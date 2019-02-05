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Общество / Закон

Воспитательница переписала закон

Как изменили жизнь псковичей областные депутаты на сессии 31 января

Текст:
Алексей Кедров
5 февраля 2019 года, 10:03
Фото: Андрей Степанов
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Льготников по уплате взносов на капремонт и педагогических работников, получающих доплату к пенсии, станет больше. За преступление против своего ребенка будут лишать маткапитала, а подросткам перестанут продавать вейпы. Бюджет принял более миллиарда рублей от президента, а критерием эффективности работы директора станет рост зарплаты сотрудников.

Добавили инвалидов

К гражданам, которые имеют льготы при уплате взносов на капремонт, добавилась новая категория. Раньше компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт получали собственники, достигшие возраста семидесяти и восьмидесяти лет, — члены одной семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста. Теперь льгота распространяется и на членов одной семьи, живущих вместе, и состоящей из неработающих инвалидов I и (или) II групп.

Восстановили справедливость

Депутаты поддержали законодательную инициативу коллег из комитета по труду и социальной политике и приняли закон, расширяющий категории педагогических работников, получающих доплату к пенсии. Соответствующие изменения внесли в закон «Об образовании в Псковской области». Речь идет об установлении ежемесячной денежной доплаты к пенсии для лиц, руководивших не менее 15 лет ведомственными образовательными учреждениями. Аналогичная мера социальной поддержки много лет назад была установлена для бывших директоров муниципальных школ и детских садов, вышедших на пенсию после 1 января 2003 года.

Поводом для разработки соответствующего законопроекта послужило обращение в областное Собрание жительницы Опочки Галины Ефимовой, проработавшей 25 лет руководителем детсада, однако не имеющей права на установленную законом доплату к пенсии. Дело в том, что на протяжении 12 лет Галина Ефимова возглавляла учреждение ведомственного подчинения, а этот стаж не засчитывается при начислении доплаты к пенсии.

Учитывая, что должностные обязанности и ответственность руководителей муниципальных и ведомственных образовательных учреждений были одинаковыми и независимо от подчинения образовательные учреждения осуществляли свою деятельность на пользу жителей области и реализовывали единые образовательные программы, депутаты сочли необходимым внести необходимые коррективы в региональное законодательство, тем самым восстановив справедливость. 

Устранили пробелы

В законе «О региональном материнском капитале» устранили пробелы в правовом регулировании. Если оба родителя умерли или одного из родителей лишили родительских прав, а второй утратил право на получение маткапитала, такое право будет возникать у ребенка (либо детей в равных долях), не достигшего совершеннолетия. Распоряжаться средствами регионального материнского капитала он сможет после достижения 18 лет.

Если ребенку уже исполнилось 18 лет, но он очно обучается в образовательной организации, то право на маткапитал сохраняется за ним до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения 23-летнего возраста.

Также закон уточняет, что в случае совершения в отношении своего ребенка умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, мать или отец утрачивают право на региональный материнский капитал.

Аналогичные нормы содержит федеральный закон о маткапитале.

Новый критерий эффективности

В качестве показателя эффективности работы руководителя государственного и муниципального образовательного учреждения может быть установлен показатель роста зарплаты сотрудников. Этот критерий может быть введен по решению учредителя. Что важно: закон уточняет, что рост средней зарплаты в отчетном году по сравнению с предшествующим рассчитывается без учета повышения, произошедшего в соответствии с актами администрации области.

Кому помогут деньгами

Областной бюджет увеличился на 1 млрд 256 млн рублей за счет поступлений из резервного фонда президента РФ и превышения плановых показателей по налогу на прибыль организаций и транспортному налогу. Значительную часть федеральных средств направят на помощь госпредприятию «Псковпассажиравтотранс»: 314 млн рублей на восстановление платежеспособности и 55 млн рублей в качестве субсидии на возмещение части затрат по транспортным перевозкам на муниципальных маршрутах. Финансовую поддержку получит и псковский Горводоканал: 270 млн рублей на погашение задолженности по кредиту, взятому в Европейском банке реконструкции и развития по программе «Чистая вода», 99 млн рублей предусмотрено на компенсацию выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных тарифов. Также деньги пойдут на создание мультимедийного парка «Россия — моя история», реконструкцию стадиона «Машиностроитель», строительство дошкольных образовательных учреждений, реконструкцию Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Электронные сигареты 18+

В Псковской области введен запрет розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина. С момента вступления в силу данного закона (это произойдет через десять дней после его официального опубликования) гражданам до 18 лет наравне с обычными табачными изделиями нельзя будет продавать и электронные сигареты, а также популярные среди молодежи электронные устройства для курения — вейпы.

Дешевле на 10 %

Депутаты установили для субъектов малого и среднего предпринимательства льготу по арендной плате за использование земельных участков, находящихся в госсобственности, предоставленных по результатам аукциона. Плата устанавливается в размере 90 % от размера, определенного на аукционе.

При подготовке публикации использованы материалы пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов. 

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