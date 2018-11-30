70 предупреждений, 3 предостережения, на 16 млн рублей штрафов, недобросовестные страховщики, перевозчики, чиновники и предприятия — псковские антимонопольщики рассказали, над чем работали в этом году.

ДОВОДЯТ ДО ШТРАФОВ

Псковские антимонопольщики расследуют дело по картельному сговору на рынке питания школьников. В течение нескольких лет две пары компаний разделили конкурсы по территориальному принципу, забирая контракты по максимальной цене. — Разбирательство идет, практически собрана вся доказательная база, к концу года будет результат. Там миллионы миллионов, — сообщила руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец. Другой картель уже доказан. За сговор на торгах по медицинским изделиям при поставке в больницы Псковской области недавно получили штраф в 8,2 млн рублей компании, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, — «Псковмедресурс» и «Новомед». Антимонопольщики доказали их картельный сговор. Первая компания сразу закрылась по банкротству, а «Новомед» получила штраф. «Псковская правда» подробнее рассказывала об этом в номере от 14 ноября. Медицинскую тему продолжают «Неомедика» и «Медсистемс», которые, участвуя в 15 аукционах на общую сумму 170 млн рублей, осуществляли сговоры. Дело пока находится в стадии расследования. В этом году наложено более 16 млн рублей штрафов, сумма еще увеличится.

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Продолжается борьба с недобросовестной конкуренцией среди страховых компаний. — У нас есть выигранные суды в отношении компании «Согаз». Мы заставили за недобросовестную конкуренцию вернуть 465 тысяч рублей в федеральный бюджет. До этого аналогичная история была с компанией «МАКС» на немного меньшую сумму, — рассказала руководитель псковского УФАС. Стабильно нарушают энергетики. Последний штраф они получили в 600 тысяч рублей за игнорирование обращения гражданина и нарушение срока предоставления мотивированных ответов. За непредоставление необходимых документов получила штраф в 50 тысяч рублей ГТС. К антимонопольщикам обратилась компания «Фармация», сообщив, что цены на перевозку выше стоимости самих препаратов. Для бюджета это неподъемно. В сфере торговли антимонопольная служба контролирует содержание договоров между торговыми сетями и контрагентами, ведет расчет доли торговых сетей на каждом рынке. — Сегодня мы выдали предупреждения сетям практически по всем районам о том, что любое открытие новой точки крупных сетей приведет к превышению доли на рынке. Санкции серьезные — речь идет о возврате всей полученной выручки в бюджет. Открываться могут точки только тех сетей, доля которых не превышает 25 %, — рассказала руководитель службы.

КСТАТИ На поле рекламы первое место занимают жалобы на СМС-рассылки, есть жалобы на строительные компании, которые, рекламируя свои услуги, забывают рассказывать о том, что это долевое строительство, забывают сообщать сведения из проектной декларации.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Еще один инструмент антимонопольной службы — предостережение — выдается должностным лицам, когда они в публичной плоскости высказываются о действиях или намерениях, которые могут привести к деформации на рынке, к нарушению законодательства. За этот год выдано пять таких предостережений. — Некоторым должностным лицам это непонятно, они относятся к этому болезненно. В каждом ответе на наше предостережение ссылаются на то, что СМИ исказили их мысль. Напоминаем, что должностные лица не имеют права высказываться в публичном пространстве о каких-то препятствиях, барьерах, своем предпочтении той или иной компании и так далее, — пояснила Ольга Милонаец. Заинтересовалась антимонопольная служба батутами, боксоматами, каруселями, велосипедами в Финском парке, а также размещением торговых и развлекательных точек в Детском парке. — Мы намерены навести в этом направлении порядок, — заявила Ольга Милонаец. — Я тоже против того, чтобы в Детском парке понастроили каких-то избушек, кому и как захочется. Но правила должны быть одинаковые для всех. В нормативные акты необходимо внести изменения, тем более в преддверии Ганзейских дней.