака. Как мы видим, перечень запретов довольно внушительный. Если подвести итог, курить теперь нельзя практически в любых общественных местах и учреждениях или около них, в том числе внутри торговых и досуговых центров, в ресторанах и кафе.

Но, как заметил собеседник, собственник имущества может выделить специальные закрытые места для курения, оборудованные вентиляцией.

В 2019 году в Псковской области за нарушение законодательства о курении к административной ответственности привлечено 923 нарушителя, 916 нарушений связаны с курением в общественных местах, а 7 — с вовлечением несовершеннолетних в этот вредный процесс. Сумма наложенных штрафов составила 465 000 рублей.

По статистике самые распространенные в Псковской области нарушения - это курение на территории образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, автостанций и в подъездах.

Кстати, на электронные сигареты и вейпы этот закон пока не распространяется. Госдума готовится ввести соответствующие ограничения. Но правительство уже одобрило закон, запрещающий гаджеты с дымом в общественных местах.