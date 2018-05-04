После вмешательства уполномоченного по правам человека юноша отправился на долгожданную службу в армии, работники получили задержанную зарплату, а родственники скончавшегося в соцучреждении — шанс на справедливость.
После вмешательства уполномоченного по правам человека юноша отправился на долгожданную службу в армии, работники получили задержанную зарплату, а родственники скончавшегося в соцучреждении — шанс на справедливость.
К нам обратилась родственница человека, проживающего в социальном учреждении Псковской области. Она сообщила, что от нее скрыли смерть родственника. Мы вынуждены были назначить расследование. Как показала проверка, больной скончался в социальном учреждении в результате неправильного оказания медицинской помощи. Причем были выявлены ошибки, допущенные как персоналом социального учреждения, так и работниками одной из районных больниц. По этому поводу уполномоченным были направлены заключения в адрес управления социальной защиты и комитета здравоохранения Псковской области для принятия мер реагирования в отношении нерадивых сотрудников.
— Он приходил с мамой, которая рассказала, что сын хочет работать, а без прохождения службы в армии есть проблемы в части трудоустройства. Мы разобрались с этим вопросом. Выяснилось, что военкомат три года ошибался с точки зрения применения законодательства.
По словам Дмитрия Шахова, молодой человек в детстве совершил правонарушение, которое работники военкомата посчитали уголовным наказанием, а судимые лица не допускаются в армию.
— Но оказалось, что судебного решения не было. И данное правонарушение не является преступлением. Теперь мальчишка ушел служить, доволен. Родители выразили нам благодарность.
Обращение пострадавшего к судебным приставам ни к чему не привело. И только после вмешательства уполномоченного по правам человека были сняты аресты со счетов и возвращены деньги, а также сняты запреты на пользование имуществом, в том числе автомобилем.
— В этой связи я выступал на коллегии нашего управления ФСИН и, обращаясь к приставам, просил внимательнее относиться к проблеме однофамильцев, — сказал Дмитрий Шахов.
По словам Дмитрия Шахова, половина обращений, связанных с нарушением экономических прав граждан, — это жалобы на действия сотрудников Управления федеральной службы судебных приставов.
— С одной стороны, жалуются, что судебные приставы очень активно изымают имущество, накладывают аресты, исполняют решения судов. С другой стороны, есть случаи, когда деятельность приставов не совсем эффективна и граждане жалуются, что решения судов не исполняются.
Дмитрий Шахов рассказал, что действия судебных приставов привели к невозможности исполнить решение суда, согласно которому одной из жительниц Псковской области бывший супруг должен был выплатить определенную сумму. На момент вынесения решения суда мужчина владел дорогой иномаркой, гаражом и другим дорогостоящим имуществом, которого хватило бы в случае реализации не только для погашения долга по решению суда, но и для выплаты алиментов на ребенка.
— В этом деле активности приставов мы не увидели, — посетовал Дмитрий Шахов. — В итоге все имущество, которое было у гражданина, переписано на других лиц. Надеемся на адекватную оценку, которую дадут этому случаю правоохранительные органы.
По данным «Псковской правды», приставы, о которых говорил Дмитрий Шахов, уже не являются сотрудниками ведомства.
— Достаточно существенную сумму — больше 55 млн — должны работодатели нашим гражданам. Мы поддерживаем активность профсоюзов, которые борются за индексацию заработных плат. Зарплата должна соответствовать росту цен в нашей стране, — отметил омбудсмен.
По фактам невыплаты зарплат возбуждено несколько уголовных дел в отношении предпринимателей. Но, как заметил Дмитрий Шахов, «никто не сел», поскольку как только возбуждается уголовное дело, работодатели стараются быстро рассчитаться с долгами перед своими работниками.
Также жалуются псковичи и на выплату зарплат «в конвертах», прием на работу без оформления трудового договора и другие нарушения трудовых прав.