После вмешательства уполномоченного по правам человека юноша отправился на долгожданную службу в армии, работники получили задержанную зарплату, а родственники скончавшегося в соцучреждении — шанс на справедливость.

УШЁЛ СЛУЖИТЬ

В прошлом году количество обращений, поступивших уполномоченному по правам человека в Псковской области Дмитрию Шахову, увеличилось почти на треть. В том числе выросло количество жалоб на нарушения в социальной сфере. В частности, по вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи.

К нам обратилась родственница человека, проживающего в социальном учреждении Псковской области. Она сообщила, что от нее скрыли смерть родственника. Мы вынуждены были назначить расследование. Как показала проверка, больной скончался в социальном учреждении в результате неправильного оказания медицинской помощи. Причем были выявлены ошибки, допущенные как персоналом социального учреждения, так и работниками одной из районных больниц. По этому поводу уполномоченным были направлены заключения в адрес управления социальной защиты и комитета здравоохранения Псковской области для принятия мер реагирования в отношении нерадивых сотрудников. Дмитрий Шахов, уполномоченный по правам человека

Также удалось разобраться и с жалобой молодого псковича, которому три года не удавалось попасть на службу в армию: — Он приходил с мамой, которая рассказала, что сын хочет работать, а без прохождения службы в армии есть проблемы в части трудоустройства. Мы разобрались с этим вопросом. Выяснилось, что военкомат три года ошибался с точки зрения применения законодательства. По словам Дмитрия Шахова, молодой человек в детстве совершил правонарушение, которое работники военкомата посчитали уголовным наказанием, а судимые лица не допускаются в армию. — Но оказалось, что судебного решения не было. И данное правонарушение не является преступлением. Теперь мальчишка ушел служить, доволен. Родители выразили нам благодарность.

СЛИШКОМ РЬЯНО

— Житель Уральского округа пострадал из-за своего однофамильца, который проживает в Псковской области, и был подвергнут наложению большого штрафа по судебному решению. Приставы долго не разбирались, так как у человека совпали фамилия, имя, отчество и даже дата рождения. В результате на счета и имущество этого человека были наложены аресты, — рассказал Дмитрий Шахов на пресс-конференции 24 апреля. Обращение пострадавшего к судебным приставам ни к чему не привело. И только после вмешательства уполномоченного по правам человека были сняты аресты со счетов и возвращены деньги, а также сняты запреты на пользование имуществом, в том числе автомобилем. — В этой связи я выступал на коллегии нашего управления ФСИН и, обращаясь к приставам, просил внимательнее относиться к проблеме однофамильцев, — сказал Дмитрий Шахов. По словам Дмитрия Шахова, половина обращений, связанных с нарушением экономических прав граждан, — это жалобы на действия сотрудников Управления федеральной службы судебных приставов. — С одной стороны, жалуются, что судебные приставы очень активно изымают имущество, накладывают аресты, исполняют решения судов. С другой стороны, есть случаи, когда деятельность приставов не совсем эффективна и граждане жалуются, что решения судов не исполняются. Дмитрий Шахов рассказал, что действия судебных приставов привели к невозможности исполнить решение суда, согласно которому одной из жительниц Псковской области бывший супруг должен был выплатить определенную сумму. На момент вынесения решения суда мужчина владел дорогой иномаркой, гаражом и другим дорогостоящим имуществом, которого хватило бы в случае реализации не только для погашения долга по решению суда, но и для выплаты алиментов на ребенка. — В этом деле активности приставов мы не увидели, — посетовал Дмитрий Шахов. — В итоге все имущество, которое было у гражданина, переписано на других лиц. Надеемся на адекватную оценку, которую дадут этому случаю правоохранительные органы. По данным «Псковской правды», приставы, о которых говорил Дмитрий Шахов, уже не являются сотрудниками ведомства.

НИКТО НЕ СЕЛ