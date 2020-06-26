В помощь маме и папе

В январе, выступая перед федеральным собранием, президент России предложил выдавать материнский капитал на первого ребенка. Это стало радостной новостью для тех семей, где уже ожидали малыша. Настоящий подарок, которого не ждали, но который здорово изменил жизнь почти каждой молодой семьи в регионе.

Даже не поверили

Кристина и Николай Поддубниковы совсем недавно отметили месяц с рождения своего первенца. Сын Дмитрий родился в Псковском перинатальном центре 18 мая. О том, что за первого ребенка они получат материнский капитал, будущие родители узнали из выступления президента, но в сказанное поверили до конца только тогда, когда вышел закон. - Для нас новость о маткапитале за первого ребенка была приятной, - говорит мама малыша Кристина. - Мы живем на съемной квартире, теперь сможем купить свое собственное жилье.

О приобретении своей квартиры супруги, конечно, задумывались и до маткапитала, но сроки ставили неопределенные: через пару лет да когда-нибудь в будущем. - Новость о маткапитале ускорила принятие решения, да и деньги лишними не бывают, - говорит Кристина. – Сейчас пока занимаемся другими «бумажными» делами, но параллельно уже присматриваем квартиру. Подумываем сразу о двушке, хотим, чтобы у сына была отдельная комната.

Свидетельство о рождении малыша супруги получили прямо в роддоме, а сертификат пенсионный фонд оформил автоматически в проактивном режиме. - Я об этом не знала, - отмечает мама. - Подавала сама два раза заявление, а так как там уже этот процесс был запущен, то мне приходили отказы. Потом мне все объяснили и 8 июня нам прислали электронный сертификат.

В 2020 году сумма материнского капитала составляет: 466 617 рублей за вторых детей (либо за третьих или последующих детей, если раньше право на маткапитал не возникало), рожденных в период с 2007 по 2019 годы включительно; 466 617 рублей за первых детей, рожденных начиная с 2020 года; 616 617 рублей за вторых детей, рожденных начиная с 2020 года.

На сегодняшний день в области оформлено более 670 таких проактивных сертификатов. Все, кому повезло оформлять документ именно таким образом, отмечают удобство процедуры, которая полностью исключает личное обращение. После рождения ребенка и регистрации факта рождения в органах ЗАГС сведения о малыше поступают в Пенсионный фонд, после чего проводится работа по определению права на материнский капитал. Когда право установлено, сертификат автоматически направляется в Личный кабинет на сайте ПФР.

Прилетело

У Лидии и Михаила малыш родился в апреле. Ребята 9 лет вместе, поэтому сын – долгожданный ребенок. Родители назвали его Кириллом. - Когда мы планировали ребёнка, то и не думали о какой-то помощи со стороны государства, - рассказывает мама малыша Лидия Богунь. - Но как раз в процессе моей беременности президент Владимир Путин принял такой закон и мы, конечно, были приятно удивлены. Ведь, когда не рассчитываешь ни на что, а тебе «прилетают» такие деньги – это, конечно, здорово. Супруги уже несколько лет живут в своей собственной квартире, которую взяли в ипотеку. Средства материнского капитала дружно решили направить на погашение кредита.

Конечно же маткапитал нам пригодится, он поможет уменьшить платёж по нашей ипотеке, которую мы платим вот уже 2,5 года, и нам станет попроще жить. Лидия Богунь, мама трехмесячного Кирюши



В Псковской области сертификат на материнский (семейный) капитал на первого ребенка получили уже 225 семей, сообщили в Пенсионном фонде России по Псковской области. Всего же с этого года было выдано 1 136 сертификатов, а с 2007 – 39 291. Распорядились средствами МСК 32 228 (82 %) жителей региона на общую сумму 10 028 491 515, 60 рублей.