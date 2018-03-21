Рецидивисты за рулём

Кто может быть освобожден от уголовной ответственности, какие судебные заседания будут проводиться по видеосвязи и помогают ли общественные работы в исправлении нарушителей — о работе судов и новшествах в судебной системе журналистам рассказал председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев.

Суды Псковской области в истекшем году работали напряженно. Рассмотрено около 125 тысяч дел и материалов. Количество гражданских и административных дел возросло на 15 %. Наибольшая часть — иски по взысканиям задолженности за квартплату и коммунальные услуги (18 тысяч дел). Более 17 тысяч дел — по искам о взыскании сумм по договорам займа и по кредитным договорам. Причем с 2011 года количество таких дел увеличилось в 6 раз.

Количество уголовных преступлений в прошлом году по сравнению с 2016 годом снизилось на 12 %. Одна из причин изменения этого показателя — принятый в 2016 году закон, который декриминализировал ряд уголовных деяний, таких как побои и злостное уклонение от уплаты алиментов. Эти дела перешли в разряд административных правонарушений, соответственно, в этой категории цифры статистики увеличились: порядка 260 человек были привлечены к административной ответственности за побои и более 400 — за уклонение от уплаты алиментов.

Также наблюдается тенденция снижения доли лиц, получивших наказание в виде лишения свободы. И соответственно возрастает число приговоренных к обязательным общественным работам.

— Правда, есть определенные проблемы при применении этого вида наказания. В 2017 году по статье 264 (повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) было привлечено к ответственности 425 человек. 85 % было назначено наказание в виде обязательных работ. Однако практика показывает, что среди этих лиц наблюдается большое количество рецидивных преступлений. Получается, что наказание не оказывает предупредительного воздействия.

Поэтому вопрос о том, как наказывать таких водителей, остается открытым. И даже высказываются предложения штрафовать нарушителей и налагать арест на автотранспорт.

Помимо текущей работы в прошлом году были сделаны дополнительные шаги по продолжению судебной реформы в стране. Валерий Кондратьев подробно рассказал о каждом нововведении.

В частности, Верховным судом внесен законопроект о введении так называемых уголовных проступков, предполагающий двухзвенную систему уголовно наказуемых деяний: уголовный проступок и преступление. Панируется, что уголовные преступления небольшой тяжести, за которые законодателем не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, перейдут в разряд уголовных проступков, и можно будет рассматривать вопрос об освобождении оступившихся от уголовной ответственности.

— Совет по развитию гражданского общества при президенте РФ выступил с инициативой, чтобы правило обязательного ведения аудиозаписи было распространено на уголовный и гражданский процесс. В настоящее время по значительному количеству уголовных и гражданских дел ведется аудиозапись процесса, она играет большую роль в плане соблюдения процессуальных норм, — пояснил Валерий Кондратьев. — В каждом суде имеется видео-конференц-связь, которая позволяет более оперативно рассматривать дела, потому что участникам процесса, проживающим в других регионах, достаточно прийти в суд по месту жительства.

Конференц-связь может быть установлена и с исправительными учреждениями. Это позволяет сократить сроки рассмотрения дел, поскольку нет необходимости в этапировании из отдаленных колоний.

— Постепенно вводится «электронное правосудие»: по почте поступают запросы, на которые даются ответы. Также можно подать и исковое заявление в электронном виде. Все это способствует открытости и прозрачности правосудия и получению гражданами оперативной информации о делах, которые находятся в производстве суда, — отметил Валерий Кондратьев.