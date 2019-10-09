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Общество / Закон

Подметают улицу Свободы - как в разных районах проходят обязательные работы

Какую работу получают провинившиеся, сколько таких в Псковской области и что будет, если не прийти для бесплатного труда (ФОТО)

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Редакция
9 октября 2019 года, 11:10
Фото: Андрей Степанов
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Они красят заборы, чистят братские захоронения, моют окна и складывают дрова. В распоряжении «Псковской правды» оказалась информация о том, как отбывают обязательные работы жители разных районов Псковской области. Такие работы суды назначают за административные правонарушения, а провинившиеся отрабатывают во время, свободное от учебы или основной работы – если она, конечно есть. Денег за такие работы не платят, в отличие, например, от труда в колонии, за который заключенные получают зарплату, пусть и небольшую. Тут все бесплатно, все на благо общества.

Подметают улицу Свободы - как в разных районах проходят обязательные работы
Парк убирают отбывающие обязательные работы в Дно.
Фото пресс-службы Управления ФССП по Псковской области.
Подметают улицу Свободы - как в разных районах проходят обязательные работы
В Невеле на центральной улице убирают срезанные ветки деревьев.
Фото пресс-службы Управления ФССП по Псковской области.
Подметают улицу Свободы - как в разных районах проходят обязательные работы
В Плюссе подметают улицу Ленина.
Фото пресс-службы Управления ФССП по Псковской области.
Подметают улицу Свободы - как в разных районах проходят обязательные работы
В Порхове убирают памятник героям революции и погибшим в годы гражданской войны 1918 - 1922 года.
Фото пресс-службы Управления ФССП по Псковской области.
Подметают улицу Свободы - как в разных районах проходят обязательные работы
В Великих Луках облагораживают внутридомовую территорию на набережной Лейтенанта Шмидта.
Фото пресс-службы Управления ФССП по Псковской области.
За неявку на отработку грозит еще одна административка. Но она пугает не всех. Приставы рассказали «Псковской правде» о случае, когда псковичка, обязанная отработать 100 часов (пять разных протоколов по 20 часов) не явилась ни по одному из них. Хотя получила направление, ей разъяснили распорядок, условия и сроки отбывания наказания и даже вручили предупреждение об ответственности за уклонение. В итоге к 100 часам работ суд добавил еще 3 суток ареста.

Подметают улицу Свободы - как в разных районах проходят обязательные работы
В Гдовской типографии должники изготавливают скоросшиватели.
Фото пресс-службы Управления ФССП по Псковской области.
Подметают улицу Свободы - как в разных районах проходят обязательные работы
В Опочецком районе - уничтожают использованные шприцы в районной больнице.
Фото пресс-службы Управления ФССП по Псковской области.
Подметают улицу Свободы - как в разных районах проходят обязательные работы
В Острове благодаря наказанным есть свежевыкрашенный забор.
Фото пресс-службы Управления ФССП по Псковской области.
Подметают улицу Свободы - как в разных районах проходят обязательные работы
Ещё в Острове должники занимаются уборкой здания местного отдела полиции.
Фото пресс-службы Управления ФССП по Псковской области.
Подметают улицу Свободы - как в разных районах проходят обязательные работы
Должники Пыталово в организации «Горкомхоз» убирают заготовленные дрова.
Фото пресс-службы Управления ФССП по Псковской области.
Подметают улицу Свободы - как в разных районах проходят обязательные работы
В Себежском районе наводят чистоту в поселке Сосновый Бор.
Фото пресс-службы Управления ФССП по Псковской области.
Подметают улицу Свободы - как в разных районах проходят обязательные работы
В Пскове убирают территорию памятника погибшим сотрудникам МВД на Октябрьском проспекте.
Фото пресс-службы Управления ФССП по Псковской области.
Всего за восемь месяцев этого года в УФССП России по Псковской области на исполнении находилось более 3,5 тысяч исполнительных производств о назначении административного наказания в виде обязательных работ. 802 исполнительных производства уже исполнены. В отношении 93 граждан составлены административные протоколы за уклонение от выполнения обязательных работ, по результатам их рассмотрения должники были вновь подвергнуты административному наказанию.

Подметают улицу Свободы - как в разных районах проходят обязательные работы
В Великолукском районе должники занимаются уборкой в деревне Дубрава.
Фото пресс-службы Управления ФССП по Псковской области.
Подметают улицу Свободы - как в разных районах проходят обязательные работы
Благодаря им в деревне стало чище.
Фото пресс-службы Управления ФССП по Псковской области.
Подметают улицу Свободы - как в разных районах проходят обязательные работы
В Дубраве во время обязательных работ также облагораживают территорию у памятника...
Фото пресс-службы Управления ФССП по Псковской области.
Подметают улицу Свободы - как в разных районах проходят обязательные работы
...и захоронение воинов.
Фото пресс-службы Управления ФССП по Псковской области.
КСТАТИ

Отбытие обязательных работ на контроле у судебных приставов с 2013 года. Отбывающих наказание направляют на предприятия из специального перечня, который в каждом районе утверждает местная администрация.

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