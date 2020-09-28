«У нас идёт трёхступенчатая реабилитация: сначала предлагаем человеку полетать в ародинамической трубе, потом — полететь в качестве пассажира на дельталёте, третий этап — затяжной прыжок с высоты 4 000 метров с парашютом в тандеме с инструктором», — поясняет руководитель проекта «Мне бы в небо» благотворительного фонда «Подари любовь миру» Алексей Волков.

Проект «Мне бы в небо!» вошёл в топ-100 Фонда президентских грантов и более чем востребован: через него прошли более 500 человек. Он рассчитан на людей с ампутациями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Основная цель программы - помочь людям с инвалидностью выскочить в активное состояние.

Не менее важной частью проекта «Мне бы в небо» его создатели считают привлечение внимания к проблеме инвалидов. С реабилитацией людей с ампутированными конечностями в нашей стране дела обстоят не лучшим образом. Хорошо, если есть возможность ходить в зал или бассейн. Ведь мышцы должны быть в тонусе, чтобы потом человек мог пользоваться протезом.

И ещё программа направлена на стирание границ между людьми, поделёнными нашим обществом на категории «инвалид» и «не инвалид». По мнению авторов проекта, важно реинтегрировать людей с ограниченными возможностями здоровья в общество, улучшить их материальное положение, повысить уровень независимой жизнедеятельности.

Автор проекта Алексей Волков утверждает, что проект не развивался бы так удачно, если бы не было президентских грантов. «Это стартовые деньги для того, чтобы проект можно было поднять, или для повышения уровня проекта, — говорит он. — Если бы не помощь Фонда президентских грантов, мы бы так хорошо не развились и так хорошо о себе не заявили».

Эксперт НКО «Лаб» Нина Попова решила на своем примере «понять, в чём суть и смысл этой реабилитации». По ее словам, прыгнув с инструктором с высоты 4 тысячи метров, она поняла: «Это такое количество адреналина за раз, что мне хватило недели на две, когда в любую секунду жизни кажется, что любое море тебе по колено, что ты правда можешь всё, потому что у тебя есть воля».

Вслед за другими, не сговариваясь, Нина Попова говорит, что это действительно история про преодоление, про то, что человек — не только сосуд с инстинктами, а тот, кто может управлять своей жизнью, в том числе имеет волю шагнуть в неизвестное. «С моей точки зрения, — добавляет она, — выход людей с инвалидностью к активной социальной позиции действительно очень похож на прыжок с парашютом».

По словам Алексея Волкова, большинство участников программы идут после прыжков учиться и работать. Уже десятки людей, испытывающих проблемы в адаптации и возвращении к обычной жизни, через прыжки с парашютом и полёты на дельталёте смогли вернуть уверенность и любовь к собственной жизни.

И ещё очень важно, что проект «Мне бы в небо» помогает объединять людей: при подготовке они знакомятся друг с другом, а после продолжают общаться. Так что след от полёта на дельталёте или прыжка с парашютом остается долгий — на годы.