Лёд тронулся

Присяжные будут получать половину дневного заработка судьи, вызов может прийти из соседнего района, кандидатом в присяжные может стать почти любой. С 1 июня институт присяжных заседателей по всей стране расширят до районных судов. С 2003 года дела с их участием рассматривались только в областном суде. В феврале на встрече с журналистами прокурор Псковской области Сергей Белов выразил опасение, что «суд присяжных станет испытанием для правоохранительной системы».

На уровне телевидения происходит дискредитация таких важных исследований, как геномная дактилоскопия. На экраны вытаскивают такие серьезные исследования, как изучение останков Николая II. Показывают серьезные проблемы в не очень серьезном формате. В дальнейшем в умах обывателей, которые войдут в состав суда присяжных, появятся сомнения в результатах подобных исследований. Сергей Белов, прокурор Псковской области

Также он назвал сложным процессом выбор присяжных. — Нужно выяснить, нет ли среди вызванных лиц представителей правоохранительных органов, ветеранов этих подразделений. Нужно устранить лиц, каким-то образом ангажированных: знакомых и родственников подсудимых, прокуроров, судей. Тех, кто каким-то образом знает о случившемся. Есть факты исключения из состава присяжных «следопытов». Во время процесса присяжные только слушают, через своего старшину могут задавать вопросы, отправляя записки председательствующему. Если выходят на место происшествия, сразу их отводят. Присяжные не имеют права активно проводить каких-либо действий по установлению обстоятельств, могут руководствоваться только теми доказательствами, которые представлены в суде. По словам Сергея Белова, прокуроры готовятся работать в новых условиях, «в очередной раз садясь за парты, повторяя прописные истины». — Время покажет, хорошо ли мы подготовились. Дела, которые проходили в областном суде, все закончились обвинительным вердиктом, то есть сторона обвинения была более убедительна, чем сторона защиты.

НЕДЕШЕВОЕ ДЕЛО

Сидя на берегу, плавать не научишься. На протяжении года проводились семинарские занятие для судей из районов, в том числе в формате ролевых игр. Валерий Кондратьев, председатель Псковского областного суда

Готовили не только судей, но и здания судов. Присяжные заседатели должны иметь отдельный вход в зал, отдельную туалетную комнату, совещательную. Находясь в суде, они имеют возможность не контактировать с публикой и другими участниками процесса. Председатель показал зал в областном суде на ул. Розы Люксембург в Пскове, оборудованный по всем требованиям. Залы по его образу и подобию появились в судах по всей области. Здания 23 районных (городских) судов и Псковского гарнизонного военного суда были готовы к приему присяжных заседателей еще к 1 сентября прошлого года. «Дополнительных средств на эти цели не было», — говорит об источниках финансирования работ руководитель Управления судебного департамента по Псковской области Николай Морозов, имея в виду, что пришлось укладываться в стандартный ежегодный бюджет, выделенный на поддержание работы судов. В каждом здании суда необходимо было оснастить хотя бы один судебный зал скамьями для присяжных и барьерами, отделяющими присяжных от остальных участников процесса. В совещательные комнаты закупить столы и стулья. В коридорах по пути следования присяжных из зала в совещательную комнату установили камеры видеонаблюдения, их наличие должно защитить присяжных от любых контактов во время процесса. На системы видеонаблюдения израсходовали 579 тысяч рублей, еще 672 тысячи истратили на мебель. Залы для процессов с участием присяжных оборудовали в тех помещениях, где уже ранее была установлена видео-конференц-связь для возможности дистанционного опроса свидетелей. Экономия вышла еще и в том, что здания судов уже были оборудованы и приспособлены для маломобильных групп населения, каковыми могут оказаться и присяжные.

На плечи судебного департамента лягут расходы, связанные с проездом присяжных, проживанием, оплатой труда. Какой будет эта сумма, Николай Морозов сказать пока затрудняется. — Проблем будет немало, — не скрывает Валерий Кондратьев. — Люди приедут, где они будут ночевать? Дело в один день не рассмотришь. Не в каждом райцентре есть гостиница, я уже не говорю о материальных затратах. Также государство платит присяжным половину оклада судьи в сутки за каждый день, в том числе за тот, когда кандидата в присяжные вызвали, но не избрали в состав. Дело недешевое. На вопрос о том, зачем государство идет на подобные траты, Валерий Кондратьев приводит статистику: за прошлый год по всей стране рассмотрели всего 400 дел с участием присяжных заседателей. В Псковской области такой процесс был всего один. — Есть конституционное положение о том, что граждане Российский Федерации имеют право на отправления правосудия. Когда-то все понимали, в чем это право выражается, существовал институт народных заседателей. Назрела необходимость в расширении применения суда присяжных, — уверен Валерий Кондратьев. — В районных судах присяжным будут подсудны дела об умышленных убийствах при отягчающих обстоятельствах, если лицу не может быть назначено пожизненное лишение свободы. Речь идет о преступлениях, совершенных мужчинами старше 65 лет, женщинами, несовершеннолетними, или если преступление является неоконченным, — объясняет Валерий Кондратьев. — К этой категории с 1 июня присоединятся умышленное убийство без отягчающих обстоятельств и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

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