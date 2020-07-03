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Общество / Соцзащита

Миллионы на детей

Псковские семьи начали получать выплаты на дошколят

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Ольга Нефёдова
3 июля 2020 года, 09:14
Фото: Андрей Степанов
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В Псковской области 11,5 тысяч семей подали заявления на выплаты детям от 3 до 7 лет, 6 809 семей уже средства перечислены, таким образом, 8 012 детей получили поддержку. Скольким семьям получится помочь, какой сейчас размер выплаты и кто ее может получить «Псковской правде» рассказала председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

Вопрос о выплатах сейчас, неверное, один из популярных на сайте губернатора. «Отправила заявление, почему так долго нет ответа?», «У нас на двоих с ребенком доход 12 268 рублей, почему отказали в выплате?», «В соцзащиту на Петровскую не могу дозвониться, как быть?», «В личном кабинете на портале Госуслуг написано, что услуга оказана, а деньги не пришли, что делать?» - вот далеко не полный перечень типичных вопросов, которые задают пользователи.

Это, наверное, самая долгожданная выплата. В январе она была озвучена президентом, а в апреле был принят региональный закон.

Миллионы на детейОльга Евстигнеева, председатель комитета по социальной защите Псковской области

На эту меру поддержки в регионе могут рассчитывать более 19 000 семей. Уже сейчас подано 11 500 заявлений, 65% из них обработано.

- Поток заявлений настолько большой, что на их рассмотрение нам добавили еще 10 дней к тем 10 дням, которые были изначально, - пояснила председатель комитета.

Выплата положена семьям с детьми от трех до семи лет включительно. Право на ее получение имеет один из родителей или любой другой законный представитель ребенка. Он должен быть гражданином России и проживать на территории Псковской области. Среднедушевой доход семьи не должен превышать величину регионального прожиточного минимума.

- Размер прожиточного минимума в Псковской области за второй квартал 2019 года составляет 11 313 рублей, - рассказала Ольга Евстигнеева. - Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере 50% величины регионального прожиточного минимума. В 2020 году она составляет 5 528,5 рублей.

Кстати 

За июнь перечислено 262,4 млн. рублей 6 689 заявителям на 8 012 детей

Чтобы оформить выплату вместе с заявлением достаточно предоставить паспорт или любой другой документ удостоверяющий личность. Также нужны копии свидетельств о рождении на каждого ребенка, свидетельство о заключении (расторжении) брака, СНИЛС на каждого члена семьи. По желанию заявитель может сам предоставить их в органы соцзащиты, но это не обязательно. Сотрудники ведомства сами могут запросить документы у соответствующих служб. Процесс кропотливый и не быстрый, поэтому и заявления рассматриваются так долго.

- И все равно кому-то приходиться отказывать, - говорит Ольга Евстигнеева. - Особенно трудно отказывать семьям, среднедушевой доход которых всего на 10-15 рублей превышает обозначенную границу. Тем не менее, мы стараемся помогать всем, особенно если семья оказалась в сложной жизненной ситуации и ей действительно необходима помощь. Обращайтесь. Ни одно заявление без внимания не оставляем.

Где подать заявление

Можно лично прийти в территориальные отделы комитета по социальной защите Псковской области в Пскове и Великих Луках или Центры социального обслуживания районов по месту жительства, а можно подать заявление через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), в электронном виде на сайте gosuslugi.ru, либо по почте.

Кто входит в состав семьи

Родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, подавший заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты, его супруг, несовершеннолетние дети. 

Какие доходы не учитываются

- ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет, произведенные за прошлые периоды;

- ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка;

- суммы единовременной материальной помощи,

- доходы членов семьи, признанных на день подачи заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты безработными.

Какие документы нужны

Достаточно паспорта. Но по собственной инициативе заявитель может предоставить копии следующих документов:

- свидетельство о рождении каждого ребенка;

- свидетельство о заключении (расторжении) брака;

- сведения о наличии регистрации по месту пребывания на территории Псковской области (в случае отсутствия в паспорте отметки о регистрации по месту жительства на территории Псковской области);

- СНИЛС на каждого члена семьи;

- сведения о доходах заявителя, его супруга и несовершеннолетних детей (если заявление подается в июне 2020 года, то сведения о доходах предоставляются за период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года);

- реквизиты счета заявителя для перечисления ежемесячной денежной выплаты.

В каких случаях отказывают


- смерть ребенка, на которого подано заявление;

- размер среднедушевого дохода семьи превышает величину прожиточного минимума;

- наличие в заявлении недостоверных или неполных данных;

- нахождение ребенка, на которого подано заявление, на полном государственном обеспечении;

- лишение (ограничение) родительских прав в отношении ребенка, на которого подано заявление.

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