Ответственность за Шарика

ВАЖНО

Какие еще новые пункты содержит Федеральный закон «Об ответственном отношении к животным».

* Животное можно умертвить, только если идет речь о самозащите или об избавлении его от мук, связанных с тяжелым смертельным заболеванием. В последнем случае это может делать только ветеринар и гуманным способом.

* Запрещается не только жестокое обращение c животными, но и распространение связанного с этим контента – фото и видео.

* Под запретом бои животных и их натравливание друг на друга.

* Если хозяин захочет избавиться от питомца, он обязан передать его в приют или другому владельцу.

* Появилось ограничение на количество кошек и собак в квартире. В каждом конкретном случае этот вопрос будут решать индивидуально.

* Теперь запрещено держать дома диких животных. Но если у вас уже есть такой питомец, его никто не отнимет.

* До 2022 года все российские цирки, зоопарки, дельфинарии и океанариумы должны будут получить лицензию на осуществление своей деятельности.

* Нельзя кормить живыми животными других животных, если только речь не идет о зоопарке.

* Отлов беспризорных собак и кошек будет запрещено проводить на глазах у детей.

Целиком название закона звучит так: Федеральный закон № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон содержит 27 статей. Его полный текст можно найти в интернете.