На пользу людям

Псковское региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС) совместно с газетой «Аргументы и факты — Псков» провели круглый стол на тему «Внедрение новых электронных сервисов и проектов Фонда социального страхования на территории Псковской области». Эксперты говорили об электронных листках нетрудоспособности, персональном соцнавигаторе, личном кабинете и других цифровых сервисах, призванных не только информировать о социальных гарантиях и льготах, но и максимально упростить и ускорить процесс их получения.

От Фонда работнику

Псковское отделение Фонда участвует в нескольких пилотных проектах. Один из них - «Прямые выплаты». Благодаря ему граждане получают полагающиеся им по закону пособия своевременно и в полном объеме, независимо от финансового положения работодателя, напрямую от Фонда. А работодателям, в свою очередь, больше не надо изымать из оборота денежные средства на выплату пособий. «При наступлении страхового случая работник как и прежде представляет работодателю заявление и документы, подтверждающие право на получение пособия, - рассказала начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Псковского регионального отделения ФСС РФ Наталья Перова. - В свою очередь работодатель в течение пяти дней передает документы в региональное отделение Фонда, где в течении десяти дней принимается решение и деньги перечисляются работнику».

Удобство передачи информации в электронном виде страхователи оценили по достоинству, что подтверждается цифрой 99% - это электронные реестры и только 1% - получение документов при личном обращении. - В территориальное отделение Фонда в среднем в месяц поступает около 15 000 обращений и порядка 600-700 в день, - сообщила Наталья Перова. - Их количество зависит также от времени года и даже от дня недели. Стоит отметить, что чаще всего в региональное отделение Фонда граждане обращаются за выплатами по больничным листам (70% от общего числа).

За путевкой становись

Достаточно популярны сегодня электронные сервисы ФСС среди граждан с ограниченными возможностями. По итогам прошлого года 80% от числа обратившихся за ТСР подали заявления в электронном виде, в этом - эта цифра достигла 98%. В Псковской области их проживает более 50 000 человек. Примерно 12 000 из них обеспечиваются техническими средствами реабилитации (ТСР), путевками на санаторно-курортное лечение и проездом к месту лечения и обратно. В очереди на получение путевки на санаторно-курортное лечение стоят 3 312 жителей области. В этом году Фонду было выделено 18,4 миллиона рублей, что позволило приобрести 783 путевки, из которых 405 уже выданы льготникам. Отслеживать очередь на санаторно-курортное лечение льготники могут в электронном формате – на сайте регионального отделения.

«В основном граждане получают путевки на лечение в санаториях области», -рассказала начальник отдела социальных программ Псковского регионального отделения ФСС РФ Маргарита Куцак. - Поправлять свое здоровье жители региона ездят и в здравницы Ставропольского и Краснодарского края, тем более, что делать это теперь довольно удобно. С 2018 года ФСС и РЖД реализуют совместный проект по оформлению электронного талона на проезд в железнодорожном транспорте, призванного сделать жизнь людей с ограниченными возможностями более комфортной».

Достаточно статуса

Забота о детях инвалидах — еще одна их задач, которая стоит перед ФСС. В помощь родителям таких детей разработан социальный персональный информационный навигатор. Он позволяет информировать получателей услуг о том, как технические средства и протезно-ортопедические изделия им положены, а также, где и в какие сроки их можно получить. В условиях пандемии назрела необходимость налаживания новой – электронной формы взаимодействия между Фондом, получателем услуги, Бюро медико-социальной экспертизы и поставщиками ТСР. Теперь гражданину нет необходимости посещать все эти учреждения. Ему достаточно получить статус инвалида в Бюро МСЭ. Все его данные, в том числе и программа реабилитации, разработанная специалистами МСЭ загружаются в единую информационную систему. Доступ к которой есть у специалистов Фонда. Они, изучив программу в единой информационной системе, выйдут на связь с инвалидом и разъясняем порядок подачи заявления на получение услуги.

«Акцентируем внимание на электронной форме подаче заявления, - сказала Маргарита Куцак. - В электронном же виде нами формируется реестр получателей ТСР, который направляется поставщику. Поставщик в кратчайшие сроки выдает изделие согласно полученному реестру. Хочется отметить, что благодаря электронной форме взаимодействия обеспечение инвалидов ТСР в условиях пандемии не прекращалось ни на день.

На больничный электронно

Электронный листок нетрудоспособности – уникальный сервис обмена информацией между ФСС, медицинской организацией, работодателем, учреждением медико-социальной экспертизы и застрахованным лицом. «Преимущества ЭЛН стали особо очевидны в условиях распространения коронавирусной инфекции, - говорит начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Псковского регионального отделения ФСС РФ Яна Тихомирова. - Ведь в отличие от бумажного, его можно оплатить полностью дистанционно, что позволяет минимизировать контакты между людьми. Кроме того, электронный больничный нельзя потерять, испортить или подделать». В этом году в электронной форме медицинскими учреждениями области оформлено более 55 000 больничных, а бумажной — более 76 000 штук. К сожалению, часть крупных работодателей региона отказывают в выплате пособия работнику на основании электронного больничного, нарушая тем самым законное право застрахованного лица на выбор формы листка нетрудоспособности.

Из 50 медицинских организации Псковской области, имеющих право на выдачу листков нетрудоспособности, оформляют их в электронном виде 45. «Объясняется это существенными финансовыми затратами на приобретение усиленной квалифицированной электронной подписи для каждого врача, - рассказала Яна Тихомирова. – Но с оставшимися пятью организациями мы тесно работаем, надеемся на положительный результат в ближайшее время».

Алиса расскажет о выплатах

В Псковском регионе зарегистрированы тысячи предприятий-страхователей, которые должны представлять ежеквартально отчетность в виде расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Для них тоже разработан удобный сервис – Шлюз приема отчётности документов ФСС. Начиная с 2020 года, шлюз используется страхователями еще и для ежегодного подтверждения основного вида экономической деятельности.

«Это специальная программа на сервере, которая позволяет принять данные, проверить и пропустить на дальнейшую обработку к операторам или выдать протокол об ошибках», - рассказал главный специалист отдела информатизации Псковского регионального отделения Сергей Калетов. По словам главного специалиста отдела администрирования страховых взносов Псковского регионального отделения Елены Флёсс, в Псковском ФСС зарегистрировано порядка 15 000 страхователей, из них услугами сервиса пользуются 6 097 — более 40%.