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Общество / Закон

Штрафы за дым

Как курение может повредить не только здоровью, но и кошельку

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Мария Соколова
9 января 2020 года, 09:44
Фото: news1.ru
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В редакцию газеты «Псковская правда» обратилась читательница из Пскова Тамара Степановна. И задала такой вопрос:

«В последнее время много встречаю на улице курящих людей. А как же закон? Где люди могут курить, а где им это запрещено? И хочется узнать, сколько наша полиция в этом году таких правонарушителей оштрафовала?»

«Псковская правда» обратилась за разъяснением в УМВД региона. И получила такой ответ:

- Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» вступил в силу 1 июня 2013 года, - сообщил  руководитель пресс-службы УМВД России по Псковской области Алексей Баранов. - В статье 12 этого закона определены места, где запрещается курение табака. Как мы видим, перечень запретов довольно внушительный. Если подвести итог, курить теперь нельзя практически в любых общественных местах и учреждениях или около них, в том числе внутри торговых и досуговых центров, в ресторанах и кафе.

Но, как заметил собеседник, собственник имущества может выделить специальные закрытые места для курения, оборудованные вентиляцией.

В 2019 году в Псковской области за нарушение законодательства о курении к административной ответственности привлечено 923 нарушителя, 916 нарушений связаны с курением в общественных местах, а 7 — с вовлечением несовершеннолетних в этот вредный процесс. Сумма наложенных штрафов составила 465 000 рублей.

По статистике самые распространенные в Псковской области нарушения - это курение на территории образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, автостанций и в подъездах.

Кстати, на электронные сигареты и вейпы этот закон пока не распространяется. Госдума готовится ввести соответствующие ограничения. Но правительство уже одобрило закон, запрещающий гаджеты с дымом в общественных местах.

Курить нельзя


- На территориях и в помещениях для оказания образовательных и спортивных услуг, в учреждениях культуры, в органах по делам молодежи;

- на территориях и в помещениях для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг,;

- в поездах и на судах при оказании услуг по перевозкам пассажиров;

- на воздушных судах и в общественном транспорте, а также внутри и не менее 15 метров от входов на вокзалы, аэропорты, станции метро, морские и речные порты;

- в помещениях социальных служб, органов государственной власти и местного самоуправления;

- на рабочих местах и в рабочих зонах в помещениях;

- в лифтах и помещениях общего пользования в многоквартирных домах;

- на детских площадках и пляжах;

- на автозаправочных станциях;

- в помещениях для предоставления жилищных и гостиничных услуг;

- в помещениях для бытовых услуг, торговли, общественного питания, рынков и нестационарных торговых объектов;

- на пассажирских платформах для посадки в поезда.

Штрафы


Курение в общественных местах — от 500 до 1000 рублей.

Курение на детских площадках — от 2000 до 3000 рублей.

Вовлечение несовершеннолетнего в потребление табака — от 1000 до 2000 рублей.

Вовлечение несовершеннолетнего в потребление табака родителями — от 2000 до 3000 рублей.

Запрещено продавать табак несовершеннолетним, нельзя покупать и передавать им сигареты. За нарушение: для граждан — от 2000 до 3000 рублей, должностных лиц - от 5000 до 10 000 рублей, для юридических лиц - от 40 000 до 60 000 тысяч рублей.


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