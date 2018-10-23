Позолоти ручку

Штрафовать за приставание в общественных местах, предлагает областной депутат из Великих Лук. «Люди добрые, подайте Христа ради, сколько можете! Мира вам! Добра! Всех благ!» - это первое, что слышат туристы в Псковском кремле. Уже несколько лет в воротах крепости их встречает средних лет мужчина весьма здоровой наружности – в том смысле, что шел бы работу работать, а не позорил бы Псков перед туристами со всей страны.

Усилить борьбу с попрошайками предлагает единоросс Андрей Корнев из Великих Лук. Соответствующие поправки в региональное законодательство Псковское областное Собрание рассмотрит на предстоящей 25 октября сессии. «Приставание к гражданам в общественных местах, выразившееся в навязчивых действиях гражданина, осуществляемых в отношении других граждан против их воли, в целях купли-продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг в общественных местах» - за это Андрей Корнев предлагает штрафовать на 500-1000 рублей. Ранее региональный закон уже предусматривал штрафы за попрошайничество и гадание. Но не уточнял, что это такое.

Не определены признаки, и полиция этой нормой воспользоваться не может. А в федеральном Административном кодексе не содержится норм, устанавливающих ответственность за попрошайничество. Проблема назрела, многих людей достают на рынках, у храмов. Сам регулярно вижу в Великих Луках одну и ту же женщину, просящую милостыню то у центральной аптеки, то возле церкви. С этим сталкивается любой человек, который живет не в закрытом пространстве. Андрей Корнев, депутат Псковского областного Собрания