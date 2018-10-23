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Общество / Закон

Позолоти ручку

Гадалкам, попрошайкам и навязчивым продавцам придется раскошелиться в пользу областного бюджета

Текст:
Юлия Шарипова
23 октября 2018 года, 11:18
Фото: http://pavlonews.info
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Штрафовать за приставание в общественных местах, предлагает областной депутат из Великих Лук.

«Люди добрые, подайте Христа ради, сколько можете! Мира вам! Добра! Всех благ!» - это первое, что слышат туристы в Псковском кремле. Уже несколько лет в воротах крепости их встречает средних лет мужчина весьма здоровой наружности – в том смысле, что шел бы работу работать, а не позорил бы Псков перед туристами со всей страны.

В Псковской области озаботились проблемой попрошайничества.
Фото Алексея Кедрова.
Усилить борьбу с попрошайками предлагает единоросс Андрей Корнев из Великих Лук. Соответствующие поправки в региональное законодательство Псковское областное Собрание рассмотрит на предстоящей 25 октября сессии.

«Приставание к гражданам в общественных местах, выразившееся в навязчивых действиях гражданина, осуществляемых в отношении других граждан против их воли, в целях купли-продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг в общественных местах» - за это Андрей Корнев предлагает штрафовать на 500-1000 рублей.

Ранее региональный закон уже предусматривал штрафы за попрошайничество и гадание. Но не уточнял, что это такое.

Не определены признаки, и полиция этой нормой воспользоваться не может. А в федеральном Административном кодексе не содержится норм, устанавливающих ответственность за попрошайничество. Проблема назрела, многих людей достают на рынках, у храмов. Сам регулярно вижу в Великих Луках одну и ту же женщину, просящую милостыню то у центральной аптеки, то возле церкви. С этим сталкивается любой человек, который живет не в закрытом пространстве.

Андрей Корнев, депутат Псковского областного Собрания
После принятия закона предстоит подписание соглашения между администрацией области и полицией, которая автоматически наделена правом исполнять только федеральное законодательство.

- Полиция должна получить право составлять протоколы, - поясняет депутат. – Когда приняли «закон о тишине», была та же проблема, он поначалу не работал. Можно передать полномочия органам местного самоуправления, но практика показывает, что эффективнее этим занимается полиция.

До рассмотрения на сессии законопроекту предстоит пройти фильтр парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению. Уже известно, что есть желающие убрать из проекта «оказание услуг сексуального характера». Дескать, ответственность за оказание таких услуг уже предусмотрена в КоАП, может возникнуть казус. Но автор законопроекта настаивает, что в псковском варианте штрафовать собираются за предложение, то есть пресекать проблему на корню. «Хочу побороться», - решительно настроен Андрей Корнев. Также он отметил, что студенты, раздающие листовки, под закон о попрошайках не попадут, так как взамен своих буклетов ничего не просят. 

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Комментарии

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