Подметают улицу Свободы - как в разных районах проходят обязательные работы

Они красят заборы, чистят братские захоронения, моют окна и складывают дрова. В распоряжении «Псковской правды» оказалась информация о том, как отбывают обязательные работы жители разных районов Псковской области. Такие работы суды назначают за административные правонарушения, а провинившиеся отрабатывают во время, свободное от учебы или основной работы – если она, конечно есть. Денег за такие работы не платят, в отличие, например, от труда в колонии, за который заключенные получают зарплату, пусть и небольшую. Тут все бесплатно, все на благо общества.