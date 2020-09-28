Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Соцзащита

«Мне бы в небо!»

Российских инвалидов в рамках реабилитации учат летать и прыгать с парашютом

Текст:
Алексей Кедров
28 сентября 2020 года, 18:34
Фото: Фонд «Подари любовь миру»
0

Проект «Мне бы в небо!» вошёл в топ-100 Фонда президентских грантов и более чем востребован: через него прошли более 500 человек. Он рассчитан на людей с ампутациями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Основная цель программы - помочь людям с инвалидностью выскочить в активное состояние.

«У нас идёт трёхступенчатая реабилитация: сначала предлагаем человеку полетать в ародинамической трубе, потом — полететь в качестве пассажира на дельталёте, третий этап — затяжной прыжок с высоты 4 000 метров с парашютом в тандеме с инструктором», — поясняет руководитель проекта «Мне бы в небо» благотворительного фонда «Подари любовь миру» Алексей Волков.

«Мне бы в небо!»

Фото фонда «Подари любовь миру»
Не менее важной частью проекта «Мне бы в небо» его создатели считают привлечение внимания к проблеме инвалидов. С реабилитацией людей с ампутированными конечностями в нашей стране дела обстоят не лучшим образом. Хорошо, если есть возможность ходить в зал или бассейн. Ведь мышцы должны быть в тонусе, чтобы потом человек мог пользоваться протезом.

И ещё программа направлена на стирание границ между людьми, поделёнными нашим обществом на категории «инвалид» и «не инвалид». По мнению авторов проекта, важно реинтегрировать людей с ограниченными возможностями здоровья в общество, улучшить их материальное положение, повысить уровень независимой жизнедеятельности.

Автор проекта Алексей Волков утверждает, что проект не развивался бы так удачно, если бы не было президентских грантов. «Это стартовые деньги для того, чтобы проект можно было поднять, или для повышения уровня проекта, — говорит он. — Если бы не помощь Фонда президентских грантов, мы бы так хорошо не развились и так хорошо о себе не заявили».

Эксперт НКО «Лаб» Нина Попова решила на своем примере «понять, в чём суть и смысл этой реабилитации». По ее словам, прыгнув с инструктором с высоты 4 тысячи метров, она поняла: «Это такое количество адреналина за раз, что мне хватило недели на две, когда в любую секунду жизни кажется, что любое море тебе по колено, что ты правда можешь всё, потому что у тебя есть воля».

Вслед за другими, не сговариваясь, Нина Попова говорит, что это действительно история про преодоление, про то, что человек — не только сосуд с инстинктами, а тот, кто может управлять своей жизнью, в том числе имеет волю шагнуть в неизвестное. «С моей точки зрения, — добавляет она, — выход людей с инвалидностью к активной социальной позиции действительно очень похож на прыжок с парашютом».

По словам Алексея Волкова, большинство участников программы идут после прыжков учиться и работать. Уже десятки людей, испытывающих проблемы в адаптации и возвращении к обычной жизни, через прыжки с парашютом и полёты на дельталёте смогли вернуть уверенность и любовь к собственной жизни.

И ещё очень важно, что проект «Мне бы в небо» помогает объединять людей: при подготовке они знакомятся друг с другом, а после продолжают общаться. Так что след от полёта на дельталёте или прыжка с парашютом остается долгий — на годы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
На пользу людям

Общество / Соцзащита
30 сентября 17:09

На пользу людям

О новых электронных сервисах рассказали псковичам
Читай по губам

Общество / Здоровье
29 сентября 16:00

Читай по губам

Чем опасен герпес на губах?
Ночная атака

Общество / Здоровье
29 сентября 15:38

Ночная атака

Почему я просыпаюсь от страха?
  • Пришли окончательные результаты анализов великолукских школьников
  • В сквере Народовластия в Пскове установили памятник Вечевому колоколу
  • Более 100 сообщений в директ получает Михаил Ведерников ежедневно
  • 10-летний ребенок пострадал в результате ДТП в Печорской районе
  • Троицкий мост временно закроют в Пскове
  • Парламентские фракции согласовали проект схемы избирательных округов в Псковской области
  • 8 октября в Пскове три класса перевели на «дистанционку» из-за коронавируса
  • Учеников великолукской школы №7 выписали из больницы
  • В тур по Псковской области отправился телеведущий Михаил Кожухов
  • Михаил Ведерников поздравил бойцов с 28-й годовщиной образования СОБРа
  • Весенняя ветреница распустилась в осеннем Полистовском заповеднике
  • Средства от продажи гигантского яблочного пирога направят на лечение трехлетней печерянки
  • В Пскове началась выездная стажировка Минпромторга России
  • Подготовлена заявка на присвоение Печорам статуса территории опережающего развития
  • 3,5 млн рублей разыгрывают для целевой поддержки бизнеса в Печорах
  • Организовать работы в 2-3 смены на строительстве соцгородка в Пскове поручил губернатор
  • Более 76 млн рублей украли петербуржцы у 175 человек, включая жителей Псковской области
  • Новые случаи коронавируса выявлены в девяти муниципалитетах Псковской области

    • 7 октября

  • Начался ремонт путепровода через Северный обход города Пскова
  • Михаил Ведерников о нацпроектах: Лимит на ошибки исчерпан
  • Наркотиков и психотропных веществ в анализах великолукских школьников не обнаружили
  • Руководителю комитета по образованию Псковской области объявлено неполное служебное соответствие
  • Центром промышленности СЗФО станет Псковская область
  • С инициативой об удвоении зарплат в особых экономических зонах выступит Псковская область
  • Вице-губернатор: Экономика Псковской области чувствует себя лучше, чем четыре месяца назад
  • Братчиков не уверен, что парк аттракционов возле «Таблетки» в Пскове сохранится
  • Новые торговые площади планируются вместо снесённого на Четырёх углах в Пскове рынка
  • Братчиков объяснил, почему на Четырех углах в Пскове невыгодна жилая застройка
  • Псковские предпринимали с Четырех углов смогут получить новые торговые места без конкурса
  • Каток и прокат лыж могут появиться у стадиона «Электрон» в Пскове

    • Новости

    Найди свое вдохновение

    Экономика / Инвестиции
    Ольга Нефёдова 6 октября 12:53

    Найди свое вдохновение

    «Мальская долина» приступает к реализации крупного инвестпроекта

    Этот город — самый лучший?

    Общество / Знай наших!
    26 сентября 11:07

    Этот город — самый лучший?

    В каких конкурсах участвовали Псков и достопримечательности региона, и что из этого получалось
    Новая набережная в Пскове: Как это будет?

    Общество
    23 сентября 15:50

    Новая набережная в Пскове: Как это будет?

    «Псковская правда» узнала, как будет выглядеть после реконструкции левобережье реки Великой