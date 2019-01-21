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Общество / Закон

Ответственность за Шарика

Какие вопросы вызывает у псковских собаководов и зоозащитников новый федеральный закон о защите животных

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Наталья Баранова
21 января 2019 года, 10:08
Фото: Андрей Степанов
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Этот закон вступил в силу с нового года. В теории хозяева больше не имеют права выкидывать своих четвероногих питомцев на улицу, обязаны заботиться об их здоровье, гулять в специально отведенных местах и убирать за своими любимцами.

Последний пункт, безусловно, порадует тех, кто устал натыкаться на улице на продукты собачьей жизнедеятельности. Вот только пока непонятно, как муниципальные власти будут следить за исполнением закона.

К каждому хвосту - камеру

Требование убирать за своими собаками справедливое, считает учительница, волонтер и владелица двух собак Елена Балыкова, но с одной оговоркой: при наличии урн.

Я стараюсь убирать за своими собаками. Но я живу в центре, напротив «Максимуса», там урн нет вообще. Мест для выгула тоже нет. Такие площадки нужны в зоне шаговой доступности, пусть они будут небольшими. Я работаю, не могу себе позволить утром добираться час до площадки для выгула. Главное, чтобы за санитарным состоянием урн и площадок следили коммунальщики. Я с собаками хожу в хоспис, и не могу допустить, чтобы они гуляли в грязи.

Елена Балыкова, собаковод
И у других собаководов техническое исполнение закона вызывает много вопросов.

Куда убирать продукты собачьей жизнедеятельности? В специальные урны, вероятно. А урны эти кто будет опорожнять? Домоуправление? Сами владельцы? Если домоуправление, то логично предположить, что за это надо будет платить дополнительно, как за вывоз мусора. Тогда вопрос - кто должен платить? Логично возложить эту обязанность на владельцев собак, поскольку если у меня нет пса, то и платить я не должна. А как отследить, у кого есть собаки и сколько, а у кого - нет. У нас ведь нет базы данных о рождении и смертях собачек. И как тогда быть с оплатой? Может, у меня собачка умерла, а мне всё квитанции приходить будут. А если я пойду в домоуправление и скажу, что собачка умерла, то как я это докажу? Свидетельство о смерти на животное не выдают. Что же мне песий труп предъявлять? Во-вторых, а как в этом деле выявить нарушения закона - к каждому собачьему хвосту камеру не приделаешь. Есть, правда, опыт - Израиль в этом плане интересную штуку придумал. Там у каждого пса есть генетический паспорт. Если чья собака на улице навалит, а хозяин не уберет, то возьмут образец и по анализу ДНК определят правонарушителя. Но Израиль страна маленькая, а как такую штуку на наших необъятных просторах провернуть?

Олеся Минина, собаковод
КСТАТИ

Законом Псковской области «О содержании домашних животных» и так была установлена обязанность владельцев собак не допускать загрязнения животными общественных пространств и убирать за ними, но административного наказания до последнего времени не было. Ответственность прописали в областном кодексе об административных правонарушениях прошлым летом по инициативе депутата Юрия Павлинова. За это нарушение положен штраф 1 – 1,5 тысячи рублей для граждан, 1,5 – 2,5 тысячи рублей для должностных лиц. По факту – пока никого не штрафуют. Теперь областным депутатам предстоит переписать региональный закон о содержании животных в соответствии с новыми федеральными нормами.

Контроль не пугает

Закон далеко не идеален. Но хорошо, что приняли хоть такой, сходятся во мнении местные зоозащитники.

Хорошо, что животных признали мыслящими существами, способными испытывать страдания, запретили пропаганду жестокого обращения с животными и отлов ради усыпления. Также запретили выбрасывать животных на улицу - только сдать в приют или передать новым хозяевам, прописали обязанность хозяев не допускать нежелательного приплода.

Мария Величко,
руководитель
зоозащитной организации «Шанс»
Псковские зоозащитники по собственной инициативе с 2015 года работают по нормам, которые нашли официальное отражение в федеральном законодательстве лишь с 2019 года. Сначала животных отлавливают, потом стерилизуют, вакцинируют и возвращают на улицу. Эту работу «Шанс» ведет параллельно с отловом собак по контракту. Далеко не всех отловленных собак возвращают в прежнюю среду обитания. Большинству стараются найти новых хозяев.

- В 2016 и 2017 году на эту работу мы получили поддержку областной администрации в виде грантов, - продолжает Мария Величко. - Результаты проводимой работы налицо. Собак в городе стало в разы меньше.

Самым большим минусом нового закона Мария Величко называет отсутствие обязательной регистрации домашних животных. По словам зоозащитницы, многие пункты нового закона просто не будут работать. Например, законом запрещено выкидывать животное на улицу. Но как понять, кому раньше принадлежал бездомный Барсик или Тузик? А если несчастным животным их бессердечные хозяева нанесли травму?

Самым большим минусом нового закона зоозащитники считают отсутствие обязательной регистрации домашних животных.
Фото Андрея Степанова.
Пока эксперты разбирают новый закон по косточкам.

- В законе есть забавный пункт о видеофиксации процесса отлова собак, - говорит Мария. - Пока понятия не имеем, как это повлияет на сам процесс отлова. Скорее всего, результативность снизится.

А вот общественный контроль зоозащитников не пугает. В законе есть пункт о появлении новых общественных должностей – специальных контролеров, которые будут следить, как в приютах обращаются с животными.

- Мы с самого начала работы живем очень открыто, - говорит Мария Величко. - В любой день двери открыты для волонтеров. Так что общественный контроль у нас и так постоянный. Мы изо всех сил стараемся сделать проживание собак в приюте «Шанса» максимально комфортным, заботимся об их здоровье, стараемся повкуснее и побольше накормить наших подопечных, нам скрывать нечего.

КСТАТИ

Как и где городские власти планируют организовывать площадки для выгула собак? Когда эту работу начнут? Как предполагают следить за тем, чтобы хозяева убирали за питомцами? Эти вопросы мы адресовали администрации Пскова. Ответ обязательно опубликуем в ближайшее время.

ВАЖНО

Какие еще новые пункты содержит Федеральный закон «Об ответственном отношении к животным».

* Животное можно умертвить, только если идет речь о самозащите или об избавлении его от мук, связанных с тяжелым смертельным заболеванием. В последнем случае это может делать только ветеринар и гуманным способом.

* Запрещается не только жестокое обращение c животными, но и распространение связанного с этим контента – фото и видео.

* Под запретом бои животных и их натравливание друг на друга.

* Если хозяин захочет избавиться от питомца, он обязан передать его в приют или другому владельцу.

* Появилось ограничение на количество кошек и собак в квартире. В каждом конкретном случае этот вопрос будут решать индивидуально.

* Теперь запрещено держать дома диких животных. Но если у вас уже есть такой питомец, его никто не отнимет.

* До 2022 года все российские цирки, зоопарки, дельфинарии и океанариумы должны будут получить лицензию на осуществление своей деятельности.

* Нельзя кормить живыми животными других животных, если только речь не идет о зоопарке.

* Отлов беспризорных собак и кошек будет запрещено проводить на глазах у детей.

Целиком название закона звучит так: Федеральный закон № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон содержит 27 статей. Его полный текст можно найти в интернете. 

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