Для кого строят «Социальный городок» в Борисовичах

Что нам ждать от «Социального городка» в деревне Борисовичи в Псковской области - рассказала председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева. Социальный городок» — это «новая альтернативная модель учреждений социального обслуживания с повышенной комфортностью и развитой системой социальных услуг» - пояснила Ольга Михайловна. Также она заверила, что проект будет реализован с точки зрения «современных европейских норм и стандартов, адаптированных к российскому законодательству в области социально-медицинской реабилитации».

Кроме того, создатели городка ожидают, что люди пожилого возраста смогут лучше социализироваться и интегрироваться в обществе друг друга. Вовлечение граждан в процесс «самостоятельного» проживания должно положительно сказаться на качестве жизни пенсионеров. Проект всячески будет помогать населению городка и способствовать активному долголетию.

Во-первых, «строительство всего комплекса осуществляется на основе принципа «безбарьерная среда». Особое значение будет уделено созданию атмосферы защищенности и полной доступности зданий, помещений и открытого окружающего пространства» - рассказала Евстигнеева. Это несомненный пляс для маломобильных групп населения. Помимо зданий, где непосредственно будут жить постояльцы, предусмотрено центральное административное здание с блоком бытового обслуживания.

Развитая инфраструктура и продуманный комплекс оказываемых услуг действительно позволит назвать это место городком. Ранее сообщалось, что здесь хотят сделать столовую, тренажерный зал, прачечную, ремонтную мастерскую, библиотеку, клубы по интересам, часовню и многое другое. А это значит, что все необходимое для жизни можно будет получить, не выходя за пределы соцгородка. Также жители могут рассчитывать на постоянное медицинское обслуживание.

И наконец, «создание учреждения данного типа обеспечит максимальный комфорт и улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, квалифицированный уход за ними, повышение социального статуса личности» - заметила председатель комитета по соцзащите.

Конечно же, успешная реализация проекта невозможна без хорошо подготовленной и специально обученной команды специалистов-профессионалов. Ольга Михайловна рассказала, что «все штатные и привлеченные специалисты получат профессиональное обучение по индивидуальному уходу и сопровождению пожилых людей». Пока о подготовке кадров говорить рано, так как в эксплуатацию соцгородок сдадут только в 2022 году. Впрочем, о том кто и как туда попадет тоже. Однако Евстигнеева заметила, что «порядок направления в учреждение, условия предоставления социальных услуг и размер платы за их предоставление будут осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Планируется, что объект введут в эксплуатацию в 2022 году. Были некоторые проблемы с финансированием, но в августе 2019 года Правительство РФ выделило порядка 400 млн рублей на продолжение строительства в 2020 году. В настоящее время заключен контракт на завершение строительства с подрядной организацией ОП ООО «ПромАльянс». Работа идет полным ходом.

Фоторепортаж со строительства соцгородка можно посмотреть здесь>>>